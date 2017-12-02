Удивительно осознавать и ощущать на себе, как даже в ближайших зарубежных странах относятся к большим массовым событиям. В Хельсинки первый в истории матч КХЛ на открытой площадке организовали прямо в парке рядом с центральной площадью, вокзалом и крупными торговыми центрами.

Кафешки на ключевых улицах столицы были и так бы заняты в районе пяти вечера местными жителями, а тут еще добавилось внушительное количество хоккейных болельщиков – финны страстны, тоже любят выпить перед матчем, однако никакой полиции, никаких устрашающих персонажей в скафандрах или с оружием в округе не было. Обычная жизнь субботнего дня, просто неподалеку исторический хоккейный матч.

Досмотр при входе – формальность, стюарды просто обстукивают внешние карманы верхней одежды и даже не думают, что можно потрошить сумки или выворачивать то, что под потайными молниями. Ощущению спокойствия и порядка в Финляндии не может помешать ничего.

***

Зрители на двух больших трибуна начали располагаться примерно за час до начала, хотя это значило, что провести на ногах им придется больше трех часов. Места только стоячие – и для вместимости, и ради большей посещаемости. Все-таки важен не только сам ивент, но и рекорд лиги.

Временные трибуны посреди поля, которые состоят только из составных модулей, не выглядели супернадежно, но когда все зрители забрались, проблем не возникло. Тестировать их на прочность флеш-мобами с раскачиваниями или синхронными прыжками никто не стал.

Огромная растяжка на обеих трибунах встречала болельщиков, там два главных героя: Эли Толванен с финской стороны, на которого точно пришли смотреть, и Павел Дацюк – его СКА, к сожалению для многих, в Хельсинки не привез. Он уже катается, но выпускать капитана, которому давали профилактическую паузу, в таких условиях было бы глупо.

Кто-то, может, и расстроился всерьез. Но классно тусоваться с едой из стритфуд-трейлеров и бодрящими напитками им это не мешало. В самой классной компании, например, курили Яромир Ягр и Теему Селлянне – не настоящие, конечно, а просто в люди в их свитерах.

***

Теплый для декабря день – приятное обстоятельство для болельщиков, можно выдержать подольше без допинга, надеть поменьше слоев одежды и чувствовать себя скорее человеком, чем эскимосом.

Однако для игроков в том, что нет минуса на улице, немало житейских минусов. Например, двадцать метров дороги от автобуса до входа под временные конструкции с надписью «только для игроков» пришлось пройти по жуткой грязи и лужам вместо морозной снежной земли.

По лицам игроков СКА не было похоже, что они в восторге от лишних утеплителей под свитерами, но когда они почапали по этой грязи, точно появились улыбки. Скорее всего многие забыли, что это в том числе обычная игра регулярного чемпионата, за очки, а не просто выставочная встреча. Хотя в своем турнирном положении петербуржцы-то вполне могут себе позволить об этом не думать. Их отрыв велик, можно и развлечься.

Микко Коскинен переваливался в громадных салатовых щитках смешнее всех, Виктор Тихонов даже отреагировал на какой-то выкрик из толпы, а Илья Ковальчук просто поулыбался болельщикам.

Матча добрее и не придумать.