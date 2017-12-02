На днях в Свердловской области прошел матч детских команд «Югра» и «Тюменский легион», завершившийся массовой потасовкой 10-летних хоккеистов.

Собственно, ничего сверхординарного на льду не произошло. Драки в детском хоккее, увы, не редкость. В данном случае после трудной победы тюменцев со счетом 5:3 между собой не поладили два игрока. Судьи их, было, разняли. Но пока команды ехали к центру поля для официального завершения поединка соперники вновь сошлись в рукопашной. И тут командный дух возобладал, поскольку на льду были в этот момент все хоккеисты, «Югра» и «Тюменский легион» в полном составе вступили в схватку.

Растащили их тренеры и судьи, никто из детей серьезно не пострадал. И, наверно, этот случай не получил бы такой широкой огласки, если бы не вопли чересчур эмоционального комментатора за кадром.

Сперва мужчина явно наслаждался зрелищем, нагнетал и прям-таки поощрял зачинщиков драки:

- Что там? Страсти! Драка у нас на пятаке! Понеслась драка, никто не хотел уступать, - кричал комментатор в микрофон охрипшим голосом. - Месилово! Самое натуральное месилово, но нет. Судьи разняли парней. Страсти у нас сумасшедшие. Еще драка одна! Еще! Понеслось! Команда на команду. Мочилово! Самое натуральное мочилово, друзья. Что творят…

В этот момент мужчина видимо осознал, что драка, которой он только что восхищался, выходит из под контроля. И не на шутку перепугался, что сразу отразилось на его репертуаре:

- Разнимать их надо, разнимать! Что они делают, - голосил он в микрофон. – Разнимайте их. Что творят, какой запал! Месилово самое натуральное…

В общем, лучше послушайте его сами.