Прошла информация, что нас допустят, но под нейтральным флагом и без гимна. На мой взгляд, по меньшей мере для хоккейной сборной России подобный расклад попросту неприемлем, и я не понимаю, почему молчат ФХР и особенно КХЛ.

Все знают, что для хоккеистов, в отличие от многих представителей индивидуальных дисциплин, Олимпиады и чемпионаты мира только вопрос национального престижа: главная здесь мотивация – побиться за страну, честь флага, во что бы ни стало обыграть тех же канадцев или американцев, ибо свои сумасшедшие деньги мастера клюшки и шайбы зарабатывают в клубах. Убери триколор, гордое «Россия» на груди, гимн – и за что будут сражаться в Пхенчхане Дацюк и Ковальчук?! Я уже не говорю о таких мелочах, как что будет написано на табло стадиона напротив «Канада» или «США», как обозначат нашу сборную в официальном протоколе матча – команда Х, а может, команда МОК?

Да, в 1992-м взяли золото в Альбервиле без флага и гимна, но тогда у сборной хотя бы название было «Объединенная команда», а главное - мы сами были виноваты, тихо и без шума развалив великую страну. Все тогда шло как бы по инерции, хотя Виктор Тихонов и игроки признавались, что слушать в честь побед олимпийскую мелодию вместо привычной музыки Александрова было как-то жутковато.

Сейчас все по-другому. МОК уже отобрал у России командную победу в Сочи, а теперь, вроде бы собравшись милостиво допустить, по его мнению, чистых спортсменов в Пхенчхан, готов цинично поиздеваться над ними, унизить их другим способом - отнять святые национальные атрибуты.

А потому, я убежден, ФХР и КХЛ обязаны были до этого вторничного судилища в Лозанне, заручившись поддержкой ИИХФ, заявить: без флага и гимна хоккейная сборная России в Пхенчхане выступать не будет – и точка! Тем более Рене Фазель и все ведущие национальные хоккейные федерации уже выступили в поддержку российской сборной, направив в МОК официальное письмо, о том что наша сборная непременно должна участвовать в Олимпиаде-2018.

Этот порыв легко объясним: без России любой хоккейный турнир, равно как победа в нем, неполноценен. Недаром заправилы НХЛ, когда в прошлом году возобновляли свой так называемый Кубок мира, не скрывали: без сборной нашей страны их соревнование никому не нужно и просто не состоится.

С другой стороны, Европа насторожилась, когда глава КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что, если Россию отстранят от Игр-2018, клубы КХЛ не отпустят своих игроков в Пхенчхан, при этом, возможно, расписание чемпионата переверстают и олимпийская пауза в регулярке будет отменена. ИИХФ на этот, можно сказать, ультиматум отреагировала вяло, а вот национальные федерации здорово напряглись.

Ситуация ведь неоднозначная. Сам Фазель говорил, что хоккейные турниры Олимпиады проводит МОК, а не ИИХФ, а значит, как федерация может кого-то наказать-дисквалифицировать? Неслучайно тот же Фазель проговорился, что какие-либо конкретные карательные меры к прогульщикам Олимпиады в регламенте его организации четко не прописаны. Вроде есть некие штрафы, но как и в какой сумме их налагать, а главное, на основании чего – непонятно.

Наверное, швейцарский дантист не забыл, почему мы остались без медалей – впервые в истории! – на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. Тогда для его страны сложилась ситуация точь-в-точь, как сейчас может получиться для России. Швейцария не пробилась на олимпийский турнир и решила перерыв на норвежские Игры в своем хоккейном чемпионате не делать! Так сборная осталась без главной ударной силы - дуэта Быков – Хомутов, без которого, уверен, мы точно не взяли бы золото ОИ-1992 в Альбервиле и ЧМ-1993 в Мюнхене и которые защищали тогда цвета швейцарского «Фрибура». Наказал кто-то альпийский клуб? Нет. Так с какой стати должны мы в КХЛ стесняться и на кого-то оглядываться?!

Тем более, если какими-то санкциями КХЛ все-таки пригрозят, всегда есть простые проверенные обходные пути. Клуб может попросту намекнуть игроку-легионеру, что ему не стоит ехать в сборную, ибо основные деньги он получает здесь. При этом все иностранцы второй свежести, а других в КХЛ нет – первый сорт приватизировала НХЛ, прекрасно понимают: больше, чем в России, они нигде не получат. А потому крайне щепетильно относятся к своей кредитной истории. И всегда уж на самый крайний случай можно придумать травму или внезапно открывшуюся болезнь.

P.S. Только что шведы опубликовали состав «Тре Крунур» на Кубок Первого канала. В нем – 12 представителей КХЛ (вратарь, 5 защитников, 6 нападающих), то есть полкоманды. Легко представить, в каком неудобном положении окажутся скандинавы в Пхенчхане, если КХЛ заупрямится.