Красивый камбэк лидера «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого и другие события чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».

СЕРИЯ ДНЯ

ЦСКА СУШИТ «СУХАРИ»

Ворота московских армейцев все больше смахивают на сейф, вскрыть который нашим местным «медвежатникам» не по силам. Уже в четырех матчах кряду – против «Спартака», Риги, «Северстали» и «Амура» - ЦСКА не позволяет распечатать свои ворота. Общий счет в этих встречах – 11:0. А вообще победная серия красно-синих достигла уже десяти матчей.

Любопытно, что при этом «сухари» армейские голкиперы делят ровно поровну. Сейчас «сухая» серия Ильи Сорокина насчитывает 165 минут 45 секунд. И в четверг он вообще не участвовал в матче со «Спартаком», наблюдая с трибуны, как его товарищи громят соперника в принципиальном дерби – 4:0.

Ворота ЦСКА в этой встрече защищал Ларс Юханссон, который продлил свою «сухую» серию до 153 минут 56 секунд.

- Что Илья, отдохнуть вам дали сегодня? – Поприветствовал я Сорокина после матча.

- Так можно и надолго застрять на отдыхе, - улыбнулся в ответ Илья, намекая на очередной «сухарь» своей команды.

ГЕРОЙ ДНЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЯРОСТЬ КАГАРЛИЦКОГО

Иногда начинаешь сомневаться в справедливости фразы, что в хоккее «один в поле не воин». Иметь в капитанах настоящего лидера, обладающего и мастерством, и характером – большой плюс для команды.

Вот взять к примеру матч «Северстали» со «Слованом». В середине встречи череповчане уныло уступали 1:3 и оборонялись в очередном меньшинстве. Но их капитана счет на табло явно не устраивал.

И вот Дмитрий Кагарлицкий взорвался. Сперва сотворил из ничего гол в меньшинстве.

Затем оформил дубль уже в большинстве.

И тут же вывел пасом Александра Бумагина еще на один точный бросок.

Вот вам и роль личности в истории отдельно взятого матча. В итоге «Северсталь» победила 5:3 и вернулась в зону плей-офф. А Кагарлицкий поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров КХЛ, вытеснив оттуда шведа Линуса Умарка.

- Первые два периода мы пытались навязать свою игру, но зарабатывали ненужные удаления в чужой зоне, - отметил главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев. - Соперник эти два удаления реализовал. Перед третьим периодом в раздевалке много не говорили. Попросили друг друга проявить характер. Мы в этом сезоне не раз это доказывали. Хорошо использовали большинство в третьем периоде. Я рад этим трем очкам. Они были нужны нам как воздух даже не в плане положения в турнирной таблице, а в плане психологии.

ТРАДИЦИЯ ДНЯ

«ДИНАМО» ОБЫГРАЛО «ЙОКЕРИТ» В СЕДЬМОЙ РАЗ КРЯДУ

Никто не знает почему, но финны вот уже на протяжении четырех сезонов тушуются перед бело-голубыми – семь поражений кряду!

Причем, на этот раз поражение в Хельсинки было особенно обидным. Ведь судьбу матча решила одна-единственная шайба – гости победили со счетом 1:0.

Гол был забит на 56-й минуте встречи. И просто удивительно, что в столь упорном противостоянии «шуты» умудрились провалиться всей пятеркой. На финского голкипера выкатились сразу два динамовца – Михаил Варнаков и Даниил Тарасов. Парой пасов туда-сюда они просто выволокли Карри Раме из ворот и затем Варнаков отправил ее в уже пустую «раму».

Ну а «Динамо» завоевало очень важные три очка, благодаря 31 сэйву Ивана Бочарова.

КУРЬЕЗ ДНЯ

25 МИНУТ ШТРАФА ДО… ВБРАСЫВАНИЯ!

«Югра» продолжает свободное падение. Благо лететь еще долго – вся календарная зима еще впереди. 12-е поражение кряду. На этот раз 0:4 от «Автомобилиста».

Есть проблемы с реализацией. А вот с точностью удара – никаких! Очень оригинально умудрился заработать удаление до конца матча (5+20) нападающий ханты-мансийцев Сергей Купцов.

На 31-й минуте «Югра» пропустила третью шайбу в свои ворота. Последовало вбрасывание в центре поля. Ну и чуть в стороне Купцов вел позиционную борьбу с Паренто, которую закончил точным ударом клюшки по «ракушке» канадца. И все это произошло еще до того, как судья расстался с шайбой! В итоге рефери обернулся на шум и…

Скажем прямо удар был несильным. Но все равно достаточно чувствительным, чтобы Пьер-Александр согнулся пополам от боли, а арбитры выгнали Купцова с площадки, не взирая на негодующие крики болельщиков, считавших, что ничего страшного не произошло.

- Пришлось много поиграть в обороне, но слава Богу у нас хорошо сыграл Владимир Сохатский, - отметил после матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. - В первом периоде мы не создали ничего серьезного, но во втором забили четыре гола. Однако в третьем опять перестали играть так, как положено. Наверное, сделали броска 4-5 по воротам соперника. Удаления все были правильные – не нужно хулиганить и заниматься ерундой.

НАЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

ЮРЗИНОВ СМЕНИЛ ЗУБОВА В «СИБИРИ»

Известный специалист Владимир Юрзинов-младший стал в четверг главным тренером новосибирской команды, сменив на этом посту Павла Зубова.

В данный момент «Сибирь» находится на 10 месте в таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на восемь очков. Владимир Юрзинов в прошлом сезоне возглавлял «Куньлунь» и с ходу вывел собранную с нуля китайскую команду в плей-офф. До этого он работал в «Салавате Юлаеве», с которым завоевывал бронзовые медали КХЛ. В сезоне 2005/06 Юрзинов работал и в Новосибирске. Ну а Павел Зубов остается в клубе и будет его помощником.

- Положение в турнирной таблице требовало изменений, - заявил по этому поводу генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. – К Зубову претензий нет. Но для нас принципиально важно попасть в плей-офф. А Юрзинову не в первой решать такие задачи, он в подобных ситуациях уже бывал.