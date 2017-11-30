Северная Америка обсуждает обращение ИИХФ к МОК – о том, что чистых хоккеистов сборной России нужно допустить на Олимпиаду.

Этому посвящена колонка Джареда Клинтона из авторитетного издания The Hockey News.

«Через неделю МОК соберется и подведет итоги работы двух комиссий, которые расследовали русский допинг-скандал на Олимпиаде в Сочи, - пишет Клинтон. – Но уже сейчас ИИХФ выступил против бана спортсменов сборной России.

Предположительно, в этом скандале были замешаны более 1000 российских атлетов в Сочи (цифра вызывает сомнение, потому что вся делегация сборной России тогда составляла 233 человека, представлявших 15 зимних видов спорта, - Прим.ред.). Тем не менее, ИИХФ выступает против полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпиаде.

Согласно заявлению, опубликованному после заседания в Цюрихе, совет ИИХФ заявил, что достиг единодушного мнения по всем российским спортсменам. Запрет целой нации участвовать в Играх в Пхенчхане равнозначен наказанию всех за действия немногих. МОК хочет применить карательные меры к России, но этим ставит под удар хоккей с шайбой как вид спорта.

После выхода этого заявления президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил это настроение: «Мы хотим четко обозначить нашу позицию по отношению к МОК. Мы против коллективного наказания, которому несправедливо подвергаются многие российские спортсмены, не имеющие никакого отношения к допингу».

Клинтон дальше напоминает, что ВАДА настаивало на полной дисквалификации сборной России еще перед Олимпиадой в Рио. Но такое решение не было принято, и более 270 российских атлетов получили зеленый свет и выступали в Бразилии. Но теперь разговоры о таком запрете возобновились, и это может оказать значительное влияние на женский и особенно мужской хоккейный турнир в Пхенчхане.

«Если отстранят Россию, это нанесет сокрушительный удар по мужскому хоккейному турниру с учетом того, что НХЛ отказалась приезжать в Пхенчхан, а КХЛ объявила о том, что в случае негативного исхода запретит своим игрокам уезжать на Олимпиаду. То есть очень многие сборные не досчитаются своих ведущих хоккеистов», - заключает Клинтон.

Как на эту колонку отреагировали болельщики в Северной Америке?

Steve Swatman: «Я устал от этих Олимпиад, которые надуваются от своей важности. Я устал от ИИХФ, которая притворяется, что она актуальна. Выступления Дона Черри каждую субботу оказывают больше влияния на спорт».

Richard Faun: «Что, дружище, все еще переживаешь, что Канада осталась без медали в Нагано?»

Thomas DiPerna: «Подождите, на этой Олимпиаде не будет игроков НХЛ, и матчи пройдут в неудобные часы. Почему меня должен интересовать этот турнир?»

Wildchild829: «Удивляет решение по российским легкоатлетам в Рио. Зачем наказали чистых спортсменов? Тех, кто употреблял допинг, нужно отстранить. Остальные должны быть допущены под нейтральным флагом, если они могут доказать, что не употребляли допинг. Это же касается и сборной России по хоккею».

В целом реакция простых людей в Северной Америке сдержанная. Тех, кто нарушал, нужно отстранить. Тех, кто невиновен – допустить. Конкретно против России никто ничего не имеет, поэтому нападки МОК выглядят странно. Но вообще Олимпиада без игроков НХЛ не вызывает большого интереса у заокеанских фанатов.