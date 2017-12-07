В последнее время мне нередко приходилось слышать, что московские дерби уже не то, что интерес к ним остался в прошлом и т.д. Что сейчас все внимание болельщиков приковано к топ-клубам…

ДЕРБИ – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МАТЧ В МОСКВЕ

Но есть простые цифры, которые легко опровергают это утверждение. Это статистика посещений московских матчей. Вот чья встреча собрала в Москве на игре наибольшее количество болельщиков?

На ум сразу приходят матчи с участием СКА и ЦСКА, чьи игроки делят примерно поровну и состав сборной России. Однако столичный рекорд был зафиксирован в дерби «Спартак» - «Динамо», на который пришло 9703 человека. В нынешнем историческом противостоянии с участием уже «Спартака» и ЦСКА рекорд побит не был, но число зрителей вновь перевалило за девять тысяч. Составителям календаря КХЛ стоит учитывать эти факты в будущем. Вот что надо людям в Москве в первую очередь.

Однако отмечу, что при всей принципиальности этих матчей, с которой легко соглашаются и игроки, и руководители клубов, армейцы выносят в них своих земляков, что называется, в одну калитку.

С тех пор как «гладиаторы» вернулись в КХЛ в 2015 году, они еще ни разу не смогли обыграть ЦСКА. Или хотя бы завершить матч с минимальной разницей в счете.

И понятно, чего ждали болельщики «Спартака» в очередной очной ставке. А вот внимание специалистов было приковано наоборот к армейцам. Накануне ЦСКА здорово удивил со скрипом победив в Риге 1:0. И это при том, что в состав сборной России на Кубок Первого канала вызвано сразу 10 московских армейцев. И шестеро из них – форварды. Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин.

А вот единственную шайбу в ворота рижан забросил канадский защитник Мэт Робинсон, который если и сыграет на декабрьском этапе Евротура, то уж точно не за наших.

ВОПРОС ЗНАРКУ

Поэтому в четверг хотелось убедится в боеспособности нападающих нашей национальной команды, которым на следующей недели будут противостоять уже не латыши, а канадцы, финны и шведы.

И, скажем прямо, сборная Россия в этом матче не разочаровала. Правда, счет в матче вновь открыл Робинсон, которого армейцы явно неплохо вывели на пик формы к декабрю.

А вот следующая шайба уже оказалась на счету Ничушкина. Причем, Валерий не только отличился точным завершающим броском, но и показал себя молодцом в долгой позиционной атаке.

Ну а третью комбинацию ЦСКА можно смело назвать самой красивой в этом поединке. Когда Шумаков, Шалунов и Капризов вместе на площадке, их игрой в пас можно любоваться. Это настоящий хоккей!

И я, честно говоря, не понимаю, почему Олег Знарок не хочет брать ее в сборную в полном составе. Понятно, что у главного тренера нашей команды есть свой вариант на эту позицию. И наверняка очень хороший вариант!

Но есть же такое понятие, как «химия» звена. И вот Шумаков, Шалунов и Капризов очень хорошо чувствуют друг друга. Это, как минимум, одна из лучших троек КХЛ, в которой любой форвард может взвалить на себя ответственность за решающий бросок.

КАК «СПАРТАК» ИГРАЕТ С ЦСКА

Вернувшись в КХЛ, красно-белые пока ни разу не смогли обыграть московских армейцев в регулярном чемпионате.

Дата/Счет

27.08.15 – 2:5

31.01.16 – 2:4

23.01.17 – 1:6

18.02.17 – 1:6

07.10.17 – 1:3

07.12.17 – 0:4