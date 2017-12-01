Снимаю шляпу перед армейскими болельщиками. Им пришлось выбирать между жеребьевкой чемпионата мира, футболом и баскетболом. Причем в футбол и баскетбол играли рядом с ледовой ареной на Ленинградке.

В итоге снежная московская пятница окрасилась в красно-синие цвета. И без малого 4000 зрителей на, казалось бы, проходном матче КХЛ – это что-то!

«Амур» - команда тренерская, наставник «тигров» Андрей Мартемьянов прошел стажировку у Виктора Тихонова в чемпионском ЦСКА. Специалист очень интересный, идейный, умеющий зарядить своих парней энергией. Эдуард Малафеев ввел в обиход понятие «искренний футбол». Команда Мартемьянова проповедует искренний хоккей.

Какое удивительное преображение случилось с Олегом Ли, братьями Ушениными, Алексеем Бывальцевым. Второе дыхание открылось у чемпионов мира Фролова и капитана «тигров» Виталия Атюшова. А на последнем рубеже соперники дальневосточников зачастую расшибают лбы о финскую стену Юхи Метсолы. Разве условный Илья Воробьев смог бы выгнать «тигров» из болотных камышей?

В «Амуре» обеспокоены возможным сокращением лиги, но мне не верится, что клуб из Хабаровска может оказаться за бортом КХЛ. По всем параметром. И прежде всего по игре. Сейчас «тигры» одной лапой ступили в зону плей-офф, у них две игры в запасе.

Но на этот раз «Амур» решил взять паузу. Оставил в запасе Метсолу, ворота защищал дублер Евгений Аликин. Понятно, что финский голкипер, отразивший в Хельсинки 40 с гаком бросков, устал. Да и четвертый матч выездной серии самый трудный. Игроки физически и морально выхолощены, мыслями уже дома.

Тем не менее рискну предположить: если бы не шайба Кирилла Капризова, прервавшего личную безголевую серию из шести матчей, борьба наверняка завязалась бы.

Лучший бомбардир и снайпер ЦСКА сначала выгрыз в угле шайбу, переправил ее на синюю линию защитнику Артему Блажиевскому и успел на пятачке подкорректировать ее полет. В стиле легенды Бориса Михайлова.

Зря Капризов сокрушался по поводу своего голевого молчания. «Он у нас на все руки мастер – и технарь, и силовик и вообще большой умница», - сказал как-то о нем в раздевалке Сергей Шумаков. Который сам умеет восхитить цирковыми хоккейными номерами.

Тройка Шумаков – Максим Шалунов – Капризов забросила три шайбы. Еще одна счету Андрея Кузьменко. Сначала он смог поразить пустые ворота, но очень быстро испарвился и примерно с той же точки заставил капитулировать Аликина.

Итог – 4:0. До «теннисной баранки» футболистов, которой угостили на Песках «Тосно» (6:0), не хватило двух голов. Не подкачали и баскетболисты ЦСКА, уверенно переигравшие «Барселону».

Команда Игоря Никитина в восьмиматчевой серии потеряла только одно очко, не сумев одолеть в основное время крепкий назаровский «Нефтехимик». Впереди у красно-синих дерби со «Спартаком». Как, впрочем, и у футболистов.