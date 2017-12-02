Илья Ковальчук: Если кто-то нарушал по допингу, почему должны страдать все?
После матча «Йокерит» — СКА (3:4) обозреватель «Советского спорта» поговорил с капитаном победителей Ильей Ковальчуком.
- Как игра? Холодно было? – приветствую Илью Ковальчука.
- Нет, днем на раскатке было холоднее. А вечером температура поднялась, было плюс три. В пылу борьбы было хорошо. Только пальцы чуть замерзли, а так – нормально.
- А как вам лед?
- Очень хороший. Единственное – в конце каждого периода скапливается много снега. А так прекрасная площадка. Такого льда нет во многих дворцах КХЛ.
- Трибуны на вас нервно реагировали. Это не раздражало?
- Да меня здесь любят уже исторически давно. Я к этому привык.
- Такие матчи должны стать традицией?
- Ну супер. Это праздник хоккея. Посмотрите, собралось 20 тысяч зрителей. Отличная атмосфера. Хороший матч. Побольше таких, и пусть не только за границей проходят. У нас в России есть современные футбольные стадионы, где это можно спокойно сделать.
- Показалось, что игроков СКА после рутины регулярного чемпионата взбудоражило такое событие.
- Да, это переключение. Многие никогда не играли на свежем воздухе. Или пару раз. Но это всегда хорошее настроение. К тому же мы победили.
- У вас отличная связка с Вадимом Шипачевым.
- Ну еще бы! Он – один из лучших центрфорвардов КХЛ. Поэтому играть с такими ребятами легко. Но и Серега Калинин делает много черновой работы, выцарапывает шайбы. Пока у нас получается. Надо продолжать в том же духе.
- Вы установили клубный рекорд СКА.
- Какой?
- Превзошли рекорд Сушинского по очкам.
- Да? Не знал. Но Макс Сушинский был хорошим игроком. Приятно его догнать.
- Всю Россию тревожит, какое решение примут 5 декабря на исполкоме МОК. Как это воспринимают хоккеисты? Что вы думаете об этом?
- Да я лично тоже нервничаю. Надеюсь, что МОК сделает правильный вывод. Если кто-то что-то нарушал, почему должны страдать все? Думаю, что справедливость восторжествует. Чистые спортсмены должны ехать на Олимпиаду.