Овечкин забил гол и вошел в историю. Кучеров стал лучшим бомбардиром (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ДУБЛЬ КУЧЕРОВА
Никита Кучеров вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Ну наконец-то! Мы этого долго ждали.
Форвард «Тампы» сделал дубль в ворота «Сан-Хосе». Первую шайбу Кучеров забросил на 27-й секунде второго периода, сравняв счет. Молниеносная контратака, как удар кинжала, Палат слева отдает шикарный пас на Никиту, и тот переправляет шайбу в сетку.
Кстати, дубль сделал и Тайлер Джонсон. «Тампа» неудачно провела гостевую серию из четырех матчей (три поражения). Но на своей площадке снова показала себя во всей красе. Да, это лучший клуб лиги прямо сейчас. Тренер «Лайтнинг» Джон Купер объяснил, что когда его команда идет на ворота и много бросает, то все у нее хорошо. То есть не нужно отсиживаться сзади.
И будем смотреть за бомбардирской гонкой. Когда россияне выигрывали «Арт Росс Трофи»? Это случилось только три раза: так отличились Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012). Спустя шесть сезонов это может сделать Кучеров.
2. ГОЛ ОВЕЧКИНА
Исторический день – Александр Овечкин забил гол в ворота Сергея Бобровского и смог догнать Марка Рекки по количеству голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (577). При этом Рекки провел почти в два раза больше матчей: 1652 против 948. Таким образом Овечкин сейчас вошел в двадцатку лучших снайперов в истории лиги. Невероятно! А ведь парню только 32 года.
Но в этом матче Панарин запомнится совсем не голом. В другом эпизоде Дюбуа хорошо бросил по воротам. Шайба уже подлетала к ленточке. Артемий мог там легким тычком все оформить. Но вместо этого поднял руки и начал праздновать гол. А тут из-за спины подкрался Джей Бигл и вынес шайбу куда подальше.
Нет гола, и на этом «Коламбус» потерял минимум одно очко.
Jay Beagle with a huge clear at the goal line. pic.twitter.com/mJPNkhOz0P— Ian Oland (@ianoland) 3 декабря 2017 г.
Дон Черри за такое наверняка сожжет Панарина напалмом. Скажет, что Артемия обуяла гордыня. Вместо того, чтобы делать свою работу, он устраивает черти что, радуясь голам.
Но я вижу тут совсем другое. Да, Панарин мог бы ткнуть и запихнуть шайбу за ленточку. Но тогда бы получилось, что он украл шайбу у партнера. Ведь это был верный гол Дюбуа. По понятиям Панарина, это нехороший поступок. Да и Бигла он не видел, тот подкрался сзади.
Но это очень хороший момент. Я надеюсь, Артемий сделает правильный вывод и именно сейчас превратится из русского в канадского хоккеиста. Тот бы в таком случае яростно вогнал шайбу в сетку. Что потом – плевать. И называйте его эгоистом! Панарин, запомни: надо добивать. Надо!
3. ДВА ОЧКА МАЛКИНА
Еще недавно «Монреаль» считался худшим клубом лиги и забивал очень мало. Переломный момент – возвращение Кэри Прайса в ворота после травмы. После этого «Канадиенс» просто полетели и теперь ворвались в зону плей-офф.
А вот «Детройт» идет камнем на дно. Его уничтожили со счетом 10:1. Хет-трик сделал Пол Байрон, Алекс Гальченюк отдал четыре голевые передачи. «Краснокрылые» проиграли семь матчей подряд, и странно, что там еще не уволили тренера.
Александр Радулов реализовал большинство и забил победный буллит в матче с «Чикаго».
