Сборная – без «Ак Барса»

Последний раз СКА обыгрывал «Ак Барс» как раз в Казани – это был пятый матч финала Кубка Гагарина-2015. А если брать только регулярный чемпионат – крайняя победа армейцев датируется январем 2014-го, то есть за месяц до Олимпийских игр в Сочи. Тех самых, где российские спортсмены выиграли медальный зачет, а сейчас лишились трети завоеванных наград из-за допинговых скандалов. В итоге на следующую Олимпиаду поедет не сборная России, а там будут олимпийские атлеты из России вместе с нейтральным флагом.

В этом и вопрос – будут ли выступать при таком условии. К примеру, в женской хоккейной сборной ждут отмашки ФХР и от громких заявлений воздерживаются. Аналогичная ситуация должна быть и у мужской, но игроки сделали шаг вперед. Илья Ковальчук накануне матча с «Ак Барсом» заявил, что в Пхенчхан надо обязательно ехать, а отказ воспримут как то, что Россия сдалась. Пока большинство федераций зимних видов спорта говорили о том, как МОК несправедлив, в ФХР решили промолчать. Все, чем отличилась организация – составами двух сборных России на московский этап Евротура и товарищеский турнир в Норвегии.

Основная команда обещала предстать в боевом составе именно на Кубке Первого канала, так как это последний смотр перед Олимпийскими играми. Вероятно, неразбериха со статусом российских спортсменов в Пхенчхане и привела к такому варианту, что в список попали Илья Каблуков и Евгений Кетов, а не Владимир Ткачев, например – это главный игрок не из СКА и ЦСКА, который может поехать в Южную Корею. Есть еще Андрей Марков, который возвращался из НХЛ в том числе ради Олимпиады, и травмированный Сергей Мозякин. За оставшуюся неделю до старта турнира в Москве все должно встать на свои места.

Сочетание для Торесена

В Татарстане возвращение в СКА оформил Патрик Торесен. Матч с «Нефтехимиком» норвежец начинал во втором звене на месте Никиты Гусева, а результативную передачу он сделал уже в тройке с Ильей Ковальчуком и Вадимом Шипачевым – последний и забил победный гол нижнекамцам. Такое же сочетание сохранили и на матч с «Ак Барсом», как раз еще Гусев вернулся в состав. Если в Нижнекамске гола от тройки пришлось ждать весь матч, в Казани им хватило трех минут. Торесен отвоевал шайбу у Михаила Сидорова, а через несколько секунд вывел на пустой угол Шипачева. Все как обычно.

Оп - Патрик ловит шайбу, и Шипачеву остается самое приятное, что может быть в хоккее - попасть по пустым воротам.

Так мы вышли вперед!#АКБСКА pic.twitter.com/FvmI5rg8Mh — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 декабря 2017 г.

Армейцы бросали чаще казанцев, но сначала опаснее атаковали именно хозяева. Им давали прицеливаться без опеки, а те не попадали в створ. К концу периода уже у гостей было больше шансов сделать 2:0, только Максим Карпов не реализовал выход один на один, а гол Сергея Широкова не засчитали. Ситуация весьма спорная: Ярно Коскиранта если и помешал Эмилю Гарипову, так это из-за того, что вратарь его и сбил.

Вот такой гол нам не засчитали. Быстро, мы даже не успели начать радоваться. Говорят, Ярно был в площади ворот.#АКБСКА pic.twitter.com/fy5L5G5hRE — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 декабря 2017 г.

Двукратного перевеса удалось добиться уже во втором периоде, когда Сергей Плотников убежал от Василия Токранова и переиграл вратаря «Ак Барса».

А чтобы вам веселее отдыхалось, насладитесь безжалостным проходом Плотникова и нашим вторым голом: #АКБСКА pic.twitter.com/9wzn1RVuGE — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 декабря 2017 г.

Прерванные серии

Когда армейцы и казанцы встречались в октябре, Владимир Ткачев не забивал два матча подряд, но выходил на тот уровень, который от него ждали. Тогда нападающий и стал главным героем матча: у него был дубль, причем вторая шайба была заброшена в овертайме. Ко второй встрече Ткачев тоже подошел с безголевой серией из пяти игр, и снова она прервалась на СКА. Очень в этом помог Марков, который утащил на себя Торесена, и Владимиру оставалось только выкатиться и попасть в ближний угол.

Куда дольше Ткачева без голов жил Антон Ландер. До понедельника швед не забивал почти три месяца, пока он не забросил шайбу соотечественнику Юнасу Энроту из минского «Динамо». Через два дня он уже разобрался с Микко Коскиненом, что помогло «Ак Барсу» сравнять счет. За оба гола казанцев Олег Знарок многое спросит с Егора Яковлева – одного из 15 игроков СКА в списке сборной на московский турнир. Во-первых, он поторопился с выходом со скамейки запасных, и судьи дали малый штраф за нарушение численного состава (его и реализовал Ткачев). Во-вторых, Яковлев с Беловым упустили Ландера, когда тот забивал второй гол.

Как и в Петербурге, победитель не определился за три основных периода. В овертайме «Ак Барс» в четыре раза перебросал соперника, но самый опасный момент был у армейцев, когда Ковальчук убегал один на один, и ему помешали бросить. А единственный бросок в створ ворот Гарипова принес СКА первую победу над казанцами за два с половиной года. Этот гол прервал не только безвыигрышную серию: впервые за два месяца отличился Патрик Херсли, давно не забивавший фирменной «пушкой». Так петербуржцы остались непобедимыми в выездных матчах. Их уже набралось 20.