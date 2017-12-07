НАМЕК ДНЯ

ТКАЧЕВ НАПОМНИЛ ЗНАРКУ О СЕБЕ

СКА наконец-то одержал победу над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате – 3:2 в овертайме, о которой на нашем сайте есть отдельный репортаж. Поэтому не буду вдаваться в подробности этого поединка, а скажу о другом.

В сборную России на Кубок Первого канала вызваны игроки из двух клубов – СКА и ЦСКА. В этом списке всего два исключения – голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин и защитник «Локомотива» Илья Любушкин. Остальные – армейцы.

И я не оспариваю выбор Олега Знарка. Я лично ему доверяю. Но вот у игроков других клубов КХЛ, видимо, есть вопросы.

В частности, тему своего участия в турнире сборных поднял в среду лидер атак «Ак Барса» Владимир Ткачев, поразивший ворота СКА в большинстве очень очным и сильным броском.

К слову, начал эту результативную комбинацию защитник Андрей Марков, чье возвращение из НХЛ в нашу лигу тренерский штаб сборной России продолжает игнорировать.

И я не собираюсь никого агитировать. Но справедливости ради отмечу, что Ткачев сейчас находится на втором месте в КХЛ среди российских снайперов. Больше него шайб забросил только Илья Ковальчук.

А Андрей Марков, соответственно, второй в списке российских защитников-бомбардиров. Больше него очков набрал только Никита Трямкин.

Вот такая статистика.

- Все получили удовольствие от игры. И мы, и болельщики, - заявил после матча Ткачев. - Немного не повезло нам, будем работать.

- Ваше отношение к тому, что сборная поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом?

- У меня никаких соображений по этому поводу. Поедем и будем играть. Вы же знаете, кто поедет под нейтральным флагом. Все будут поддерживать эту сборную. Все знают, какая сборная выступает под этим флагом.

РЕВАНШ ДНЯ

НАЗАРОВ «ВЫПУСТИЛ ПАР» НА МИНЧАНАХ

«Нефтехимик» упрочил свои позиции в лидирующей тройке Востока, крупно обыграв дома минское «Динамо» - 4:1. Команда Андрея Назарова достигла рубежа в 70 очков, который также преодолели только пять клубов – ЦСКА, СКА, «Йокерит», «Локомотив» и «Ак Барс».

Нижнекамцы, явно раздосадованные поражением в предыдущем матче со СКА, уже во втором периоде не оставили гостям ни единого шанса на победу, подавив соперника «физикой».

Это после сирены был вынужден признать и главный тренер белорусской команды Горди Дуайер:

- Мы знали, что нам сегодня будет противостоять быстрая команда, которая хорошо трудится, которая старается играть в эффективный хоккей, действует очень интенсивно. К сожалению, по ходу матча силы сегодня нас покидали. Все-таки, это третий поединок выездного турне, соперник при этом старался действовать очень хорошо физически. У нас было несколько моментов, но в целом «Нефтехимик» было лучшей командой на площадке.

…Кстати, соперники уже встречались в нынешнем чемпионате. И в Минске «Нефтехимик» уступил 1:3. Так что это был еще и убедительный реванш.

ЦИФРА ДНЯ

100 ШАЙБ КОНТИОЛЫ

Когда форвард «Локомотива» отпраздновал хоккейный юбилей, забросив свою сотую шайбу в КХЛ, вся сочинская арена поморщилась от душевной боли. Ведь ярославец сравнял счет за три с половиной минуты до конца третьего периода после очень красивой комбинации.

Огорчались черноморские фанаты не зря! В овертайме гости еще раз их огорчили. Гол Андрея Локтионова принес железнодорожникам победу – 2:1. И отобрал у сочинцев, ведущих отчаянную борьбу за плей-офф, очень важные два очка.

- Конечно, игра нам в актив, потому что забили в конце и в овертайме, - заявил после матча главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. - Пропущенная шайба в меньшинстве нас немножко подкосила. Пытались, но очень здорово у ХК «Сочи» играли вратарь, оборона. Где-то нам в конце чуть-чуть подфартило.