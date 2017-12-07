Сборная в Москве не разочаровала! Как ЦСКА разгромил «Спартак»
ЦСКА вновь обыграл «Спартак» — 4:0. А героями матча стали игроки, которых мы скоро увидим на Кубке Первого канала.
В последнее время мне нередко приходилось слышать, что московские дерби уже не то, что интерес к ним остался в прошлом и т.д. Что сейчас все внимание болельщиков приковано к топ-клубам…
ДЕРБИ – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МАТЧ В МОСКВЕ
Но есть простые цифры, которые легко опровергают это утверждение. Это статистика посещений московских матчей. Вот чья встреча собрала в Москве на игре наибольшее количество болельщиков?
На ум сразу приходят матчи с участием СКА и ЦСКА, чьи игроки делят примерно поровну и состав сборной России. Однако столичный рекорд был зафиксирован в дерби «Спартак» - «Динамо», на который пришло 9703 человека. В нынешнем историческом противостоянии с участием уже «Спартака» и ЦСКА рекорд побит не был, но число зрителей вновь перевалило за девять тысяч. Составителям календаря КХЛ стоит учитывать эти факты в будущем. Вот что надо людям в Москве в первую очередь.
Однако отмечу, что при всей принципиальности этих матчей, с которой легко соглашаются и игроки, и руководители клубов, армейцы выносят в них своих земляков, что называется, в одну калитку.
С тех пор как «гладиаторы» вернулись в КХЛ в 2015 году, они еще ни разу не смогли обыграть ЦСКА. Или хотя бы завершить матч с минимальной разницей в счете.
И понятно, чего ждали болельщики «Спартака» в очередной очной ставке. А вот внимание специалистов было приковано наоборот к армейцам. Накануне ЦСКА здорово удивил со скрипом победив в Риге 1:0. И это при том, что в состав сборной России на Кубок Первого канала вызвано сразу 10 московских армейцев. И шестеро из них – форварды. Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин.
А вот единственную шайбу в ворота рижан забросил канадский защитник Мэт Робинсон, который если и сыграет на декабрьском этапе Евротура, то уж точно не за наших.
ВОПРОС ЗНАРКУ
Поэтому в четверг хотелось убедится в боеспособности нападающих нашей национальной команды, которым на следующей недели будут противостоять уже не латыши, а канадцы, финны и шведы.
И, скажем прямо, сборная Россия в этом матче не разочаровала. Правда, счет в матче вновь открыл Робинсон, которого армейцы явно неплохо вывели на пик формы к декабрю.
А вот следующая шайба уже оказалась на счету Ничушкина. Причем, Валерий не только отличился точным завершающим броском, но и показал себя молодцом в долгой позиционной атаке.
Ну а третью комбинацию ЦСКА можно смело назвать самой красивой в этом поединке. Когда Шумаков, Шалунов и Капризов вместе на площадке, их игрой в пас можно любоваться. Это настоящий хоккей!
И я, честно говоря, не понимаю, почему Олег Знарок не хочет брать ее в сборную в полном составе. Понятно, что у главного тренера нашей команды есть свой вариант на эту позицию. И наверняка очень хороший вариант!
Но есть же такое понятие, как «химия» звена. И вот Шумаков, Шалунов и Капризов очень хорошо чувствуют друг друга. Это, как минимум, одна из лучших троек КХЛ, в которой любой форвард может взвалить на себя ответственность за решающий бросок.
КАК «СПАРТАК» ИГРАЕТ С ЦСКА
Вернувшись в КХЛ, красно-белые пока ни разу не смогли обыграть московских армейцев в регулярном чемпионате.
Дата/Счет
27.08.15 – 2:5
31.01.16 – 2:4
23.01.17 – 1:6
18.02.17 – 1:6
07.10.17 – 1:3
07.12.17 – 0:4