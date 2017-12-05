1. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Капитан «Вашингтона» забил гол в ворота «Сан-Хосе». Что интересно, за эту команду Овечкин болел в детстве. Ему очень нравилась эмблема – акула, перекусывающая клюшку. И вот теперь Александр забросил историческую шайбу в ворота «Шаркс», которая позволила ему не только возглавить список лучших снайперов лиги (20 голов), но и войти в двадцатку лучших снайперов в истории НХЛ.

Вообще это место Ови делил с Марком Рекки, но теперь оно единолично принадлежит Саше (578 голов). Новая цель – 600 шайб и финская легенда Яри Курри (601).

Как был забит гол? Овечкин перехватил шайбу в своей зоне, когда игрок «Сан-Хосе» ошибся с передачей. Убежал в отрыв резвым зайцем, пролетев всю площадку с соперником на плечах – и положил шайбу в ворота броском с неудобной руки. Редко увидишь бэкхэнд в исполнении Ови, но сейчас он нас им порадовал.

«Я сам удивился, что забил, - признался Овечкин. – Вообще у меня бэкхэнд – не сильнейшая сторона, но тут зашло. Я постарался исполнить то же самое в третьем периоде, но там уже ничего не получилось. Один раз только сработало. Что ж, и так хорошо».

В этом матче кипели страсти. В конце второго период форвард «Кэпиталз» Ти-Джей Оши не совсем удачно применил силовой прием, присев у борта на коленях. И тут в него слоновьей попой въехал бородатый ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон, попав точно в голову. Это было больно, Оши увели со льда.

Хозяева тянуть с ответом не стали – силовик Том Уилсон вызвал Торнтона на драку. И один раз хорошо попал ему в лицо, свалив ветерана с ног. Крови не было, и Джо укатил со льда на своих двоих. Но в физиономию ему попали плотно.

Кстати, «Сан-Хосе» проиграл «Вашингтону» в основное время впервые с 15 октября 2009 года. А еще Овечкин забил 97-й победный гол в карьере, обойдя Матса Сундина. Это 11-е место в истории лиги.

2. ПЕРЕДАЧА ЕМЕЛИНА

Я не так часто рассказываю об Алексее Емелине. Что он делает в штате кантри? Играет ли на банджо после матчей? Носит ли ковбойскую шляпу и синие протертые джинсы?

Емелин начал атаку на второй минуте матча с «Бостоном», когда нанес дальний бросок, а на добивание первым успел Крэйг Смит. Своему стилю Алексей не изменяет: он провел шесть силовых приемов против игроков «Брюинз» и отпахал почти две минуты (1:56) в меньшинстве. Емелин выходит в паре с Пи-Кей Суббаном, напоминая нам о славных монреальских временах.

И этот матч не удался вратарю «Бостона» Антону Худобину – пропустив четыре шайбы после 14 бросков, он отправился в запас на 25-й минуте. Вместо него вышел Туукка Раск, но при счете 0:4 игра уже была сделана.

А вот у «Нэшвилла» в порядке Пекка Ринне, сделавший 37 сэйвов. Команда выиграла 12 из последних 15 матчей и сейчас прет как танк.

3. НОВЫЙ КЛУБ НХЛ?

Городской совет Сиэтла проголосовал по плану строительства арены для клубов НХЛ и НБА. Решение прошло: семь – за, один – против.

Новая арена в Сиэтле обойдется в 660 млн долларов. Обещают, что ее сдадут в срок в 2020 году.

Вообще клуб НБА уже был в Сиэтле с 1967 года. А в 1979 году команда даже выиграла чемпионский титул. Шон Кемп, Гэри Пэйтон, Джордж Карл – для любителей баскетбола это не пустые имена. В нулевых команда покатилась вниз, стала аутсайдером. А владельцы «Суперсоникс» не смогли договориться с властями Сиэтла о реконструкции домашнего стадиона «Ки-арены» и продали команду инвестиционной группе из Оклахома-Сити. Клуб судился с городом, но в 2008 году все-таки съехал.

И вот теперь Сиэтл хочет все начать с нуля, причем на новом стадионе завести еще и клуб НХЛ. Что интересно, в 2006 году власти отказались вкладывать 220 млн в реконструкцию «Ки-Арены», но 11 лет спустя готовы платить в три раза больше. Потому что плохо без спортивных клубов.

С точки зрения НХЛ новый клуб будет находиться по соседству с Ванкувером, через границу. Я там был проездом в 2010 году перед Олимпиадой. Сиэтл мне показался прекрасным и очень уютным городом на берегу тихоокеанского залива. Живет там за 600 тысяч человек, и это не самый большой рынок. Да, в Квебеке чуть поменьше (532 000), но там все фанатеют от хоккея. А вот Сиэтл еще будет нужно зажечь. Но видимо есть большая разница между строительством бизнеса в США и Канаде. И есть разница между твердостью и стабильностью курса доллара – американского и канадского.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:1)

2** – Алексей ЕМЕЛИН (Нэшвилл)

Набрал 1 (0+1) очко и сделал 6 хитов в матче с «Бостоном» (5:3)

3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Сан-Хосе» (4:1)

Общий зачет по сезону*:

27 – Кучеров

24 – Овечкин, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Радулов

19 – Бучневич, Панарин

18 – Малкин

17 – Кузнецов

14 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

9 – Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Наместников, Задоров

5 – Слепышев

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин, Голдобин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Сан-Хосе – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Смит-Пелли, ОВЕЧКИН, Коннолли (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), Врана (ОРЛОВ) – Мейер

В: Овечкин (1+1; 0, 0, 4, 22.29)

Кузнецов (0+1; 0, 2, 1, 22.31)

Орлов (0+1; -1, 0, 3, 22.27)

Нэшвилл – Бостон – 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

К.Смит (ЕМЕЛИН), К.Смит, Бонино, Фиала, Форсберг – Макэвой, Хара, Пастрняк

Н: Емелин (0+1; +1, 0, 1, 18.48)

Б: в Худобин (14-10; 71,4%, 24.10)

Калгари – Филадельфия – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Брауэр, Монахэн – Филппула, Лотон, Раффл, Симмондс, Лотон

Ф: Проворов (0+0; +2, 2, 2, 23.59)

Флорида – Айлендерс – 4:5 бул. (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Бьюгстад, Экблад, Барков, Мальгин – Ли, Хикки, Нельсон, Таварес, Барзал (п.бул.)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 38 (19+19) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 37 (11+26), ГодроКалгари – 36 (12+24), Уилер Виннипег – 35 (7+28), Шайфли Виннипег – 34 (14+20), КесселПиттсбург – 33 (12+21), Ворачек Филадельфия – 33 (7+26), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Макдэвид Эдмонтон – 32 (11+21), Копитар Лос-Анджелес – 31 (14+17), Бэйли Айлендерс – 31 (5+26)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 30 (9+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 29 (12+17), ОВЕЧКИН Вашингтон – 28 (20+8), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), МАЛКИН Питтсбург – 24 (8+16), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11), Панарин Коламбус – 20 (7+13).