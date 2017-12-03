1. ДУБЛЬ КУЧЕРОВА

Никита Кучеров вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Ну наконец-то! Мы этого долго ждали.

Форвард «Тампы» сделал дубль в ворота «Сан-Хосе». Первую шайбу Кучеров забросил на 27-й секунде второго периода, сравняв счет. Молниеносная контратака, как удар кинжала, Палат слева отдает шикарный пас на Никиту, и тот переправляет шайбу в сетку.

Второй гол Кучеров сделал сам. Атака «Сан-Хосе» захлебнулась. Никита перехватил шайбу и выбежал на вратаря Мартина Джонса, переиграв его роскошным метким броском.