Нападающий Михаил Анисин вернулся в строй после тяжелейшей травмы, полученной еще летом на предсезонном матче в Новогорске. И сразу отметился заброшенной шайбой!

В поединке с «Сибирью» Михаил открыл счет на 19-й минуте, когда вышел на розыгрыш большинства бело-голубых в одном звене с Алексеем Терещенко и Владимиром Брюквиным. И ловко распорядился отскочившей к нему шайбой, поразив пустые ворота.

Сколько же было эмоций после этого!

Сперва Анисин прилип к стеклу, за которым бесновались фанаты бело-голубых. Затем обнялся с партнерами. Потом то прикладывал руку к уху, призывая трибуны отпраздновать его гол погромче, то поднимал вверх большой палец, удовлетворенный уровнем шума…

Поединок затем сложился инфарктно. И, конечно, не Анисин стал в нем главным героем. Сперва сибиряки ушли далеко вперед (4:1), благодаря хет-трику Сергея Конькова. Затем москвичи их догнали, забив в том числе две шайбы за полминуты.

Ну а победную точку в этом сумасшедшем противостоянии поставил победный дубль динамовца Андрея Алексеева – 6:4! Но и, конечно, гол Михаила в таком нервном матче оказался далеко не лишним.

После игры Анисин долго не хотел уходить со льда, общаясь с болельщиками на трибунах. И сомневаться уже не приходилось – Миша вернулся домой…

- Настрой у меня был за предельный, желания очень много, а вот с исполнением не все получалось, - говорит о своем возвращении Анисин в раздевалке, стряхивая пот с лица. – Все же слишком долго у меня не было игровой практики. Но, слава Богу, выиграли. Двигаемся дальше.

- Не успели вы выйти на лед и сразу гол! Как удалось так быстро отличиться?

- Андрей Кутейкин и Леша Терещенко там здорово сыграли на меня. Они все сделали, а мне оставалось только замкнуть в пустые ворота. Ничего сверхъестественного. Спасибо ребятам, что таким образом поддерживают меня. Я много работал перед выходом на лед.

- И тренеры вам доверяют – сразу ударное звено, бригада на большинство…

- Спасибо им тоже. Но я понимаю, что это доверие – просто аванс. И мне надо много работать, чтобы его оправдать.

- Первый же ваш матч за «Динамо» обернулся триллером с непредсказуемым финалом. Заставили вы трибуны поволноваться.

- Так мы же для зрителей играем! А им такие поединки нравятся. Много голов, успех, как на качелях… Это всегда интересно. Все для болельщиков. После 1:4 мы, конечно, между собой поговорили. Но пусть это останется внутри команды. Главное, что вырвали победу на характере, на зубах. Все красавцы!

- Вы очень тепло общались со зрителями – и после гола, и после победы в матче. Сильно скучали по поддержке болельщиков?

- Если честно – да. Я очень рад, что вернулся в «Динамо». И что меня здесь хорошо приняли. Спасибо всем за поддержку.

- Пожалуй, вы впервые в жизни начинаете сезон в конце ноября, после тяжелой травмы.

- Наверное, давно у меня не было такого настроя и обстановки. Первый раз я ощутил, что я дома. Что играю перед своими родными болельщиками. Что я вернулся в родной дом, через несколько лет, после всех тех баталий, которые между мной и клубом происходили… Но это было уже давно! Все забыто вроде, но все равно я волновался – как меня примут. Еще раз спасибо всем за поддержку. Очень много эмоций было в душе, когда я вышел к нашей бело-голубой торсиде.

- Как себя чувствуете после долгого восстановления?

- Раз я на льду, значит, все в порядке. А что касается игры – буду работать и добавлять. Тут я собой пока недоволен. Далеко не все получалось.

- После каждого матча сезона вас можно было заметить в раздевалке.

- У нас единый коллектив. И те, кто играет, и кто травмы залечивает. Все мы – единый кулак, и поэтому мы на матчах всегда вместе.

- Признайтесь, уже спели для «Динамо» хотя бы раз?

- Пока нет. Да когда мне петь?! Дайте в хоккей поиграть. Вот закончим сезон, тогда споем. Ну а почему нет?