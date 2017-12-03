Очень забавное откровение главного тренера «Салавата Юлаева» и другие события чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ЛОЗУНГ ДНЯ

«В РОССИИ ГАВНОЕ – ПОБЕЖДАТЬ!»

Финский тренер Эркка Вестерлунд сегодня дважды потряс мое воображение. Сперва тем, что его «Салават» одержал уже вторую «сухую» победу – 2:0 над минским «Динамо». До этого было 1:0 в принципиальном матче-реванше с «Ак Барсом».

А вы помните с чего начался переворот? Уфимский защитник Захар Арзамасцев сгоряча высказал фанатам, все что думает о тренере: «Этот финн нам только об обороне твердит!». А те сняли его эмоциональную речь на камеру и предали гласности.

Но Вестерлунд-то в этой ситуации показал себя молодцом – и ухом не повел! Языкастого игрока в опалу не отправил. И вот вам реакция – слова об обороне сразу дошли до команды. Два матча со скромным счетом 3:0, но это шесть очков! А Арзамасцев, кстати, принял участие в победном голе.

Ну после сегодняшней пресс-конференции финского спеца я долго смеялся. Был бы уфимским фанатом – заплакал.

- Игра стала не такая зрелищная? Так непросто забивать, - рассуждал о победе Вестерлунд. - Сейчас нам результат важнее. Я счастлив, что игроки бьются вместе и стараются надежно действовать в защите. Когда приехал в Россию, мне сказали, что главное – побеждать.

Нет ну это надо: «В России главное – побеждать!». А что мудреного в этой фразе, что ее смысл дошел до финского тренера только через три с половиной месяца после начала чемпионата?!!

Наверное, перевели плохо. Вот так языковый барьер подкузьмил «Салавату». Ну а теперь Эркка все понял правильно, и дело пойдет!

СЕНСАЦИЯ ДНЯ

НАЗАРОВ ГОТОВИТ ПЕРЕВОРОТ В ТАТАРСТАНЕ

На самом деле татарстанское дерби никогда не было для «Ак Барса» легкой прогулкой. Но обычно ведь как? Окопавшийся в середине таблицы «Нефтехимик» даст бой «старшему брату». Глядишь, и очки отберет. Ну и только-то…

Нынче – все иначе. Сейчас нижнекамцы, победив казанцев с трудом – 2:1, вплотную приблизились к первому месту. Разница всего два очка. По баллам «Нефтехимик» на второй позиции. «Авангард» опережает его в таблице Восточной конференции только благодаря первому месту в дивизионе.

А это, значит, что Андрей Назаров может вновь поставить на уши, если не всю КХЛ, то хотя бы восточную половину лиги. Причем, чисто по спортивному принципу, без мата и рукоприкладства!

«Нефтехимик» под его руководством – большой сюрприз. Браво! И отдельные аплодисменты, вернувшемуся в КХЛ защитнику Олегу Пигановичу. Опять победный гол!

Там, конечно, Ильдар Шиксатдаров своими финтами голову обороне «Ак Барса» заморочил. Но капитан нижнекамцев оказался в нужный момент там, где надо – получил шайбу перед пустым углом ворот.

Если так пойдет дальше, «банда» Грязного Наза сенсационно возьмет верх на Востоке!

- Интересный матч получился, - отметил Назаров после победы. - Нам где-то, наверное, повезло – отскоки, подскоки. Везение – это результат того, что у команды было огромное желание. Мы возьмём это везение с собой!

ФИАСКО ДНЯ

«СИБИРЬ» ПРОПУСТИЛА ЗА ДВА МАТЧА 13 ШАЙБ!

На самом деле после таких матчей не знаешь, что делать? То ли ахать от восхищения и рукоплескать «Локомотиву», который за четыре матча забил 19 голов, а в последнем – аж семь!

То ли охать над «Сибирью», которая за два последних поединка умудрилась пропустить 13 шайб! И это при том, что ее главный тренер Павел Зубов – специалист в первую очередь по обороне.

Накануне новосибирцы уступили в Москве 4:6, при том, что вели по ходу встречи 4:1.

А в субботу в Ярославле и вовсе развалились 3:7. Хотя еще в середине матча счет был равный – 3:3.

Главное, что в составе «Сибири» есть два хороших вратаря – опытный Александр Салак и молодой, но очень талантливый Алексей Красиков.

Но вот в Москве Салак пропустил шесть голов, Александр в этом сезоне вообще играет неудачно. А в Ярославле уже Красиков ушел из ворот на 33-й минуте, после пяти пропущенных шайб. Наваждение какое-то! Или дело не во вратарях? По мнения Зубова главные виновники разгрома – нападающие.

- Это системные ошибки в обороне со стороны нападающих привели к такому плачевному результату, - заявил главный тренер «Сибири» после сирены. - Именно на возвратах, именно на работе из-за ворот нападающие допустили грубейшие ошибки при контроле игроков. Отсюда такое крупное поражение.

СТЫК ДНЯ

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ УСТУПИЛИ В СОЧИ

Динамовцы после двух инфарктных домашних побед над «Авангардом» и «Сибирью» не смогли продлить успех в Сочи и уступили в важном для себя поединке – 1:4.

При этом по количеству бросков в створ гости хозяевам не уступили, даже немного превзошли – 29:25. Но вот реализация, в очередной раз подкачала. Хотя счет открыли москвичи, причем, в меньшинстве. Их быструю контратаку завершил точным броском Владимир Брюквин.

Но вот затем матч все равно пошел по сценарию хозяев. Черноморцы сравняли счет и вышли вперед после двух затяжных позиционных атак, не позволяя бело-голубым выбросить шайбу из зоны. А в третьем голе уже и опытный Александр Еременко ошибся, пропустив шайбу после дальнего броска. Еще одна влетела уже в пустые ворота «Динамо»…

Благодаря этой победе ХК Сочи вернулся в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Северсталь».

- Жалко, что проиграли стыковой матч «за шесть очков», - признал после сирены главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – Соперник превзошел нас в желании. Второй период это полностью подтвердил. В прошлой игре нам удалось вытащить матч, а в этой мы переломить не смогли. У нас продолжается важный выезд – Уфа, «Йокерит», Казань, Нижнекамск… Плей-офф для нас уже начался.