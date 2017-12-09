1. ПЯТЬ ПЕРЕДАЧ ПАНАРИНА

Ну, Артемий! Ах, Артемий! Всех поставил на уши, сделав аж пять передач в матче с «Нью-Джерси». Собственно, «Коламбус» всего забил пять голов (5:3), и все организовал Хлебушек. Причем это не какие-то вторые передачи, когда запустил шайбу в атаку, а сам едешь на лавку или катишь сзади, и тебе прилетает бонус. Нет, это первые передачи. Да, все пять!

Это потрясло статистиков из Северной Америки. Они бросились искать, когда такое случалось в последний раз. Оказалось, что 18 апреля 1995 года, когда так отжег защитник «Рейнджерс» Брайан Лич в матче с «Питтсбургом». Причем его команда проиграла 5:6, но все голы организовал тоже он.

Я могу бесконечно смотреть этот ролик, как играет Панарин. Вот он отбирает шайбу у игрока «Нью-Джерси», начиная контратаку. Вот отдает пас-конфетку направо, под бросок партнеру. Вот посылает шайбу за спину, и там другой партнер наносит мощный щелчок… Это великолепно.

Бывают знаковые матчи, которые могут перевернуть весь сезон, а то и карьеру. Не секрет, что у Панарина после ухода из «Чикаго» было не все идеально в «Коламбусе». Не хватало командной химии. Но сейчас мы увидели ее столько, что можно построить химический завод. Надеюсь, что дальше Артемий и его «Блю Джекетс» будут играть на порядок сильнее.

«Я очень счастлив, но стараюсь держать эмоции при себе, потому что в субботу – новая игра, - сказал Панарин. – И бывает так, что ты отдаешь точно такую же передачу, но с нее не забивают гол. Так что здесь – дело случая».

2. МАТЧ ОВЕЧКИНА

Между прочим, «Вашингтон» одержал уже четыре победы подряд. Удачно складывается домашняя серия, и теперь «Кэпиталз» разобрались с «Рейнджерс» (4:2).

Одну из передач отдал Александр Овечкин – но не первую, как Панарин, а вторую. Он помог отличиться защитнику Мэтту Нисканену, который забросил свою первую шайбу в сезоне. Что сделал Ови? Набросил шайбу на пятак, и там ее запихали в ворота.

Что ценнее, этот гол оказался решающим в матче. Был забит на 57-й минуте, когда счет держался 2:2, и качнуть могло в любую сторону.

Кстати, это был первый матч защитника «Рейнджерс» Кевина Шаттенкирка с тех пор, как он ушел из «Вашингтона». И у него не очень сложилась игра, он схватил «-3».

Не будем особо писать сейчас о Жене Кузнецове, который прервал свою бомбардирскую серию из четырех матчей и схватил «-2» при шести бросках. Всякое бывает. Овечкин же набрал «+3» в своем звене с Бэкстремом и нанес пять бросков. Он сейчас в хорошем тонусе.

3. ФИНАНСЫ ЛИГИ

Теперь посчитаем чужие деньги. Комиссар лиги Гэри Бэттман заявил, что в следующем сезоне рост доходов НХЛ составит в районе 8,2%, а в целом составят 4,54 миллиарда долларов.

Также Бэттман подчеркнул, что лига переживает золотое время. Никогда еще НХЛ не была такой здоровой и бурно растущей. Между строк читаем обращение к игрокам и их профсоюзу: «Ребята, даже не думайте устраивать локаут. Этим вы просто выстрелите себе в ногу. Мы растем как бамбук, и дальше все будет еще лучше».

Потолок зарплат в следующем сезоне поднимется с 75 до 78-82 миллионов долларов на клуб.

В то же время КХЛ снижает свой потолок зарплат с каждым сезоном – таков план на несколько сезонов вперед. Разрыв между НХЛ и КХЛ будет неуклонно расти. И скоро мы придем к лихим 90-м, когда проще играть в НХЛ на небольшом контракте за твердые доллары, чем быть звездой в солидном клубе России, имея один из самых больших рублевых контрактов по местным меркам. Для некоторых звезд будут сделаны исключения, но это не касается всей лиги. Поток отъезжающих за океан увеличится, особенно если НХЛ и дальше будет увеличивать количество клубов (Сиэтл, Хьюстон, Квебек ждут свой шанс).

Но я не вижу тут никакой трагедии. Чем больше россиян играет в НХЛ, тем сильнее наша сборная. А клубы КХЛ должны увеличивать % между расходами и доходами, то есть стремиться к тому, чтобы жить по средствам. Вот как НХЛ, которая получает деньги не от губернаторов штатов, а зарабатывает сама.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 5 (0+5) очков в матче с «Нью-Джерси» (5:3)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Рейнджерс» (4:2)

3*** – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 21 сэйв и принес победу в матче с «Нью-Джерси» (5:3)

Общий зачет по сезону*:

30 – Кучеров

29 – Овечкин

25 – Бобровский

24 – Тарасенко

22 – Панарин

21 – Радулов

19 – Бучневич, Малкин

18 – Кузнецов

15 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов, Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Рейнджерс – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Бигл, Бэкстрем, Нисканен (ОВЕЧКИН), Уилсон (ОРЛОВ) – Грабнер, Фаст

В: Овечкин (0+1; +3, 0, 5, 20.31)

Кузнецов (0+0; -2, 2, 6, 15.59)

Орлов (0+1; 0, 0, 2, 22.40)

Р: Бучневич (0+0; -1, 0, 2, 14.19)

Нью-Джерси – Коламбус – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Бойл, Юханссон, Коулман – Дюбуа (ПАНАРИН), Седлак (ПАНАРИН), Харрингтон (ПАНАРИН), Веннберг (ПАНАРИН), Веренски (ПАНАРИН)

К: Панарин (0+5; +4, 0, 2, 19.46)

в Бобровский (24-21; 87,5%, 60.00)

Чикаго – Баффало – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Дебринкат, Уингелс, Форсинг – Поминвилль, Окпосо

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 2, 21.20)

Б: Антипин (0+0; 0, 2, 1, 7.44)

Нэшвилл – Вегас – 3:4 бул. (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Ярнкрок, Арвидссон, Бонино – Карлссон, Нил, Хаула, Р.Смит

Н: Емелин (0+0; +2, 0, 1, 17.51)

Анахайм – Миннесота – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Руа, Хенрик – Закер, Митчелл, Дамба

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 41 (12+29) очко, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 40 (19+21), Годро Калгари – 37 (12+25), Уилер Виннипег – 37 (8+29), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30), Копитар Лос-Анджелес – 36 (15+21), Кессел Питтсбург – 35 (14+21)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 30 (13+17), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), МАЛКИН Питтсбург – 26 (8+18), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), ПАНАРИН Коламбус – 25 (7+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11).