21-летний голкипер новосибирской «Сибири» Алексей Красиков заявил о себе год назад, когда начал сезон основным вратарем, пока Салак отбывал свою дисквалификацию. Молодой дублер начал с двух побед в пяти матчах, а потом уступил место легионеру, периодически подменяя его по ходу сезона. В этом году Красиков появляется на площадке уже намного чаще, имея статистику лучше, чем у Салака. Возможно, к концу сезона именно россиянин превратится в «Сибири» в твердого вратаря номер 1.

Будущий Тимати

– Алексей, у вас такие «рукава», что можете составить достойную конкуренцию рэперу Тимати! Тело тоже в татуировках?

– Может быть позже! Спину и ноги пока не успел забить. Наверное, со временем...

– Судя по паровозу на вашей правой руке, вы должны играть за «Локомотив»!

– Мне в «Сибири» нравится. Хороший город и болельщики с нами как одна большая семья. Когда я приехал туда и впервые зашел на арену во время домашнего матча «Сибири», то был в шоке. Полный аншлаг на каждой игре. Дворец старенький. Вмещает примерно 7400. Заполняется полностью. Сумасшедший ажиотаж, люди живут командой.

– Почему так? В Новосибирске хоккей – единственное развлечение?

– В городе есть места, чтобы развлечься — и театры, и кинотеатры, развлекательные центры, дельфинарий. Просто люди любят хоккей, поэтому мы очень стараемся побеждать для болельщиков. Они в хоккее разбираются, и если мы вдруг начинаем заниматься ерундой на льду, то они это видят.

– Не подходят после поражений на разговор как болельщики «Спартака» в прошлом сезоне?

– Такого нет. Все понимают, что бывают спады, а бывают подъемы. В любой ситуации они с нами. На улицах встречают: «Давайте-давайте, мужички!» Подарки приятные делают – рисунки, тортики на всю команду. В прошлом году на Новый год испекли кексы с фотографией каждого игрока. Из ниток болельщики сделали огромную снежинку. Она висит теперь у нас в зоне отдыха в раздевалке. Ребята из детского дома сюрпризы устраивают. Ради них, даже когда не получается что-то, хочется костьми лечь, подраться.



– А вы дрались когда-нибудь на льду?

– Было, когда еще по школе играл. В то время благодаря «Витязю» был настоящий бум на драки. Вот случилась и у нас массовая потасовка. Мы с вратарем-соперником тоже на центр выехали, краги сбросили и давай драться! Зарядили друг другу пару раз и разъехались.

– Могли испытать вратарские принадлежности не по прямому назначению!

– У меня, когда клюшка ломается, я крюк отрезаю и в бейсбол на даче играю. Вместо биты использую.

«Из «Спартака» выгнали через два месяца»

– Как вы встали в ворота?

– Если честно, то и сам не помню, как так получилось. Вроде играл в центре, бегал, а потом бац – и в воротах уже с блином, ловушкой и клюшкой! Родители мучались – возили на тренировки по утрам в разные школы.

– Хоккейных школ вы действительно сменили не мало…

– Да, масса школ. Никому не был нужен.

– Почему так складывалось?

– Я не мог спросить у тренеров. Наверное, их не устраивала моя игра.

– Где вы начинали и как оказались в системе «Сибири»?

– Начал в «Пингвинах» в Бирюлево. Затем играл в ледовом дворце «Центральный». Потом пошел попробовать свои силы в «Спартаке», из которого меня выгнали через два месяца. Сказали, что не подхожу по уровню игры. Пришлось пойти в «Вымпел». Это уже команда второй группы. Там провел хороших три года – был первым номером и играл много. Но это вторая группа, перспектив особо не было. Закончил школу – просвета не наблюдалось. А в хоккей играть хочется. Мне тогда 15 лет исполнилось. Агента не было еще. Стал сам звонить по командам. Везде спрашивали, чей я выпускник, и, услышав «Вымпел», отвечали: «Спасибо, не надо». Если ты не из школы первой группы, то ты мало кому нужен.

Получилось, что меня взяли в МХЛ-Б в Дмитров, а оттуда уже позвали в мытищинский «Атлант». Когда команда распалась, меня пригласили в систему «Сибири».

– Были сожаления, что вместе с командой исчезли и ваши перспективы?

– Там меня подключали только что посидеть на скамейке с основой. Сильно в меня не верили. Только тренер вратарей Максим Соколов смог разглядеть меня. Он сам бывший вратарь питерского СКА. Заметил, поверил и подбадривал. Закладывал в мозг, что всё у меня есть, просто нужно работать. Я ему за это очень благодарен.

Когда «Атлант» рассыпался, я переживал за свою дальнейшую судьбу. На тот момент у меня уже появился агент, через которого и связалась «Сибирь». Приехал на сборы и провел их с первой командой. Были долгие разговоры о том, оставлять меня или нет, нужен ли на перспективу или через год выкинут. Волею случая мне представился шанс сыграть на сборах против рижского «Динамо». Сыграл достойно. Тренеры увидели меня в деле, и контракт был подписан.

Сезон я провел в МХЛ, взяли бронзу. После этого мне сказали, что дадут шанс проявить себя в первой команде. У Саши Салака была дисквалификация, и нужно было сыграть первые шесть игр в сезоне. Я подумал, что нужно очень сильно поработать над собой. Парень я был грузный и поэтому в апреле закончился сезон, а в начале мая тренер Константин Капкайкин взялся за меня. Все лето провел со мной в Новосибирске и сумел подготовить к сезону. Продумывали и график тренировок, и план питания и все получилось. К началу сезона я был в отличной форме.

