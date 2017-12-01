Болельщики завершили выбор игроков на Матч Звезд КХЛ. Самым популярным по мнению народа, стал Марк-Андре Граньяни. Все знают – кто это?

По правилам болельщики должны были выбрать на Матч Звезд 16 игроков – по четыре от каждого дивизиона КХЛ. И не более двух от одного клуба.

И, скажу честно, результаты голосования меня шокировали. Как и многие люди в нашей стране, я привык считать, что КХЛ, не взирая на статус «международной», в первую очередь - наша российская лига. Да и иностранных клубов в ней всего шесть из 27. Но практика в очередной раз доказала, что это не совсем так.

Из 16 игроков, которые оказались самыми популярными среди фанатов КХЛ – восемь иностранцев.

А самым востребованным игроком КХЛ среди зрителей оказался… канадский защитник Марк-Андре Граньяни из минского «Динамо» - 5964 голоса. На втором месте финский форвард-вундеркинд Эли Толванен из «Йокерита» - 5819. И только вслед за ними наш вечный лидер Илья Ковальчук – 5598.

И я прекрасно понимаю, что за Граньяни и Толванена финские и белорусские болельщики проголосовали консолидировано. Но, что это мешало сделать нашим клубам?

Вот на СКА ходят на каждый матч по 12 тысяч человек. Сборная России неизменно собирает аншлаги. Так где же лучший бомбардир КХЛ, нападающий нашей национальной команды Никита Гусев?! Он же не номер отбывает в СКА, он больше всех очков в лиге набрал при забитых под завязке аренах что дома, что на выезде.

Чем Никита хуже для болельщиков того же Толванена? Да, финский парень заметен. Но он в списке бомбардиров только на 11-м месте. Отставание от Гусева – 15 очков! Согласитесь, это много.

Но 18-летний Толванен, хотя бы юн и потому о нем много пишут в этом сезоне. А кто в России слышал о Граньяни, кроме спортивных журналистов и специалистов? Нет, у канадского защитника все в порядке с результативностью – он на четвертом месте в лиге, среди игроков своего амплуа. В последних 10 матчах набрал 11 очков. Неплохо! Но он при этом даже не натурализован. Он не игрок сборной Белоруссии. Да и коэффициент полезности в клубе, несмотря на 23 (3+20) набранных очка, не впечатляет – «минус 5».

Но теперь Граньяни по факту – самый известный игрок КХЛ. Российские болельщики, ау! Вы всерьез согласны с этим фактом?

Не подумайте, что я против легионеров. Стаффан Кронвалль, Найджел Доус, Линус Умарк – тут нет вопросов. Их имена на слуху и я буду рад их увидеть среди лучших игроков КХЛ.

Вот Крис Ли слегка вызывает сомнение. Все же только в ноябре вернулся в нашу лигу. Но Бог с ним – берем за прошлые заслуги, личность в КХЛ известная.

Но Граньяни на первом месте и всего один Ковальчук из СКА – это для меня нонсенс. И вопрос на засыпку – а любят ли КХЛ в России?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Дивизион Боброва:

Защитники:

Марк-Андре Граньяни ("Динамо" Мн) – 5964 голоса

Дмитрий Калинин ("Спартак") – 4153 голоса

Нападающие:

Эли Толванен ("Йокерит") – 5819 голосов

Илья Ковальчук (СКА) – 5598 голосов

Дивизион Тарасова:

Защитники:

Стаффан Кронвалль ("Локомотив") – 3453 голоса

Никита Нестеров (ЦСКА) - 1988 голосов

Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА) – 3768 голосов

Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь") – 2480 голосов

Дивизион Харламова:

Защитники:

Андрей Марков ("Ак Барс") - 3501 голос

Крис Ли ("Металлург" Мг) – 3331 голос

Нападающие:

Сергей Мозякин ("Металлург" Мг) – 4238 голосов

Владимир Ткачёв ("Ак Барс") – 2614 голоса

Дивизион Чернышева:

Защитники:

Кевин Даллмэн ("Барыс") – 2995 голосов

Филип Ларсен ("Салават Юлаев") - 2759 голосов

Нападающие:

Найджел Доус ("Барыс") - 4289 голосов

Линус Умарк ("Салават Юлаев") – 2483 голоса