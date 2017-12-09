После возвращения в Петербург с выездной серии нападающий СКА встретился с воспитанниками детской деревни SOS в Пушкине.

«Мои дети говорят на испанском и учат китайский»

Илья Ковальчук – второй спортсмен, который принял участие в проекте «Школа героев» от благотворительной инициативы Play and Help (ее основали жены игроков «Зенита» Екатерина Смольникова и Виктория Шатова). В октябре в деревню приезжал как раз один из лидеров сине-бело-голубых Александр Кокорин. Тогда он верил в чемпионство команды и описывал чувства от рождения ребенка, хотя об этом вообще старается не говорить.

У хоккеиста нет каких-либо запретных тем, только его пришлось подождать – Ковальчук приехал к детям на полчаса позже запланированного времени.

– Когда ехали, остановила полиция. Поэтому я задержался – выписывали штраф, – рассказывал Илья детям то ли шутя, то ли всерьез.

– Поезд или самолет? – вопрос из блица, который задавала Екатерина Смольникова.

– По поводу полетов в последнее время очень сильно переживаю. Но так как летаем много, то самолет.

Дальше Ковальчук отвечал на детские вопросы.

– У вас есть вредные привычки?

– У спортсменов их не может быть. Наверное, самое вредное – недосып.

– Роналду или Месси?

– Я за «Реал Мадрид» – конечно, Роналду.

– Сколько знаете языков?

– Два: русский и английский. Мои дети говорят на испанском чуть-чуть, учат китайский и в совершенстве владеют английским. Хотелось бы, чтобы они намного лучше говорили по-русски, мы над этим работаем.

«Хотел бы, чтобы у нас в команде был Радулов»

– Как учились в школе?

– Неплохо, кстати. Троек было мало: только по русскому языку и литературе почему-то. Наверное, учительница не совсем любила. Мой любимый предмет – химия, еще математика и физкультура. Я был непоседой, меня часто вызывали к директору. Бегал ли по коридору? В этом и был смысл ходьбы в школу: бегать по коридорам, дергать девчонок за косички.

– Какая ваша любимая команда?

– СКА и сборная России.

– Кто самый сильный противник?

– В этом году – ЦСКА. Если брать сборные – канадцы.

– Кто ваш лучший друг?

– Алексей Морозов. Мы дружим семьями.

– Правда, что вы кричали громче всех в чемпионском самолете?

– Думаю, все одинаково громко кричали. Было весело.

– Ваш любимый исполнитель музыки?

– Думаю… Не надо «Грибы». Между нами тает лед (напевает). Мне хип-хоп нравится: Тимати, L’One, Баста.

– С кем из футболистов общаетесь?

– Со многими ребятами из «Зенита»: со Смольниковым, Дзюбой, Шатовым. Также с Федей Смоловым.

– Почему любите «Реал»?

– Уже очень давно повелось. Несколько раз был на Эль-Класико и всегда болел за Мадрид.

– Есть ли в другой команде игрок, с которыми хотели бы вместе выступать?

– Вот Саша Радулов играл в ЦСКА, и я бы хотел, чтобы он у нас в команде был. Но и так в СКА собраны очень хорошие игроки.

«Если бы не хоккей – был бы таксистом»

– Сколько еще будете играть в хоккей?

– Надеюсь, пять-семь лет. Мне 35 будет в следующем году. Буду брать пример с Паши Дацюка. Ему почти 40, а он играет.

– Кем видите себя после хоккея?

– Точно не тренером. Если честно – пока об этом не задумывался. Сначала буду больше времени уделять семье, потому что у нас постоянные выезды, и мы очень мало бываем вместе.

– А футболистом себя видите?

– Поздно уже. Но я неплохо играю – мне так кажется. Один из моих сыновей Филипп сейчас играет за академию «Зенита». Сделаем ставку на него.

– Кем бы стали, если не хоккеистом? Футболистом?

– Нет. Вообще мне машины очень нравятся. Таксистом был бы.

Когда общение закончилось, Ковальчук вручил детям подарки: открытки с его автографом, футболки СКА и книга его отца «От Твери до Атланты» про карьеру Ильи. Также хоккеист расписался на шариках, увешанных на новогодней елке. Сфотографировавшись со всеми желавшими детьми, Ковальчук немного времени уделил и журналистам. В том числе говорил о поездке на Олимпийские игры.

– Мы обязательно поедем на Олимпиаду, я в этом уверен. Уверен, туда надо ехать, потому что все прекрасно знают, где мы воспитывались, честь какой страны отстаивали все это время. Неважно, какие политические выводы, которые в последнее время происходят. Наше дело – ехать и биться за страну, флаг, родителей. Я думаю, все, кто поедет в Пхенчхан, будут это делать.

– Вы сами активно занимаетесь благотворительностью. Может ли эта деятельность стать нормой для всех знаменитых и обеспеченных людей?

– Уверен, что это норма. Просто в нашей стране это не принято афишировать, с чем я категорически не согласен. Об этом надо кричать, говорить. У нас огромное количество детей – да и взрослых – которые нуждаются в помощи. Если ты чего-то добился в плане финансов и узнаваемости – ты должен отдавать частицу, что мы все и делаем.