Муж игрока сборной

– Вы рано женились, и ваша супруга тоже играла в хоккей. Познакомились на льду?

– Мы с Аней играли в одной команде. Она за мальчиков тогда выступала. «Девчонка в защите – ничего себе!» – подумал я. Пару лет просто общались, в кино ходили, а потом как-то все закрутилось. Детская влюбленность переросла в серьезные чувства. У нас разница в возрасте один год. И как только ей 18 исполнилось, мы побежали в ЗАГС. Никому сначала не сказали – денег тогда особо не было, а родителей напрягать не хотелось. Но как только родные узнали про поданное заявление, сразу запричитали, что делаем свадьбу, чтобы всё как у людей! Отпраздновали и уехали строить семейную жизнь в Новосибирск.

– Сейчас у вас в семье один хоккеист. Почему жена закончила играть?

– Аня выступала на хорошем уровне – входила в женскую сборную (Анна Новикова сыграла 7 матчей за национальную сборную – прим.ред.). Но, все-таки, для женщин хоккей не так перспективен. И она решила сделать ставку на учебу, поступила в хороший ВУЗ. Правда, пришлось перевестись на заочку, потому что со мной уехала. Но и в Новосибирске Аня нашла себя. В начале у нее был собственный магазин, который она запустила с нуля. Сейчас открыли в ней художественный талант – хорошо рисует. Закончила несколько курсов и скоро станет профессиональным тату-мастером. Говорит, что стану ее первой жертвой! А я, в принципе, и не против.



– А у вас, помимо хоккея, какие увлечения?

– Мне нравятся экстремальные виды спорта. Раньше мог заниматься и серфингом, и виндсерфингом, и лыжами. Сейчас профессиональный контракт и обязательства по нему успокаивают мое желание адреналина. Приходится беречь себя и свое здоровье. Но мы с ребятами из команды все же иногда выбираемся в Шерегеш покататься на сноуборде и снегоходах. Еще рыбалку люблю. Тоже увлекательное занятие.

«Салак говорит, когда повысить голос на судей»

– Ваш партнер по команде голкипер Александр Салак – один из самых техничных вратарей в лиге. Подсказывает вам что-то как старший товарищ?

– Саша – отличный игрок. Из-за того, что у нас с ним разные стили, его советы больше связаны с ментальной частью игры вратаря, с психологией. Здесь он мне очень помогает. Всегда говорит, как правильно принимать проигрыш, и как относиться к победным матчам, как вести себя во время игры, например, с судьями – где стоит и голос повысить, чтобы взбодрить, и где лучше промолчать, чтобы удаление не поймать. Конечно, между нами есть здоровая конкуренция. Я стремлюсь к тому, чтобы играть как можно больше. Но понятно и то, что Саша просто так свое место в воротах отдавать не собирается. Да, в каком-то плане мы соперники, но в жизни – настоящие товарищи.

– В любой профессии случаются трудности. Что самое сложное в работе вратаря?

– Отвечу так – самое сложное в работе вратаря для меня – это не получать удовольствие от игры. Я, честно, не понимаю, как такое может быть! Я от каждого выхода на лед, особенно в лучшей лиге страны, просто кайфую. И даже если матч не складывается, важно то, что ты здесь, ты в игре. Эти ощущения перекрывают все трудности профессии.

– В какие моменты особенно ярко чувствовали себя в игре? Что это были за матчи?

– Запоминающихся матчей было несколько. Это матч за бронзу в МХЛ в составе «Сибирских снайперов». В нас тогда мало кто верил. В том плей-офф андердоги абсолютные были, а тут такое – «Магнитку» прошли, Омск прошли. Завоевали бронзовые медали. Первый матч в КХЛ помнится. Первый «сухарь» навсегда в памяти – третья игра прошлого сезона с «Югрой». Очень мне партнеры помогали.

– Какие команды для вас неудобные соперники?

– Со всеми играть нелегко. Вот в прошлом сезоне с новокузнецким «Металлургом» непросто мне было. Команды, которые мало бросают, могут доставить проблем! Сделают бросков 15 за игру, стоишь холодный весь. СКА, «Барыс», «Йокерит» – такие команды, что ты всегда в тонусе, потненький, заряженный! Игра в тебе, и ты в игре! Чувствуешь себя лучше. Парадокс, но это так.

«Играл в футбол в костюме борца сумо»

– Многие отмечают хороший маркетинг «Сибири». У вас и талисман интересный, и собственную продукцию выпускаете. Сами дегустировали снеки от ХК «Сибирь»?

– А как же? Как можно рекламировать то, что не пробовал. Мне понравились и орешки, и вода. Снеговик у нас отличный. Здорово заряжает и команду, и болельщиков. Некоторые ребята из команды пробовали надевать этот костюм – сказали, что очень жарко в нем, да и тяжелый достаточно. Я в подобной роли побывал на дне болельщика, когда летом в футбол играл в костюме борца сумо!

– Какую спортивную цель ставите перед собой? Чего хотите добиться?

– У меня нет одной глобальной цели. Нужно шаг за шагом продвигаться вперед. С командой мы обязаны попасть в плей-офф, потому что подвести наших болельщиков в юбилейный для «Сибири» год не имеем права. Лично для себя ставлю цель закрепиться в составе «Сибири» и, конечно, очень хочется надеть джерси сборной России. Не важно, национальная это будет команда или олимпийская, вызов на Евротур или чемпионат – выступать за честь своей страны почетно на любом соревновании.