Давайте посмотрим, кого еще должен обойти Александр Овечкин на пути к вершине, где царит Уэйн Гретцки.

Капитан «Вашингтона» забил гол в ворота «Сан-Хосе». Эта шайба позволила ему не только возглавить список лучших снайперов лиги (20 голов), но и войти в двадцатку лучших снайперов в истории НХЛ.

Вообще это место Ови делил с Марком Рекки, но теперь оно единолично принадлежит Александру Великому (578 голов).

19. Яри Курри – 601

Это может случиться уже в нынешней весной. Сейчас Ови идет по такому графику, что может забросить 50 шайб. А до Курри пока не хватает 23 гола. Заодно Овечкин пробьет очень крутой потолок – 600 голов за карьеру.

18. Дино Сисарелли – 608

Первый хоккеист, приговоренный к тюремному сроку за нападение на игрока во время матча (ударил клюшкой по голове защитника «Торонто» Люка Ричардсона), находится совсем рядом с Курри.

17. Бобби Халл – 610

Если Овечкин очень постарается, то сможет догнать Халла – форварда по прозвищу «Золотая ракета» с щелчком убийственной силы – уже в этом сезоне. Для этого потребуется 52 гола. Вполне реальная отметка, и Александр достигал ее четырежды в карьере.

15-16. Джо Сакик, Джером Игинла – по 625

Статистику этих нападающих Овечкин будет штурмовать уже в сезоне 2018-19, когда ему исполнится 33. Вряд ли Игинла вернется в большой хоккей, скорее объявит о завершении карьеры. Так что и он от Ови никуда не уйдет.

14. Дэйв Андрейчук – 640

Есть у Овечкина к Андрейчуку еще одна тема. Дэйв лидирует в истории по голам в большинстве (274), а вот Александр идет пока на десятом месте (218). Но если учесть, что львиную долю своих шайб он забрасывает в большинстве (в среднем 20 за сезон), то должен пасть и этот рекорд Андрейчука.

13. Брендан Шэнахэн – 656

Нынешний президент «Торонто», а когда-то – глава дисциплинарного комитета НХЛ был славен тем, что мог и в драку вступить (2489 минуты штрафа за карьеру), и хет-трик Горди Хоу сделать.

12. Люк Робитайл – 668

Нюанс в том, что Робитайл по прозвищу «Счастливчик» - абсолютно лучший снайпер НХЛ среди левых крайних форвардов. А ведь Овечкин тоже выступает на этом фланге. Чем не мотивация?

11. Теему Селянне – 684

Если Овечкин резко не сбавит, то Финскую Вспышку будет атаковать в сезоне 2019-2020, в возрасте 34 лет. Селянне же свою статистику собрал, выступая до 44 лет. И на закате карьеры стал самым ценным игроком Олимпиады в Сочи. Фантастика.

10. Марио Лемье – 690

Человек, к которому в Северной Америке относятся со священным трепетом. Лемье забивал в среднем 0,75 гола за игру. Это наивысший показатель среди всех хоккеистов из топ-20 (у Овечкина – 0,61). СуперМарио провел только 915 матчей, его карьеру сгубили травмы и болезни.

9. Стив Айзерман – 692

Легендарный капитан «Детройта» по прозвищу Стиви Уай – еще одна высочайшая цель. Но он провел в полтора раза больше матчей (1514), чем Овечкин (949), который в этом сезоне отметит юбилей. А было бы круто забить 600-й гол в своем 1000-м матче!

8. Марк Мессье – 694

Если сделать хет-трик, то реально обойти разом и Айзермана, и Мессье. Мы помним, что Овечкину такие трюки уже удавались. Кстати, Мессье по количеству матчей в НХЛ (1756) занимает второе место после Горди Хоу (1767).

7. Майк Гартнер – 708

Пробить отметку «700» и атаковать Гартнера получится, видимо, уже в сезоне 2020-2021, когда Овечкину стукнет 35. Каждый гол будет даваться тяжелее. Но 700 голов в НХЛ – это суперэлитарный клуб, куда пока входит только семь игроков.

6. Фил Эспозито – 717

Большой друг России, который приезжает к нам при первой же возможности – еще одна крутая цель. Кстати, Фил – третий в истории лиги по победным голам (118), Овечкин может обновить и его достижение (97).

5. Марсель Дионн – 731

Ворваться в пятерку, обогнать звезду «Детройта», «Лос-Анджелеса» и «Рейнджерс» – тоже классный ориентир. Это предпоследний центрфорвард, которого нужно обойти.

4. Бретт Халл – 741

Видимо, эта отметка покорится Овечкину в сезоне 2021-22, когда у него кончится контракт с «Вашингтоном». Где окажется 36-летний форвард? Если радикально сменит обстановку, это может пагубно отразиться на его статистике. Зато будет шанс взять Кубок Стэнли. Ну, или Кубок Гагарина.

3. Яромир Ягр – 766

Незабвенный Ягр еще улучшит свои цифры, потому что пока выступает в НХЛ. Второй в лиге по броскам (5631 – против 4670 у Овечкина), первый по победным голам (135). А вот по шайбам в овертайме Овечкин (20) уже обогнал великого чеха (19).

2. Горди Хоу – 801

В каком же это будет сезоне? 2022-23 или 2023-24? Останется ли вообще Овечкин в НХЛ, когда ему стукнет 37-38 лет? Будем верить, что да. И взойти на второе место в лиге по голам Александру Великому реально. Хотя отметка «800» в наше время выглядит как космос.

1. Уэйн Гретцки – 894

Тут загадывать нет смысла – очень далеко. Но понятно, что Овечкину будет за 40, если он задумает пойти на рекорд Гретцки. Может, потребуется даже играть в хоккей до 45 лет как Ягр, выжимая всего себя без остатка. Хотя Гретцки завершил карьеру в 39 лет (0,601 гола за матч), и Овечкин сейчас по средней статистике его превосходит. Но с годами эти цифры будут падать.

И главное – что хочет сам Овечкин. Возможно, уже в 2021 году он вернется в Россию и сядет в депутатское кресло. Или будет играть в московском «Динамо» или СКА.

Мораль: чтобы обогнать Гретцки по голам, нужно очень этого хотеть. Быть хоккейным маньяком и переть на эту цель как танк.