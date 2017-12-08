1. МАТЧ «ТАМПЫ»

«Лайтнинг» обыграли «Колорадо» со счетом 5:2 и по-прежнему идут на первом месте в лиге. Это продолжается уже много недель. Но нельзя сказать, что «Тампа» доминирует, как СКА. Тот же «Лос-Анджелес» висит на плечах, «Сент-Луис» неподалеку. Одна-две осечки, и «Тампа» свалится вниз. Конкуренция в НХЛ сумасшедшая.

Первой звездой матча стал Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка. Это позволило Стэммеру обогнать Никиту Кучерова и взойти на первое место среди лучших бомбардиров лиги. Тут есть нюанс: тренер Джон Купер разбил лучшую тройку НХЛ. Раньше казалось, что вниз может пойти Владислав Наместников – универсальный форвард и трудяга. Но его оставили со Стэмкосом, подставили Тайлера Джонсона – и послали во второе звено Никиту Кучерова, определив его к Ондржею Палату и Брэйдену Пойнту.

В итоге первая тройка вытащила матч. Наместников стал второй звездой, тоже заработав 3 (1+2) очка. Он забил гол во втором периоде, удачно оказавшись на дальней штанге и сыграв на добивании.

Кучеров же не набрал ни одного очка, получив «-2» за полезность. Представляя характер Никиты, я легко понимаю, что творится у него в душе. И как он заводится. Это не тройка Стэмкоса, от игры в которой он получал громадный кайф. Это не звено «Тройняшки», с Палатом и Джонсоном, где тоже была химия. Тут пока нет взаимопонимания. И будет ли оно? И почему пожертвовали конкретно Кучеровым? Контракт дали маленький, теперь вот партнеров забрали.

Такие мысли роятся в голове лично у меня. Что конкретно думает Кучеров – он нам не скажет. Только заметит в прессе, что все партнеры хороши, и с каждым играть – большая честь. А может, не захочет говорить об этом вообще.

2. ГОЛ ТАРАСЕНКО

Почти все отмечают, что у Владимира Тарасенко – лучший кистевой бросок в мире. Многие говорят, что Тарасенко может забивать по 50 голов за сезон. Но вот надо же, Володя выдал серию из шести матчей, в которых не забрасывал шайбы вообще. Просто отрезало.

И смотрите, «Сент-Луис» тоже развалил звено, которое считалось вторым по силе в лиге, после «Тампы»: Джейден Шварц – Брэйден Шенн оказались во второй тройке, к ним подставили Алекса Стина. Тарасенко же остался в первом звене справа, в центр определили Пола Штястны, а на левый край послали Владимира Соботку, о котором еще Владимир Кузьмин пел: «Эй, Соботка, хорошая погодка, была бы лодка…»

Ну что сказать? Тарасенко наконец-то забил. Правда, в пустые ворота. Но надо ведь с чего-то начинать?

3. «КАРОЛИНУ» ПРОДАЛИ

Три бизнес-новости. Журнал Forbes представил рейтинг стоимости клубов НХЛ. На первом месте оказался «Рейнджерс», который оценили в $1,5 млрд. Сюда входят цена бренда, вместимость домашней арены, цены на билеты, зарплаты игроков. Вторым идет «Торонто» ($1,4 млрд), далее следуют «Монреаль» ($1,25 млрд), «Чикаго» ($1 млрд)… «Вашингтон» тянет на $625 млн, и это 11-е место. Нашелся бы какой-нибудь российский олигарх, купил бы команду Овечкина вместе с Овечкиным, пусть играет в сердце США – было бы весело. А самый дешевый клуб – «Аризона» ($300 млн). Пять таких скромненьких «Аризон» - это один блестящий «Рейнджерс» из Madison Square Garden.

«Каролина» продала контрольный пакет акций, который теперь принадлежит бизнесмену из штата Техас. И нет, это не Александр Радулов – а некий Том Дандон. И он не хочет никуда перевозить команду. Да и куда ехать? Ведь в Далласе есть «Даллас». И это даже не Хьюстон. Но даже комиссар лиги Гари Бэттман несколько раз подчеркнул, что команда останется в Роли.

А еще НХЛ дала разрешение Сиэтлу на то, чтобы подать заявку на вступление в лигу. Взнос составит $650 млн. Но хозяева «Сиэтла» уже сейчас могут продавать абонементы по депозитам, чтобы понять, будет ли интерес к команде в городе вообще. Так сказать, прозондировать почву.

Вообще при желании НХЛ может и до 40 клубов расшириться. Спрос на членство очень большой. Но где взять игроков на столько команд? Конечно, из Европы! Так что для КХЛ это не очень хороший тренд.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо» (5:2)

2** – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Далласом» (3:0)

3*** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

30 – Кучеров

27 – Овечкин

24 – Бобровский, Тарасенко

21 – Радулов

19 – Бучневич, Панарин, Малкин

18 – Кузнецов

15 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов, Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Колорадо – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Стэмкос (НАМЕСТНИКОВ), Кунитц, НАМЕСТНИКОВ, Киллорн (НАМЕСТНИКОВ), Пойнт – Ландеског, Джонсон

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 2, 20.07)

Наместников (1+2; +1, 0, 2, 17.58)

Сергачев (0+0; +2, 2, 2, 14.17)

К: Задоров (0+0; 0, 0, 2, 10.51)

в Варламов (31-27; 87,1%, 58.44)

Ванкувер – Филадельфия – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Бесер – Гостисбир, Раффл, Жиру, Симмондс

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 12.44)

Голдобин (0+0; 0, 0, 0, 9.29)

Ф: Проворов (0+0; +1, 0, 3, 24.10)

Сент-Луис – Даллас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шенн, Парайко, ТАРАСЕНКО

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 3, 18.10)

Д: Радулов (0+0; -1, 2, 1, 20.53)

Питтсбург – Айлендерс – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Гюнтцель (МАЛКИН), Кессел, Шихан, Ханвик – Эберле, Барзал, Нельсон

П: Малкин (0+1; -1, 2, 1, 18.15)

Флорида – Виннипег – 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Пизик, Экблад, Мальгин, Трочек, Хэйли, Трочек – Элерс, Лаури, Уилер, Лайне

В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 16.35)

Монреаль – Калгари – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Карр, Дано – Монахэн, Хэтавэй, Монахэн

Бостон – Аризона – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Маршан, Бэкес, Бэкес, Крейчи, Хайнен, Бьорк – Дворак

Сан-Хосе – Каролина – 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0)

Карлссон, Торнтон, Кутюр, Гудроу, Бернс – Ахо, Раск, Ахо, Скиннер

Лос-Анджелес – Оттава – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Пирсон, Иафалло, Браун, Даути – Дюшен, Пажо, Дзингел

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Стэмкос Тампа-Бэй – 41 (12+29) очко, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 40 (19+21), ГодроКалгари – 37 (12+25), Уилер Виннипег – 37 (8+29), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30), КопитарЛос-Анджелес – 36 (15+21), Кессел Питтсбург – 35 (14+21)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 32 (21+11), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 30 (13+17), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), МАЛКИН Питтсбург – 26 (8+18), РАДУЛОВДаллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11), ПАНАРИН Коламбус – 20 (7+13).