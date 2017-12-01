ТРИЛЛЕР ДНЯ

ХЕТ-ТРИК КОНЬКОВА НЕ СПАС «СИБИРЬ» ОТ ПОРАЖЕНИЯ

В поединке московского «Динамо» с «Сибирью» шла рубка не на жизнь, а на смерть. Москвичи первыми открыли счет, благодаря точному броску вернувшегося в строй Михаила Анисина.

Но гости быстро сравняли счет. А затем форвард новосибирцев Сергей Коньков оформил хет-трик меньше чем за пять минут!

Казалось, что после такого нокаута во втором периоде москвичам уже не подняться. Но ничего подобного. Бело-голубые забили еще один гол в раздевалку, в перерыве Воробьев встряхнул игроков и на 42-й минуте поединка шайба дважды побывала в воротах «Сибири» - 4:4. Ну а победную точку в этом нервном противостоянии поставил дубль Андрея Алексеева – 6:4.

- Начали мы неплохо, но полностью провалили второй период, - признал после победы главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – Стали проигрывать везде – в единоборствах, столкновениях, зоне обороны… После второго периода поговорил с ребятами и рад, что мои слова до них дошли. Мы сумели переломить ход игры. Анисин здорово сегодня смотрелся. Доверяем этому парню. Мишка восстановился после травмы, забил гол. Ждем, что он добавит креатива нашей атаке.

ДРАКА ДНЯ

ВОРОНИНУ РАЗБИЛИ ЛИЦО НА УРАЛЕ

Форвард «Спартака» Артем Воронин пострадал в драке во время матча с «Металлургом». Потасовка между спартаковцем и магнитогорцем Ильей Берестенниковым началась уже на девятой минуте матча при счете 0:0 после опасного момента у ворот Василия Кошечкина.

И, пожалуй, победителем в ней оказался 22-летний уралец. Габариты у Берестенникова выдающиеся – 191 см, вес за сотню. И пользуясь этим преимуществом он стащил с москвича свитер, «связав» сопернику руки, а потом нанес несколько увесистых ударов.

На свою скамейку Воронин вернулся раздетым и с окровавленным лицом – у Артема сильно разбита бровь. Но штраф бойцы получили одинаковый – по пять минут.

Интересно, что гол после этого первыми открыли москвичи. А вот итоговую победу отпраздновали магнитогорцы – 3:2.

- Такие бои, конечно, эмоционально поднимают дух команды, - считает 19-летний защитник «Спартака» Илья Талалаев, забивший в этом матче свой первый гол в КХЛ. – Но мы плохо начали второй период. Где-то расслабились, наверное. Собрались только к его концу, ну а смыл? Уже было поздно. Две пропустили, и начали отыгрываться.

КАЗУС ДНЯ

ГОЛЫШЕВА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ НЕ ПО ДЕЛУ!

Форвард Анатолий Голышев дисквалифицирован на три матча за… оскорбление судей! Такой вердикт вынесла КХЛ по итогам матча «Автомобилиста» со «Спартаком», в котором уральский нападающий оформил хет-трик, а его команда выиграла со счетом 4:2.

Вот тебе и «награда» за великолепную игру! Так за что же наказали «Толю-Гола»? Ну не за голы же в ворота москвичей в самом деле!

Смотрим повтор эпизода. Вбрасывание в зоне «Спартака». Жесткая борьба за шайбу. Голышев бросается на помощь партнерам, по пути ненароком задевает коньком ногу судьи, находящегося прямо у него на пути. Лайнсмен рушится на пятую точку.

Ну вот теперь все ясно. И вроде наказание по делу – арбитра на льду трогать не моги! Но это, если умышленно. А если случайно? Увы, КХЛ в таких нюансах разбираться не стала, наказывая Анатолия.

Хотя сам он уверяет, что вообще не заметил даже, как задел судью. Но на всякий случай сразу извинился, когда тот предъявил ему свои претензии.

Лиге, конечно, виднее. Но лично я считаю, что в данном эпизоде извинений было вполне достаточно. Объясню почему.

Я верю Голышеву. Момент на площадке был очень острый. И жесткая борьба за шайбу началась буквально в метре от точки вбрасывания. То есть, лайнсмен оказался прямо в центре событий! Но вместо того, чтобы сориентироваться в ситуации и быстро отъехать в сторону, он застыл на месте, мешая игрокам.

Голышев был нацелен на шайбу и зацепил рефери, бросаясь к ней, ненароком. Умышленного контакта с арбитром явно не было. И искренних сожалений со стороны игрока (в том числе и публичных) было бы вполне достаточно, на мой взгляд.

Но это, если рассуждать по-мужски. Судьи решили по-другому, хотя не очень понятно, почему тогда наказали Анатолия постфактум, а не во время матча? Все же с реакцией у них в этом поединке явно было не все в порядке.

Ну а «Автомобилист» и без своего голеодора разгромил дома «Северсталь» - 5:0. Кстати, это первая домашняя победа уральцев в КХЛ над череповчанами в основное время.

НОУ-ХАУ ДНЯ

ШАЙБА ДЛЯ КУБКА ГАГАРИНА ПОБЫВАЕТ В КОСМОСЕ

Кубок Гагарина, пусть и в виде копии, в четыре раза меньшей оригинала, все же побывает в этом году в космосе. А вместе с ним туда отправится и эксклюзивная шайба, которую используют впоследствии для стартового вбрасывания на первом поединке финала Кубка Гагарина-2018.

На орбиту они будут доставлены 17 декабря 2017 года на борту ТПК «Союз МС-07». А спустя 72 дня вместе с космонавтом Александром Мисуркиным символ КХЛ и шайба вернутся на Землю, благодаря содействию компании «Роскосмос».

- Я рад взять на себя эту необычную и почетную миссию – доставить шайбу и копию Кубка Гагарина на МКС, - заявил командир экипажа 54/55-й длительной экспедиции на МКС Антон Шпаклеров. - Это мой третий полет, но впервые я сопровождаю в космос такой необычный груз. Думаю, что с сегодняшнего события мой интерес к игре, к чемпионату КХЛ, непременно вырастет. И мне, и всему нашему экипажу, уже находящимся на орбите, приятно и почётно чувствовать себя послами хоккея и КХЛ в космосе.

Кстати, в обмен на доставку хоккейных артефактов на орбиту, Шпаклеров тут же вытребовал себе билет на финал Кубка Гагарина. Молодцы космонавты, и на Земле не теряются!

СТОЙКОСТЬ ДНЯ

«ЛОКОМОТИВ» ОДЕРЖАЛ ЗА СУТКИ ДВЕ ПОБЕДЫ

Не прошло и суток, как ярославцы отпраздновали дома убедительную победу над «Барысом», как «Локомотив» вновь вышел на лед. На этот раз против «Югры». Каждый день по матчу! Случаются в календаре КХЛ и такие вот проверки на прочность.

В четверг железнодорожникам вновь оставить свои ворота «сухими» не удалось. Гости открыли счет уже на шестой минуте. Но уйти от девятого поражения кряду не смогли.

Ярославцы победили и во втором матче за сутки – 3:1.

- Результатом мы, конечно, довольны. По содержанию есть недовольство какими-то моментами, - не спешил хвалить своих игроков главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. - Надо отдать должное "Югре", соперник здорово оборонялся. Видели, что тренер выпустил молодых игроков, нам было непросто сражаться с ними. Тяжёлая игра для нас.