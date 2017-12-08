Сыграли без Шипачева

Если уйти от результата, то главное, что произошло с командой Олега Знарка в Сочи – в состав вернулся Павел Дацюк. Он отсутствовал в заявке команды с 23 октября, когда состоялось последнее в регулярном чемпионате армейское дерби, а через неделю его поместили в список травмированных для прохождения необходимых процедур над коленом. Капитана СКА должны были выписать 26 ноября, а получилось позже. Плюс, его не было в списке игроков, которые поехали на выездную серию в Хельсинки, Нижнекамск, Казань и Сочи. По ее ходу не было информации, что Павел рядом с командой, и это наводит на теорию, что Дацюк подъехал к одноклубникам уже на последнюю игру в выезде.

Нападающего поставили в первое звено на место Вадима Шипачева, тот впервые в сезоне остался вне заявки для того, чтобы отдохнуть, а не поехать в фарм-клуб (даже в СКА с ним такое возможно благодаря двустороннему контракту). Дацюк легко наладит связи с Ильей Ковальчуком, а с Патриком Торесеном ему еще предстоит познакомиться. За первую 20-минутку шансов было немного, отчасти из-за двух невынужденных удалений Ковальчука: он сначала взбесился на соперника и стукнул его клюшкой, а позже жестко встретил сочинца в центре площадки.

У «Сочи» – первой команды, обыгравшей СКА версии этого сезона – был шикарный шанс забить первым, когда на скамейке штрафников кроме Ковальчука оказался Вячеслав Войнов. Это были почти 100 секунд игры «пять на три». Шон Коллинс забивал в Петербурге победный гол в овертайме, а в Сочи он не забил Микко Коскинену в пустые ворота – не попал по шайбе после прострела Кейси Уэллмана. В остальных моментах у финна проблем не было, а всего за период в него бросили 11 раз – такое с ним происходит не в каждом матче. Даже 16 бросков по воротам Дмитрия Шикина не кажутся сверхпоказателем, когда в соперниках СКА.

Новое открытие «Сочи»

Дацюк не вышел на стартовое вбрасывание после перерыва, и можно было испугаться, а что опять случилось. Но все обошлось: просто его место в первой тройке занял Виктор Тихонов, сам Павел опустился к Никите Гусеву и Сергею Плотникову – партнерам по убойной бригаде большинства. В створ команды бросали одинаково (10-10), но у сочинцев было несколько выходов один на один. Один загубил Иван Ларичев – игрок, которого «Сочи» выменял у СКА после победы в Петербурге, и у Сергея Зубова он дорос до места в первом звене. А второй момент стал голом, и его сделал Вадим Хлопотов.

Лидерство в счете у южан держалось недолго, и подвела такая же проблема, которая помешала выиграть у армейцев в основное время в первой встрече – не выстояли в меньшинстве. В первом периоде сочинцы дважды отбились от топ-бригады соперника, а в третьей попытке Шикин уже не спас команду после выстрела Ковальчука. Такое же было и в Петербурге, но тогда точно бросил Войнов, а в этой комбинации он был одним из ассистентов. Еще одну голевую передачу заработал Дацюк.

Третий период стал повторением событий в Петербурге. Тогда СКА уступал в одну шайбу, переиграл сочинцев по броскам 17-5 и в итоге сравнял счет. В Сочи разница составила 16-7, но Шикин ни разу не пропустил. Его признали лучшим игроком матча, но победу принес и второй экс-армеец Ларичев: его почему-то бросили у ворот, и он со второго броска отправил шайбу в ворота Коскинена. В отличие от первого очного матча у петербуржцев было только пять минут на спасение, но счет изменить не удалось. После 20 побед подряд это первый проигрыш в выездных матчах.

Из четырех поражений, которые СКА потерпел в этом сезоне, три – от рук бывших игроков и тренеров команды. Следующий соперник с экс-армейцем – «Автомобилист», где играет Александр Кучерявенко. Но это будет только 27 декабря. Сейчас 15 игроков в компании тренеров отправляются готовиться к Кубку Первого канала.