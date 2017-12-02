Яркая победа московских армейцев и другие новости чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ПРАЗДНИК ДНЯ

АРМЕЙЦЫ ЛИХО ПОМЯНУЛИ БОБРОВА

В четверг ЦСКА чествовал своего великого игрока и тренера Всеволода Боброва, которому бы 1 декабря исполнилось 95 лет. С утра на торжественный митинг у памятника выдающемуся хоккеисту и футболисты собрались ветераны, известные спортсмены, тренеры и руководители армейского спорта. А вечером, перед матчем на лед пригласили его внуков… Да и сама игра не подкачала!

Армейцы одержали крупную победу над «Амуром» - 4:0. Голом отметился их лучший бомбардир Кирилл Капризов, по 10-й заброшенной шайбе записали на свой счет экс-новосибирцы Максим Шалунов и Сергей Шумаков. А голкипер сборной России Илья Сорокин оформил уже шестой «сухарь» в этом сезоне.

Кстати, в этот день ЦСКА рвал соперников на всех фронтах. Армейские футболисты разгромили «Тосно» - 6:0. А баскетболисты обыграли «Барселону» - 92:78.

Вот так своих кумиров и надо чтить!

ФИАСКО ДНЯ

КИНЭН, ХВАТИТ МУЧИТЬСЯ!

«Куньлунь» потерпел уже девятое поражение кряду. В четверг китайская команда уступила «Витязю» в Подольске

«Красная звезда» явно оказалась в кризисе под руководством опытного североамериканского специалиста Майка Кинэна, скатившись на 22-е место в чемпионате. Но «Железный Майк» остается невозмутимым после очередного фиаско:

- Была тяжелая, равная игра. Разница оказалась в третьем периоде, когда «Витязь» забил гол в большинстве. Чего, к сожалению, не смогли сделать мы.

Остается надеяться, что в подготовке сборной Китая у Кинэна получится лучше. Потому что игроки с китайским гражданством в команде есть. И, к примеру, 27-летний форвард Кейн Кори – третий бомбардир команды.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ДНЯ

ДАЦЮК НЕ СЫГРАЕТ НА ОТКЫТОМ ЛЬДУ

Увы, один из самых именитых игроков КХЛ, капитан СКА Павел Дацюк не сыграет в субботу в Хельсинки в матче на свежем воздухе против «Йокерита».

Более того, 39-летний ветеран вообще не примет участие в выездной серии армейцев по маршруту Хельсинки – Нижнекамск – Казань – Сочи.

В этом время он будет восстанавливаться после операции. Напомним, что в последний раз Дацюк появлялся в составе СКА 23 октября.

Зато во всех этих матчах, скорее всего, примет участие вернувшийся в питерский клуб норвежец Патрик Торесен. В пятницу СКА, наконец, официально объявил о том, что подписал с форвардом контракт до конца сезона, и Патрик отправился в поездку вместе с командой.

УВОЛЬНЕНИЕ ДНЯ

«ТРАКТОР» РАЗОРВАЛ КОНТРАКТ С КОЛЬЦОВЫМ

Контракт между челябинским клубом и 34-летним защитником Кириллом Кольцовым расторгнут в пятницу по взаимному согласию сторон.

Надо, сказать, что к этому и шло. Потому что статистика у известного игрока обороны просто неприличная. После 29 матчей в этом сезоне коэффициент полезности Кольцова упал до «минус 18». И это особенно режет глаз тем, что Кирилл проводит за «Трактор» второй сезон кряду. И год назад у него все было в полном порядке. Чемпионат 2016/17 он завершил с 34 (13+21) очками и показателем полезности – «плюс 7» (с учетом плей-офф).

Челябинцы пожелали Кольцову удачи в карьере. Но с нынешними показателями продолжить ее в КХЛ будет непросто.

НАЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

В «АДМИРАЛЕ» СМЕНИЛИ ГЕНДИРЕКТОРА

Как стало известно «Советскому спорту», новым генеральным директора «Адмирала» назначен Сергей Сошников. Он сменит на этом посту Камила Гаджиева.

До этого Сошников трудился гендиректором в ЦСК ВВС (ВХЛ), а также был спортивным директором в «Леве» (КХЛ).

В свое время он также был руководителем команды МХЛ из Оренбурга «Белые тигры», став невольно участником одного из главных скандалов в истории Молодежной лиги.

15 октября 2013 года «Белые Тигры» встречались в Казани с «Барсом» и во втором периоде демонстративно прекратили игру, оставаясь на льду, и позволили соперникам беспрепятственно забивать голы. В итоге матч закончился со счетом 12:1.

- Ребята были просто в шоке от судейского беспредела, - оправдывался потом за команду Сошников. - Они были не в состоянии продолжать игру в таком ключе. Потеряв силы и ориентацию, они просто встали. В перерыве мы смогли собрать команду, убедить мальчишек продолжать игру, и уже третий период команда провела нормально…

Поздравляем Сергея Николаевича с новым назначением. И от души надеемся, что со стороны «Адмирала» таких демаршей в КХЛ не последует.

ГЕРОЙ ДНЯ

ПЕТУНИН – ЛУЧШИЙ НОВИЧОК НОЯБРЯ

КХЛ назвала лучших игроков за прошедший месяц. И в основном это люди известные и заслуженные. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин, защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин – кто тут станет спорить?

Вот признанный лучшим нападающим ноября Зак Бойчак немного удивил на первый взгляд. Все же его «Слован» давно болтается среди аутсайдеров на предпоследнем месте в таблице Запада… Но у статистиков железный аргумент – оказывается Бойчас набрал за месяц очков больше всех в лиге. Были на его счету и дубли, и победные шайбы. Заслужил!

Однако больше всего я рад за московского динамовца Александра Петунина. Вот уж действительно всем новичкам может фору дать!

20-летний форвард был приглашен в «Динамо» из «Бурана» для особой миссии – отправится с командой на самый тяжелый вояж сезона по маршруту Шанхай – Владивосток – Хабаровск.

И с ходу начал набирать очки, закрепившись в основе. С тех пор Петунин сыграл за бело-голубых уже в девяти матчах и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «плюс 4».

Так держать! Извини, «Буран», но такие молодые парни в КХЛ сейчас очень нужны.