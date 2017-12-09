«Ехал – остановила полиция. Выписали штраф». Ковальчук и детские вопросы
После возвращения в Петербург с выездной серии нападающий СКА встретился с воспитанниками детской деревни SOS в Пушкине.
«Мои дети говорят на испанском и учат китайский»
Илья Ковальчук – второй спортсмен, который принял участие в проекте «Школа героев» от благотворительной инициативы Play and Help (ее основали жены игроков «Зенита» Екатерина Смольникова и Виктория Шатова). В октябре в деревню приезжал как раз один из лидеров сине-бело-голубых Александр Кокорин. Тогда он верил в чемпионство команды и описывал чувства от рождения ребенка, хотя об этом вообще старается не говорить.
У хоккеиста нет каких-либо запретных тем, только его пришлось подождать – Ковальчук приехал к детям на полчаса позже запланированного времени.
– Когда ехали, остановила полиция. Поэтому я задержался – выписывали штраф, – рассказывал Илья детям то ли шутя, то ли всерьез.
– Поезд или самолет? – вопрос из блица, который задавала Екатерина Смольникова.
– По поводу полетов в последнее время очень сильно переживаю. Но так как летаем много, то самолет.
Дальше Ковальчук отвечал на детские вопросы.
– У вас есть вредные привычки?
– У спортсменов их не может быть. Наверное, самое вредное – недосып.
– Роналду или Месси?
– Я за «Реал Мадрид» – конечно, Роналду.
– Сколько знаете языков?
– Два: русский и английский. Мои дети говорят на испанском чуть-чуть, учат китайский и в совершенстве владеют английским. Хотелось бы, чтобы они намного лучше говорили по-русски, мы над этим работаем.
«Хотел бы, чтобы у нас в команде был Радулов»
– Как учились в школе?
– Неплохо, кстати. Троек было мало: только по русскому языку и литературе почему-то. Наверное, учительница не совсем любила. Мой любимый предмет – химия, еще математика и физкультура. Я был непоседой, меня часто вызывали к директору. Бегал ли по коридору? В этом и был смысл ходьбы в школу: бегать по коридорам, дергать девчонок за косички.
– Какая ваша любимая команда?
– СКА и сборная России.
– Кто самый сильный противник?
– В этом году – ЦСКА. Если брать сборные – канадцы.
– Кто ваш лучший друг?
– Алексей Морозов. Мы дружим семьями.
– Правда, что вы кричали громче всех в чемпионском самолете?
– Думаю, все одинаково громко кричали. Было весело.
– Ваш любимый исполнитель музыки?
– Думаю… Не надо «Грибы». Между нами тает лед (напевает). Мне хип-хоп нравится: Тимати, L’One, Баста.
– С кем из футболистов общаетесь?
– Со многими ребятами из «Зенита»: со Смольниковым, Дзюбой, Шатовым. Также с Федей Смоловым.
– Почему любите «Реал»?
– Уже очень давно повелось. Несколько раз был на Эль-Класико и всегда болел за Мадрид.
– Есть ли в другой команде игрок, с которыми хотели бы вместе выступать?
– Вот Саша Радулов играл в ЦСКА, и я бы хотел, чтобы он у нас в команде был. Но и так в СКА собраны очень хорошие игроки.
«Если бы не хоккей – был бы таксистом»
– Сколько еще будете играть в хоккей?
– Надеюсь, пять-семь лет. Мне 35 будет в следующем году. Буду брать пример с Паши Дацюка. Ему почти 40, а он играет.
– Кем видите себя после хоккея?
– Точно не тренером. Если честно – пока об этом не задумывался. Сначала буду больше времени уделять семье, потому что у нас постоянные выезды, и мы очень мало бываем вместе.
– А футболистом себя видите?
– Поздно уже. Но я неплохо играю – мне так кажется. Один из моих сыновей Филипп сейчас играет за академию «Зенита». Сделаем ставку на него.
– Кем бы стали, если не хоккеистом? Футболистом?
– Нет. Вообще мне машины очень нравятся. Таксистом был бы.
Когда общение закончилось, Ковальчук вручил детям подарки: открытки с его автографом, футболки СКА и книга его отца «От Твери до Атланты» про карьеру Ильи. Также хоккеист расписался на шариках, увешанных на новогодней елке. Сфотографировавшись со всеми желавшими детьми, Ковальчук немного времени уделил и журналистам. В том числе говорил о поездке на Олимпийские игры.
– Мы обязательно поедем на Олимпиаду, я в этом уверен. Уверен, туда надо ехать, потому что все прекрасно знают, где мы воспитывались, честь какой страны отстаивали все это время. Неважно, какие политические выводы, которые в последнее время происходят. Наше дело – ехать и биться за страну, флаг, родителей. Я думаю, все, кто поедет в Пхенчхан, будут это делать.
– Вы сами активно занимаетесь благотворительностью. Может ли эта деятельность стать нормой для всех знаменитых и обеспеченных людей?
– Уверен, что это норма. Просто в нашей стране это не принято афишировать, с чем я категорически не согласен. Об этом надо кричать, говорить. У нас огромное количество детей – да и взрослых – которые нуждаются в помощи. Если ты чего-то добился в плане финансов и узнаваемости – ты должен отдавать частицу, что мы все и делаем.