1. ТРИ ОЧКА ПАНАРИНА

Один из лучших матчей Артемия Панарина в этом сезоне – против «Анахайма» (4:2). Гол, две передачи, титул второй звезды. Первая – Джош Андерсон, который тоже набрал 3 (1+2) очка. Вообще этот парень в огне, в пяти последних матчах забил три гола и отдал четыре передачи. Они выступают в одном звене, а третий с ними – Пьер-Луи Дюбуа (0+2).

Свой гол Панарин забил в большинстве, когда сравнял счет в середине второго периода. Ему здорово оставили шайбу, и когда Артемий оказывается один перед воротами, то обычно не промахивается.

Что можно сказать о сезоне Панарина в целом? Как он выглядит после обмена из «Чикаго»? Октябрь получился неплохим: Артемий набрал 10 (1+9) очков в 12 матчах, дважды отдавал по три передачи за игру. Проблема была в том, что у него не оказалось таких же партнеров, как в «Блэкхокс». Не было, как говорят, правильной химии. А когда Панарин брал игру на себя, то не шла реализация – 1 гол после 36 бросков.

Ноябрь оказался не очень веселым: 6 (4+2) очков при полезности «-4» в 13 играх. Но хотя бы пошли голы. Ну а декабрь начался так, как вы видите. Будем верить, что сейчас Тема выходит на новый уровень, и что он наконец-то нашел правильную тройку.

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЛКИНА

Евгений Малкин пропустил четыре игры «Питтсбурга» из-за травмы верхней части тела. Возвращение в матче с «Баффало» было под вопросом. Но Джино вышел на раскатку, попробовал лед – все было нормально, и ему дали зеленый свет.

Малкин играл в звене с привычным партнером Филом Кесселом, а также с Джеком Гюнтцелем. В конце первого периода эта тройка забила гол, сделав счет 3:0. Пас у Малкина получился классным – он на скорости ворвался в чужую зону и забросил шайбу парашютом на ход Гюнтцелю, который лихо объехал ворота и забил в угол.

Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри отразил 34 броска и сделал сухарь. Он заменяет Мэтта Мюррея, который выбыл из-за травмы. Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка с «Баффало», а вообще в последних пяти матчах он забил пять голов и отдал шесть передач при полезности «+4».

Будем считать, что «Питтсбург» перестал экономить силы на старте (а это было нужно после двух подряд Кубков Стэнли и короткого лета). Вернулся Малкин, и теперь команда будет жать полный газ.

3. ХУДШИЙ КЛУБ ЛИГИ

Какой клуб НХЛ можно сейчас назвать худшим? До этого дня никто не сомневался, что это «Аризона» (16 очков в 28 матчах, шесть побед, разница шайб «-35»).

Но теперь пальму первенства у «койотов» уверенно перехватывает «Баффало», который уже в трех матчах подряд не может забить ничего. Статистика там такая же (16 очков в 26 играх, шесть побед, «-34»). Но если «Аризона» подает признаки жизни, то «Баффало» уверенно идет вниз.

Остальные конкуренты слишком хороши для того, чтобы быть самыми плохими. Это «Эдмонтон» (22 очка в 26), «Флорида» (22 в 25), «Филадельфия» (23 в 25). Эти команды еще могут пойти вверх. А вот «Баффало» и «Аризона» - главные претенденты на Андрея Свечникова – очень одаренного форварда, который возвращается на лед на следующей неделе. Он пропустил почти два месяца из-за перелома руки. Свечников может быть выбран первым-вторым на драфте НХЛ. Скоро оцените его талант на молодежном чемпионате мира.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Анахаймом» (4:2)

2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Баффало» (4:0)

3*** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Сделал три блока и один хит в матче с «Вегасом» (7:4)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин

19 – Бучневич, Панарин

18 – Радулов

16 – Малкин

15 – Кузнецов

14 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Проворов, Куликов

6 – Наместников, Задоров

5 – Слепышев

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин, Голдобин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Нью-Джерси – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Комфер – Брэтт, Бойл

К: Якупов (0+0; 0, 2, 0, 13.02)

Задоров (0+0; -1, 0, 1, 21.41)

в Варламов (21-19; 90,5%, 57.50)

Баффало – Питтсбург – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Кунхакль, Кросби, Гюнтцель (МАЛКИН), Хорнквист

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 0, 15.26)

П: Малкин (0+1; +1, 0, 1, 15.26)

Коламбус – Анахайм – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Дубински (ПАНАРИН), ПАНАРИН, Андерсон (ПАНАРИН), Фолиньо – Фаулер, Руа

К: Панарин (1+2; +2, 0, 4, 16.46)

Виннипег – Вегас – 7:4 (1:2, 1:0, 5:2)

Майерс, Хендрикс, Коннор, Лайне, Элерс, Шайфли, Коннор – Икин, Карлссон, Хаула, Миллер

В: Куликов (0+0; +1, 0, 1, 17.32)

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Берглунд – Тоффоли, Копитар, Кемпе, Тоффоли

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 6, 19.33)

Рейнджерс – Каролина – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Деарне, Грабнер, Грабнер, Грабнер, Кэри – Уильямс

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 15.08)

Айлендерс – Оттава – 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Бовилье, Ли, Ли, Лэдд, Чимера – Дзингел, З.Смит, Райан, Шабо, Хоффман, Дзингел

Флорида – Сан-Хосе – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Сивиор – Павелски, Тирни

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Стэмкос Тампа-Бэй – 37 (11+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 36 (17+19), ГодроКалгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 32 (11+21), МакдэвидЭдмонтон – 31 (11+20), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 30 (7+23), БэйлиАйлендерс – 30 (5+25)…

ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 28 (8+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 22 (7+15), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11).