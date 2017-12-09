Жесткие слова Даниса Зарипова после возвращения в «Ак Барс» и другие события нашего хоккея в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ФРАЗА ДНЯ

«ФИЗИЧЕСКИ Я УСТУПАЛ МНОГИМ»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, пропустивший полсезона из-за дисквалификации, критически оценил свой дебют после возвращения в казанский клуб. 36-летний форвард вышел на лед в одной связке с Владимиром Ткачевым и Робом Клинкхаммером. Но результативными действиями не отличился. А казанцы уступили 1:4

- Я готовился к более лучшей игре, но матч получился провальным, - признался Данис Зарипов после матча. - У меня «минус 3», и на этом была сделана игра. Нужно набирать форму и действовать в том направлении, которое будет давать положительный результат для команды. Физически я уступал многим соперникам – и в силовой борьбе, и в технических моментах, когда нужно было сыграть быстро. Были потери, которые команде не принесли пользы.

- Внимание трибун на вас не давило?

- Нет. Оно только положительно влияло. Зрители поддерживали, ребята в команде тоже. Всем спасибо. К сожалению, сегодня получилось так. Но поражения иногда идут на пользу. Сделаем правильные выводы.

СЕНСАЦИЯ ДНЯ

СКА ОПЯТЬ УСТУПИЛ ХК СОЧИ

Невероятно, но факт! Нашелся в КХЛ булыжник и на питерскую косу, перед которой, казалось бы, все заранее тушевались. И, что характерно, булыжник доморощенный.

Олега Знарка вновь огорчил Сергей Зубов, которого он полтора года назад отправил в отставку, согласившись совмещать работу в сборной России и СКА.

В ответ ХК Сочи под руководством Зубова обыграл СКА уже дважды в этом сезоне. Сперва в Санкт-Петербурге – 3:2 в овертайме. А теперь и дома – 2:1. Голами у черноморцев отличились Вадим Хлопотов и Иван Ларичев. А противостоял атакам именитых гостей голкипер Дмитрий Шикин, который в итоге отразил 41 бросок!

Впрочем, есть хорошая новость и для болельщиков СКА. Капитан армейцев Павел Дацюк вернулся в строй после полуторамесячной паузы. И с ходу начал набирать очки. В этом матче Павел начал комбинацию в большинстве, которая закончилась голом Ильи Ковальчука.

Однако 10-матчевая серия побед СКА прервалась в олимпийском парке.

- Поздравляю ХК Сочи с победой, хорошая была игра, - сказал после матча Олег Знарок. – Думаю, что мы сами виноваты. Настраиваться надо на матчи.

- Тяжелые мысли отвлекали от игры?

- У меня дома все в порядке.

НОВОСТЬ ДНЯ

ЯШИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НХЛ

Российский нападающий Алексей Яшин, больше известный в НХЛ, как «Капитан Россия», 15 декабря вновь сыграет за «Оттаву», за которую в свое время провел 504 матча и где был капитаном.

Серебряный призер Олимпиады-1998 в Нагано примет участие в матче ветеранов «Оттавы». Эта игра состоится накануне «Классики столетия» между «Оттавой» и «Монреалем». В ней также примут участие, такие известные хоккеисты, как Даниэль Альфредссон, Крис Филлипс, Патрик Лалим, Мартин Гавлат, Майк Фишер, Радек Бонк.

КХЛ ОПРЕДЕЛИЛА УЧАСТНИКОВ МАТЧА ЗВЕЗД

Завершилось формирование составов сборных четырех дивизионов, которые 13 и 14 января 2018 года примут участие в Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ 2018. В итоге на главном шоу сезона в Астане будут представлены хоккеисты всех 27 клубов КХЛ.

СОСТАВЫ

Дивизион Боброва

Вратари: Райан Заполски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестёркин (СКА, выбор КХЛ);

Защитники: Марк-Андре Граньяни ("Динамо" Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин ("Спартак", выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Лепистё ("Йокерит", выбор КХЛ);

Нападающие: Эли Толванен ("Йокерит", выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис ("Динамо" Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак ("Слован", выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари: Юлиус Гудачек ("Северсталь", выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ);

Защитники: Стаффан Кронвалль ("Локомотив", выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик ("Витязь", выбор СМИ), Илья Никулин (ХК "Динамо" Москва, выбор КХЛ);

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь", выбор болельщиков), Павел Падакин (ХК "Сочи", выбор СМИ), Брэндон Козун ("Локомотив", выбор КХЛ), Денис Паршин ("Торпедо", выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари: Эмиль Гарипов ("Ак Барс", выбор СМИ), Илья Ежов ("Нефтехимик", выбор КХЛ);

Защитники: Андрей Марков ("Ак Барс", выбор болельщиков), Крис Ли ("Металлург", выбор болельщиков), Никита Трямкин ("Автомобилист", выбор СМИ), Чарлз Геноуэй ("Лада", выбор КХЛ);

Нападающие: Сергей Мозякин ("Металлург", выбор болельщиков), Владимир Ткачёв ("Ак Барс", выбор болельщиков), Дэн Секстон ("Нефтехимик", выбор СМИ), Пол Щехура ("Трактор", выбор КХЛ), Павел Варфоломеев ("Югра", выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари: Алексей Красиков ("Сибирь", выбор СМИ), Магнус Хелльберг ("Куньлунь Ред Стар", выбор КХЛ);

Защитники: Кевин Даллмэн ("Барыс", выбор болельщиков), Филип Ларсен ("Салават Юлаев", выбор болельщиков), Евгений Медведев ("Авангард", выбор СМИ), Егор Мартынов ("Авангард", выбор КХЛ);

Нападающие: Найджел Доус ("Барыс", выбор болельщиков), Линус Умарк ("Салават Юлаев", выбор болельщиков), Алексей Бывальцев ("Амур", выбор СМИ), Владимир Ткачёв ("Адмирал", выбор КХЛ), Линден Вей ("Барыс", выбор КХЛ).