В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.

1. ДВА ОЧКА КУЧЕРОВА

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сохранил лидерство в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Он набрал два очка в матче с «Айлендерс». Сначала поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Брэйден Пойнт – Кучеров хорошо там втащил шайбу в зону и оставил партнеру.

А потом в большинстве нанес отличный бросок, и на добивание первым успел Владислав Наместников.

Игру же переломил форвард Янне Гурд, который сделал дубль за 94 секунды. Одна из шайб была заброшена на добивании после броска защитника Михаила Сергачева. Да, у «Тампы» может выстрелить кто угодно. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 29 сэйвов и принес своей команде победу №18, он лидирует в лиге по этому показателю.

«Тампа» - лучшая команда лиги. Ей хватило всего 27 матчей, чтобы набрать 40 очков в чемпионате. Это клубный рекорд, предыдущее достижение было установлено в сезоне 2014-15, когда «Лайтнинг» набрали 40 очков за 30 матчей. Команда Джона Купера летит на всех парах. Хватило бы запала на плей-офф…

2. ГОЛ БУЧНЕВИЧА

Евгений Малкин набрал очко за передачу в домашнем матче с «Рейнджерс». Джино помог отличиться Патрику Хорнквисту в начале третьего периода. Но Малкин был так раздосадован игрой, что даже не вышел к прессе. «Пингвины» упустили победу, когда на 52-й минуте победный гол забил Павел Бучневич.

Вообще Буч был обязан войти в тройку звезд дня по нашей версии. Поскромничали мы только из-за того, что Паше в том моменте откровенно повезло. Бучневич даже не бросал по воротам. Он простреливал вдоль ворот на партнера. Но шайба угодила в конек Крису Летангу, взмыла в воздух и по дуге влетела точно в девятку ворот «Питтсбурга».

«Lucky bounce» - счастливый отскок. Но везет тому, кто везет.

3. ГОЛ ГОЛДОБИНА

И о тех, кто делает в лиге первые шаги. Николай Голдобин лишь недавно был вызван из АХЛ, и вот в третьем матче за «Ванкувер» сумел забить первый гол в сезоне.

В том моменте Голдобин сыграл очень настырно. Бросил, подобрал, добил, положив шайбу точно в угол. Молодец. Да и «Ванкувер» поймал хорошую волну, одержав третью победу подряд.

Ворота «Рейнджерс» в игре против «Питтсбурга» защищал Ондржей Павелец, для которого это был первый матч в НХЛ с 28 октября. И поскольку основной голкипер Хенрик Лундквист приболел, из АХЛ был вызван Александр Георгиев. Американские болельщики отозвались о нем помпезно: «Это может быть первый болгарин в НХЛ».

Хотя Георгиев выступает за сборную России, брал серебро на молодежном чемпионате мира, а в «Хартфорде» в этом сезоне провел 17 матчей. Да, статистика не очень впечатляет (89,7%). Но говорят, что у парня есть перспектива.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Айлендерс» (6:2)

2** – Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Каролиной» (3:0)

3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 29 сэйвов в матче с «Айлендерс» (6:2)

Общий зачет по сезону*:

30 – Кучеров

24 – Овечкин, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Радулов

19 – Бучневич, Панарин

18 – Малкин

17 – Кузнецов

15 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

9 – Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Наместников, Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Айлендерс – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Пойнт (КУЧЕРОВ), Шустр, Гурд (СЕРГАЧЕВ), Гурд, НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ), Кунитц – Барзал, Эберле

ТБ: Кучеров (0+2; +1, 0, 2, 20.19)

Наместников (1+0; -1, 0, 3, 14.58)

Сергачев (0+1; 0, 0, 2, 15.19)

в Василевский (31-29; 93,5%, 59.37)

Колорадо – Баффало – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Маккиннон, Маккиннон – Пульо, Маккейб, Э.Кейн, Айкел

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 9.59)

Задоров (0+0; -1, 2, 2, 16.48)

в Варламов (34-31; 91,2%, 58.02)

Б: Антипин (0+0; 0, 0, 1, 10.57)

Коламбус – Нью-Джерси – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Фолиньо – Зэйджак, Холл, Нейсен, Брэтт

К: Панарин (0+0; -2, 0, 3, 22.23)

в Бобровский (36-32; 88,9%, 59.45)

Питтсбург – Рейнджерс – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Шири, Кессел, Хорнквист (МАЛКИН) – Ниевес, Фаст, Цуккарелло, БУЧНЕВИЧ

П: Малкин (0+1; 0, 0, 5, 20.55)

Р: Бучневич (1+0; +1, 0, 4, 14.19)

Даллас – Нэшвилл – 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Джонс, Олексиак – Фиала, Маклеод (ЕМЕЛИН), Оберг, Террис, Ярнкрок

Д: Радулов (0+0; -1, 2, 7, 19.14)

Н: Емелин (0+1; +1, 0, 1, 22.32)

Монреаль – Сент-Луис – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Бенн, Уэбер, Уэбер – Шенн, Апшелл, Шенн, Шенн

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 3, 18.18)

Детройт – Виннипег – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Абделкадер, Нюквист, Нюквист, Хелм, Бут – Лайне

В: Куликов (0+0; 0, 0, 2, 17.06)

Ванкувер – Каролина – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Д.Пульо, Ванек, ГОЛДОБИН

В: Голдобин (1+0; +1, 0, 1, 11.32)

Лос-Анджелес – Миннесота – 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Маззин, Габорик, Кемпе, Габорик, Копитар – Койл, Эннис

Вегас – Анахайм – 4:3 бул. (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Нил, Линдберг, Хаула, Так (п.бул.) – Бушемин, Верметт, Перри

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 40 (19+21) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 38 (11+27), Годро Калгари – 36 (12+24), Уилер Виннипег – 36 (7+29), Копитар Лос-Анджелес – 34 (15+19), Шайфли Виннипег – 34 (14+20), Шварц Сент-Луис, Кессел Питтсбург – по 34 (13+21), Шенн Сент-Луис – 34 (8+26), Ворачек Филадельфия – 33 (7+26), Макдэвид Эдмонтон – 32 (11+21)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 30 (9+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 29 (12+17), ОВЕЧКИН Вашингтон – 28 (20+8), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), МАЛКИН Питтсбург – 25 (8+17), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 24 (11+13), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11), ПАНАРИН Коламбус – 20 (7+13).