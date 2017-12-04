1. ДВА ОЧКА РАДУЛОВА

Кто там говорил, что у Александра Радулова и Тайлера Сегина есть какой-то конфликт? Эта теория была выстроена на том, что Радулов как-то холодно отреагировал на шайбу Сегина в одном из матчей.

А как вам такая реакция? Тайлер убежал в отрыв и забил превосходный гол, с которого начался разгром «Колорадо». Александр же так радовался этому моменту, что не просто обнял Сегина, а завалил его на лед.

«О боже, Радулов собирается кого-то убить! Посмотрите, как он любит своего партнера!» - заверещали комментаторы.

Так что о конфликте говорить не будем. Кстати, тренер «Далласа» Кен Хичкок воссоединил звездную тройку Бенн – Сегин – Радулов. И это звено дало результат, набрав 5 (2+3) очков. Сам Александр отметился двумя передачами.

После прошлого матча корреспондент «Советского спорта» в Далласе Дмитрий ВИНГОВАТОВ поговорил с Радуловым.

- Я видел, как вы с Сегином последними ушли с разминки. Отрабатывали броски…

- И наконец-то у меня зашло! – воскликнул Александр, который забил гол в ворота «Чикаго». – Мы на тренировках много над этим работаем. Я и броском с кистей стараюсь завершать, и в одно касание. Тут со всеми тяжелые матчи. Очки просто так не дают. Игра с «Колорадо» серьезная. Это спаренная встреча, и мы им два раза уступили в Денвере. Они очень сильны дома.

- Сегин играет то с вами с Бенном, то в другой тройке. В чем смысл?

- Я не знаю, это у тренера надо спросить. А с кем мне дают играть, с тем я выхожу.

- Какое у вас сейчас прозвище в команде? Вот в «Монреале» был «Тасманский Дьявол».

- Я не знаю. Меня просто называют Радс.

2. МОЛЧАНИЕ ЗАЩИТНИКОВ

Удивительная статистика. Лучшие атакующие защитники лиги – Дастин Бафлин, Брент Бернс, Крис Летанг, Эрик Карлссон, Райан Макдона – забили только три гола в 118 матчах сезона.

И посмотрите на Карлссона. В последних девяти матчах он не набрал вообще ничего. Ноль очков. Да еще полезность «-11». Что это? Скрытая травма? Вирус Дюшена? Звездный игрок перешел из «Колорадо» в «Оттаву» и как-то захирел.

Этой ночью «Оттава» была разгромлена в Виннипеге (0:5). Какой-то болельщик, приехавший на выезд, даже бросил с трибуны на лед свитер «сенаторов». Вот как разочарованы люди.

Свою работу защитники знают, они должны пахать в обороне. Вот как Бернс недавно встретил Владислава Наместникова. Отправил его на лед сокрушительным хитом.

Ну а то, что нет шайб… Думаю, это совпадение. Зак Веренски из «Коламбуса» уже забил 8 голов, хороши Алекс Пьетранжело (7), Роман Йоси, Оливер Экман-Ларссон, Михаил Сергачев (по 6)…

Где-то прибыло, где-то убыло.

3. ЯШИН ВЕРНЕТСЯ?

Вы помните, с каким скандалом Алексей Яшин ушел из «Оттавы»? Как сжигали его свитер во время забастовки, как его критиковал одноклубник Даниель Альфредссон, как фанаты устраивали обструкцию…

Прошло 16 лет. Сейчас «Оттава» приглашает Яшина сыграть в матче ветеранов, выступить под своим фирменным номером 19. Там назначен матч на 15 декабря – команда Альфи против команды Филлипса. И все ждут самого первого игрока, которого «Оттава» выбрала на драфте в своей новейшей истории.

Яшин пока согласие не дал. Как сообщил один из его агентов, сейчас Алексей живет между Москвой и Нью-Йорком (а еще у него есть акции «Вегаса»), работает по программе развития женского хоккея в ФХР (не устарела ли информация у агента?)

«Найдет ли время Алексей, чтобы приехать? Я не знаю», - сомневается агент.

А вы бы приехали на его месте?

ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Колорадо» (7:2)

2** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Сделал два хита и блок в матче с «Оттавой» (5:0)

Общий зачет по сезону*:

27 – Кучеров

24 – Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин, Радулов

19 – Бучневич, Панарин

18 – Малкин

16 – Кузнецов

14 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

9 – Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Наместников, Задоров

5 – Слепышев

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин, Голдобин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Даллас – 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)

Рантанен, Комо – Сегин, Сегин (РАДУЛОВ), Спецца, Пэтерин (РАДУЛОВ), Ричи, Шор, Ричи

К: Якупов (0+0; -1, 0, 1, 10.14)

Задоров (0+0; -3, 0, 0, 18.46)

в Варламов (18-16; 88,9%, 30.07)

Д: Радулов (0+2; +2, 0, 4, 20.13)

Виннипег – Оттава – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Шайфли, Перро, Уилер, Лайне, Майерс

В: Куликов (0+0; 0, 0, 0, 15.39)

Чикаго – Лос-Анджелес – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Тэйвз – Фолин, Браун, Копитар

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 0, 18.51)

Вегас – Аризона – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Так, Маршессо, Смит – Чучран, Степан

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 38 (19+19) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 37 (11+26), Годро Калгари – 36 (12+24), Уилер Виннипег – 35 (7+28), Шайфли Виннипег – 34 (14+20), Кессел Питтсбург – 33 (12+21), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Макдэвид Эдмонтон – 32 (11+21), Копитар Лос-Анджелес – 31 (14+17), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 30 (7+23), Бэйли Айлендерс – 30 (5+25)…

ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 29 (12+17), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 29 (9+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 26 (19+7), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), МАЛКИН Питтсбург – 24 (8+16),НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11), Панарин Коламбус – 20 (7+13).