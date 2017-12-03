Нападающий «Авангарда» Артем Манукян рассказал «Советскому спорту» о суперсерии с Канадой, рекорде МХЛ и шутках про армян в хоккее.

Артем Манукян родился в Омске и всю карьеру провел в системе «Авангарда». До нынешнего сезона нападающий выступал в МХЛ за «Омских Ястребов», в составе которых установил рекорд лиги по набранным очкам: за 60 матчей Артем набрал 105 (39+66) очков. Такая результативность привлекла внимание нового главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, и он пригласил 19-летнего игрока в основную команду, за которую Манукян провел уже 24 встречи в этом сезоне.

В этом году 19-летний хоккеист впервые получил еще один вызов – в молодежную сборную России. В ноябре молодежка играла суперсерию со сборной Канады. Серия закончилась вничью 3:3, но по буллитам выиграли канадцы. Манукян в шести матчах набрал 4 (2+2) очка.

«Брагин – большой мастер, после 0:7 он не стал нас ругать»

– На недавней суперсерии с канадцами вы отлично себя проявили. Что во время поездки в Канаду было для вас самым сложным?

– Наверное, адаптироваться к переезду первые два дня. В остальном все было нормально.

– Первый матч в серии – и сразу разгром. Михаил Мальцев сказал, что в раздевалке у главного тренера в основном были непечатные слова. Было неприятно?

– Ну да. Но тренер – большой мастер, он подобрал нужные слова, не стал нас ругать. Сказал, что надо собраться всем вместе, что впереди еще пять игр, надо выходить и доказывать.

– Серию проиграли лишь по буллитам. Можно сказать, что это хороший результат?

– Думаю, да. Там были матчи, которые мы должны были выигрывать.

– Такое турне – возможность показать себя за рубежом и в будущем переехать в НХЛ?

– Пока хочу здесь поиграть, об НХЛ даже мысли не было.

– Вы говорили, что расстроились, когда не попали на молодежный чемпионат мира-2017. На новый турнир шансов поехать больше?

– Я думаю, да. Надо прежде всего работать, тренироваться, а там уже видно будет.

«Надо мной, Алтыбармакяном и Полодяном частенько шутит Мальцев»

– Сейчас в молодежке с вами играют Андрей Алтыбармакян и Алексей Полодян. Наверное, знаете, сколько заголовков в СМИ появилось: «Армянская тройка», «Новые армяне». Как реагируете?

– Да нормально, стараемся особо не обращать на это внимания, а просто выходить и играть.

– А как внутри сборной шутят по этому поводу?

– Некоторые шутят: «Армяне тащат», в этом духе.

– Кто шутит?

– Ребята из Москвы, Питера. Миша Мальцев частенько.

– Андрей Алтыбармакян говорил, что не хотел бы играть за сборную Армении, а Алексей Полодян, что это было бы круто. А что вы об этом думаете?

– Тяжелый вопрос, я играю за Россию, сейчас нет такой мысли.

– После первого и пока единственного гола в КХЛ главный тренер Андрей Скабелка назвал вас прирожденным снайпером. Чувствуете доверие со стороны тренера?

– Да, всегда приятно, когда тренер доверяет. Надо реализовывать свои моменты, больше лезть на ворота, бросать, чтобы забивать голы.

– Ваш брат Тигран рассказывал, что свою дебютную шайбу отдал вашему папе в музей. С вашей шайбой вы поступили так же?

– Да, точно так же. Ее сейчас в Омске подготавливают. Может, по приезде вручат, и она перейдет папе в музей.

– Что еще хранится в музее у папы?

– Там все наши кубки, медали. Моя первая шайба в МХЛ, брата – в ВХЛ. Награды лучшему игроку матча, всякие статуэтки.

– В марте этого года вы давали интервью официальному сайту КХЛ, в котором говорите, что хотите играть на высоком уровне хоть где-нибудь. В том интервью было ощущение, что вы попрощались с надеждой играть за «Авангард». Так и было?

– Нет, такого не было. Я родился в Омске, у меня была мечта играть за «Авангард». Сейчас она осуществилась, надо больше работать и проявлять себя.

– После сезона в МХЛ были предложения от других клубов?

– Я не рассматривал никакие предложения.

– Вы поставили рекорд МХЛ по набранным очкам, при этом «Омские ястребы» не вышли в плей-офф. Если бы была возможность, обменяли бы свой рекорд на выход в плей-офф?

– Безусловно. Командный результат на первом месте. Мы же в командный вид спорта играем.

– А если учесть, что если бы вы не набрали столько очков, то вас бы не пригласили выступать за «Авангард»?

– Доказывал бы другими способами, на тренировках.

– Хотели бы стать легендой «Авангарда»?

– Почему бы и нет.