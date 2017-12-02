- Как игра? Холодно было? – приветствую Илью Ковальчука.

- Нет, днем на раскатке было холоднее. А вечером температура поднялась, было плюс три. В пылу борьбы было хорошо. Только пальцы чуть замерзли, а так – нормально.

- А как вам лед?

- Очень хороший. Единственное – в конце каждого периода скапливается много снега. А так прекрасная площадка. Такого льда нет во многих дворцах КХЛ.

- Трибуны на вас нервно реагировали. Это не раздражало?

- Да меня здесь любят уже исторически давно. Я к этому привык.

- Такие матчи должны стать традицией?

- Ну супер. Это праздник хоккея. Посмотрите, собралось 20 тысяч зрителей. Отличная атмосфера. Хороший матч. Побольше таких, и пусть не только за границей проходят. У нас в России есть современные футбольные стадионы, где это можно спокойно сделать.

- Показалось, что игроков СКА после рутины регулярного чемпионата взбудоражило такое событие.

- Да, это переключение. Многие никогда не играли на свежем воздухе. Или пару раз. Но это всегда хорошее настроение. К тому же мы победили.

- У вас отличная связка с Вадимом Шипачевым.

- Ну еще бы! Он – один из лучших центрфорвардов КХЛ. Поэтому играть с такими ребятами легко. Но и Серега Калинин делает много черновой работы, выцарапывает шайбы. Пока у нас получается. Надо продолжать в том же духе.

- Вы установили клубный рекорд СКА.

- Какой?

- Превзошли рекорд Сушинского по очкам.

- Да? Не знал. Но Макс Сушинский был хорошим игроком. Приятно его догнать.

- Всю Россию тревожит, какое решение примут 5 декабря на исполкоме МОК. Как это воспринимают хоккеисты? Что вы думаете об этом?

- Да я лично тоже нервничаю. Надеюсь, что МОК сделает правильный вывод. Если кто-то что-то нарушал, почему должны страдать все? Думаю, что справедливость восторжествует. Чистые спортсмены должны ехать на Олимпиаду.