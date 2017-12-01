По нашей информации, теперь в Магнитогорске жалеют об увольнении Ильи Воробьева – и хотят его вернуть. Но хочет ли этого сам Илья Петрович?

Краткое содержание предыдущих серий. Илья Воробьев сначала в штабе Майка Кинэна, а потом как главный тренер привел магнитогорский «Металлург» к двум Кубкам Гагарина (2014, 2016), а в прошлом сезоне вывел уральскую команду в финал плей-офф.

Все хором говорили, что Воробьев – преемник Олега Знарка на посту главного тренера сборной России. Но 2 ноября он был внезапно отправлен в отставку. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало домашнее поражение «Магнитки» от «Лады» (1:3). К тому времени «Металлург» попал в пике, проиграв пять из шести последних матчей. Но надо сказать, что команда лишилась сразу троих из ведущей пятерки: защитники Виктор Антипин и Крис Ли уехали в НХЛ, форвард Данис Зарипов перешел в «Ак Барс».

Вы все это знаете. А что с Воробьевым происходит сейчас?

В ноябре он работал в штабе олимпийской сборной России на Кубке Германии. Сейчас он тоже находится в Германии, где жил и выступал, когда еще был игроком. По моей информации на Воробьева претендуют три клуба.

Первый – один из аутсайдеров лиги (пока называть его не буду, но догадаться несложно). Всерьез этот вариант рассматривать трудно, потому что команда рискует вылететь из КХЛ в следующем сезоне, когда лига будет сокращена на три клуба. Да и в плей-офф не попадает. Приехать, чтобы поработать там только 19 матчей? Несерьезно.

Второй – «Автомобилист» из Екатеринбурга. Эта команда мощно проводит чемпионат, идет третьей на Востоке. Но главный тренер Владимир Крикунов уже объявлял, что это его последний сезон.

«Автомобилист» имеет хороший бюджет, стабильное финансирование. В следующем сезоне там наверняка будет выступать Павел Дацюк. В общем, интересный вариант для Ильи Петровича. Да он бы и сам согласился. Но куда спешить?

Не за горами – Олимпиада, и Воробьев будет работать в штабе сборной России. К тому же весной освободятся новые вакансии. Как выступит Игорь Никитин в ЦСКА? Что будет с Олегом Знарком в СКА и сборной после Пхенчхана? Могут появиться рабочие места в топ-командах. Свободный агент Воробьев – первый кандидат. Цена на него растет с каждым днем как на биткойн.

Третий вариант – самый любопытный. Воробьева хочет пригласить… «Магнитка»! В команду уже вернулись Ли, защитник Алексей Береглазов. Состав укрепился. После отставки Воробьева клуб провел 10 матчей, в которых одержал пять побед и набрал 16 очков из 30 возможных.

Я не помню еще таких случаев в мировом хоккее, чтобы хотели вернуть того, кого только что уволили. Но в Магнитогорске, похоже, погорячились с отставкой тренера, которого сами растили несколько лет. То решение не было однозначным, и вызвало споры в высших сферах клуба. Теперь Илью Петровича уговаривают.

Но куда ему спешить? И зачем наступать на грабли, которые однажды уже ударили очень больно?

P.S. В сезоне 2009/10 похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. С начала чемпионата «Торпедо» руководил Евгений Попихин, но в октябре руковоство клуба уволило этого тренера, поставив на замену Сергея Михалева. Михалев руководил торпедовцами на протяжении 6 матчей. В 5 из этих матчей команда потерпела поражения. Тогда в Нижнем Новгороде уволили и Михалева. А на его место снова вернули Попихина.