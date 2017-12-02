- А вы-то не замерзли? – поглядываю на Знарка, который весь матч провел без шапки. И не бегал по льду, как его хоккеисты.

- Не-а, - мотнул головой Олег Валерьевич. – Мне было очень жарко. В целом матч получился неплохим. Было здорово. Но играть под открытым небом непривычно. Поначалу я волновался, что это будет не матч, а непонятно что. Но посмотрел – слушайте, хорошая игра получилась.

- Какие советы давали хоккеистам, чтобы они не замерзли?

- Да какие тут давать советы? Погода ведь была мягкой. А мы в свое время играли при минус 30 мороза. Пятерка бегала по льду, а другая пятерка сидела в раздевалке. Потом менялись. Салом мазали ноги, в газету обматывали. Все было.

- Говорят, что в Санкт-Петербурге проведут такой же матч. Там соберется 18 тысяч зрителей?

- Я думаю, что будет больше. Вообще такие матчи можно делать традиционными. Но чтобы их было не слишком много. Но пусть и другие команды тоже в этом участвуют. Мы собрали бы очень большую аудиторию.

- А где потерялся Патрик Торесен?

- Увидите его в следующем матче.

- Первая тройка СКА выглядит устоявшейся? Илья Ковальчук – Вадим Шипачев – Сергей Калинин сыграли здорово.

- Нет, не устоявшаяся.

- В одном из моментов игроки скинули перчатки. Вот вспыхнула бы большая драка…

- Ну и что? Это хоккей. И я не могу сказать, что «Йокерит» для нас – принципиальный соперник. Это обычная команда.

- Были какие-то организационные проблемы?

- Мы же в одинаковых условиях с «Йокеритом». На что тут жаловаться?

- Тут же не снег, а грязь вокруг. Растаяло все, - встрял один корреспондент.

- Да что мы, грязи не видели? – бодро воскликнул Знарок.