И очень здорово в состав «Питтсбурга» после травмы вернулся Евгений Малкин – 3 (1+2) очка в двух матчах, теперь вот 8 бросков в створ ворот «Баффало». Если бы не пропуски матчей по состоянию здоровья, я бы сказал: смотрите, вот он – лучший хоккеист мира! Свои полтора очка за матч Малкин набирал бы легко.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Сделал дубль (2+0) в матче с «Сан-Хосе» (5:2)
2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (5:1)
3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)
Забил победный гол (1+0) в матче с «Коламбусом» (4:3)
Общий зачет по сезону*:
27 – Кучеров
24 – Бобровский
22 – Тарасенко
21 – Овечкин
19 – Бучневич, Панарин
18 – Радулов, Малкин
16 – Кузнецов
14 – Василевский
12 – Анисимов
11 – Зайцев, Сергачев
10 – Варламов
8 – Якупов
7 – Дадонов, Худобин, Проворов, Куликов
6 – Наместников, Задоров
5 – Слепышев
3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин
2 – Кулемин, Голдобин
1 – Емелин, Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Вашингтон – Коламбус – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Коннолли, Шиассон, ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ – ПАНАРИН, Калверт, Веренски
В: Овечкин (1+0; -2, 0, 4, 17.27)
Кузнецов (1+0; 0, 0, 1, 17.27)
Орлов (0+0; 0, 0, 1, 23.15)
К: Панарин (1+0; +2, 0, 4, 20.47)
в Бобровский (23-19; 82,6%, 58.39)
Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
КУЧЕРОВ, Джонсон (СЕРГАЧЕВ), Джонсон, Конахер, КУЧЕРОВ – Гудроу, Браун
ТБ: Кучеров (2+0; +1, 0, 2, 19.17)
Наместников (0+0; +1, 0, 5, 20.54)
Сергачев (0+1; 0, 0, 3, 19.23)
в Василевский (27-25; 92,6%, 60.00)
Ванкувер – Торонто – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Гранлунд, Эдлер – ван Римсдайк
В: Голдобин (0+0; 0, 2, 0, 11.43)
Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 1, 22.41)
Даллас – Чикаго – 3:2 бул. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
РАДУЛОВ, Факса, РАДУЛОВ (п.бул.) – Франсон, Саад
Д: Радулов (1+0; -1, 0, 2, 24.46)
Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 3, 20.47)
Филадельфия – Бостон – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Спунер, Пастрняк, Маршан
Ф: Проворов (0+0; -2, 2, 3, 21.38)
Питтсбург – Баффало – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
МАЛКИН, Хэгелин, Хорнквист, Кессел (МАЛКИН), Кросби – Поминвилль
П: Малкин (1+1; +1, 2, 8, 17.14)
Миннесота – Сент-Луис – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Сутер, Думба – Берглунд (ТАРАСЕНКО)
СЛ: Тарасенко (0+1; -1, 0, 2, 22.13)
Нэшвилл – Анахайм – 3:2 бул. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Фиала, Ярнкрок, Фиала (п.бул.) – Хенрик, Фаулер
Н: Емелин (0+0; 0, 0, 1, 20.01)
Монреаль – Детройт – 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)
Байрон, Делорье, Байрон, Де Ла Роуз, Юдон, Байрон, Галлахер, Джорди Бенн, Карр, Шоу – Гленденинг
Аризона – Нью-Джерси – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Демерс, Степан, Мартинук, Голигоски, Строум
Каролина – Флорида – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Линдхольм, Скиннер, Ханифин – Бьюгстад, Барков
Калгари – Эдмонтон – 5:6 (1:3, 0:2, 4:2)
Фролик, Беннетт, Ферланд, Беннетт, Годро – Пулюярви, Пулюярви, Хаира, Летестю, Лучич, Марун
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 38 (19+19) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 37 (11+26), Годро Калгари – 36 (12+24), Кессел Питтсбург – 33 (12+21), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Шайфли Виннипег – 32 (13+19), Макдэвид Эдмонтон – 32 (11+21), Уилер Виннипег – 31 (6+25), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 30 (7+23), Бэйли Айлендерс – 30 (5+25)…
ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 29 (12+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 29 (9+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 26 (19+7), МАЛКИН Питтсбург – 24 (8+16), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), РАДУЛОВ Даллас – 23 (9+14), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11), ПАНАРИН Коламбус – 20 (7+13).