Небывало крупная победа «гладиаторов» в ретро-матче и другие события чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ШОУ ДНЯ

АТТРАКЦИОН ЩЕДРОСТИ «СПАРТАКА» В РЕТРО-МАТЧЕ

В принципе, когда красно-белые устраивают в декабре свои ретро-матчи, то болельщикам уже как-то и не до хоккея – слишком много интересного вокруг!

Однако в этом поединке хоккеисты в стороне от праздника не остались и отрывать глаза от площадки просто не позволили, разгромив «Слован» 8:2! Давненько «Спартак» не радовал своих фанатов столь крупной победой.

Если обратиться к истории КХЛ, то выяснится, что восемь шайб в ворота соперников красно-белые забрасывали только однажды – 7 октября 2008 года. Тогда также со счетом 8:2 в Москве была повержена «Северсталь».

Ну а нынешним разгромом и другими чудесами ретро-матча в Парке Легенд собралось в субботу 10530 зрителей.

- Спасибо большое болельщикам, антураж матча помогал ребятам бежать вперёд, - заявил после победы главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. -. Сыграли по заданию, реализовали четыре большинства, реабилитировались после поражений от ЦСКА и «Витязя».

ФРАЗА ДНЯ

«СЕГОДНЯ НА ЛЬДУ БЫЛА КОМАНДА МУЖИКОВ!»

Бело-голубые вновь доказали, что в последнее время им проще набирать очки в поединках с лидерами. В субботу «Динамо» одержало трудную и нервную победу в Нижнекамске – 2:1, хотя поначалу уступало в счете.

Отметим очередную шайбу 20-летнего Петунина, уже четвертую по счету в КХЛ. Александр завершил точным броском быструю и отчаянную контратаку москвичей.

Ну а победный гол записал на свой счет Даниил Тарасов, который не растерялся после ошибки голкипера хозяев Ильи Ежова, пустившего шайбу.

При этом динамовцы провели в меньшинстве 12 минут – в два раза больше, чем хозяева. Большой вклад в победу внес Александр Еременко, отразивший 34 броска. И подводя итоги этому нервному поединку их главный тренер отметил именно характер всей команды.

- Матч, тяжелый, трудовой, - сказал Владимир Воробьев. - Рад, что сегодня на льду была команда мужиков. Готовясь к игре, тщательно разбирали соперника. Знали, что играем с одним из лидеров Востока. Старались. Да, где-то нас подводят ненужные удаления. Но все равно благодарен ребятам, что выстояли и вытянули эту игру.

ДЕБЮТ ДНЯ

ЮРЗИНОВ НАЧАЛ С БУЛЛИТОВ

Владимир Юрзинов-младший в роли нового главного тренера «Сибири» получил для своего дебюта весьма маститого соперника – «Магнитку».

Бой получился равным, проходил с переменным успехом, и новосибирцы, как минимум, показали, что характер у них не ослаб. Встреча закончилась буллитной перестрелкой, в которой более опытные уральцы оказались сильнее – 3:2. И отставание «Сибири» от зоны плей-офф сократилось соответственно до семи очков.

– Сегодня была хорошая, интересная и равная игра, - прокомментировал свое возвращение в КХЛ Юрзинов. - У обеих команд были хорошие моменты. В общем-то, мне матч понравился. Немного символично – в прошлом году я отсюда ушел, а в этом – пришел сюда после стартовой для себя игры. Конечно, было непросто, но я считаю, что ребята хорошо подготовились. Мы тренерским штабом сегодня неплохо поработали. Были определенные сложности – по игрокам, ребята новые, но ничего, мы сконцентрировались и провели достойный матч.

ВОЗМУЩЕНИЕ ДНЯ

НЕРВНЫЙ СРЫВ КАРЛССОНА

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон пропустил три шайбы от игроков «Трактора», после чего, на 42-й минуте уступил место в воротах своему дублеру Сергею Кудрявцеву.

Нельзя сказать, что швед играл плохо и все голы были на его счету. Напротив, после третьей заброшенной шайбы он наорал на защитников «Барыса».

Видимо, Евгений Корешков решил, что если его полевые игроки продолжат действовать в том же духе, то после следующего гола Карлссон просто изобьет кого-то клюшкой. Хенрик был в бешенстве и, уходя со льда, швырнул клюшку на скамейку после чего отправился в раздевалку.

Ну а «Трактор» в итоге разгромил «Барыс» 4:0 и обошел его в турнирной таблице.

- Играли с нашим непосредственным конкурентом, - подчеркнул главный тренер «Трактора». - Хорошо изучили соперника, но столько удаляться не имели права. Очень много сил оставили в меньшинстве, пропустили. В атаке тоже очень беззубо сыграли - и в большинстве, и при завершении, и моментов не так много создали…

КАМБЭК ДНЯ

ИНФАРКТНАЯ КОНЦОВКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Авангард» еще раз напомнил, что матч длиться ровно 60 минут и ни секундой меньше! В гостях у «Автомобилиста» омичи, казалось, безнадежно уступали на 59-й минуте матча 0:3. Однако спустя 39 секунд сократили разрыв до минимума. И у них еще оставалось 24 секунды, чтобы сравнять счет.

Уральцы все же выстояли в этой инфарктной для себя концовке – 3:2. Хотя по броскам третий период уступили вчистую – 7:18. Впрочем, наставник «Автомобилиста» Владимир Крикунов отругал своих подопечных вовсе не за финал, а, наоборот за начало встречи.

- Как всегда, первый период играли в полусонном состоянии, - отметил Крикунов. – Во втором действовали нормально. Третий период, так бы и дотянули, хотя по броскам проиграли больше, чем первый период. Но уже собранными все были. Третий гол забили, успокоились, думали, матч закончился. Получили два гола и последнюю минуту собрались, довели до нужного результата. Очень хорошо Коварж отработал.

ШУТКА ДНЯ

СКУДРА БЫЛ ХОРОШ В РОЛИ БЭТМЕНА

В Нижнем Новгороде решили уже далеко не в первый раз обыграть название «Йокерита», вспомнив киношное противостояние злобного Джокера против светлых сил.

Вроде и шутка уже затертая, и все на поверхности… На вот главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра впервые оказался в роли Бэтмена. А, как мы все знаем по фантастическому сериалу, победы Бэтмену даются тяжело, но проиграть он не может. Таковы законы этого жанра.

Сработало и на этот раз. Хозяева выходили вперед. «Джокер» строил им козни и сравнивал счет. Но в нервной развязке Бэтмен-Скудра взял верх и сказал речь в стиле своего персонажа:

- Было много борьбы, большая плотность по всей площадке. Мы вышли на третий период, чтобы выиграть этот матч. Мы явно играли на победу при этой публике, при этой поддержке. Спасибо болельщикам за атмосферу, за полный дворец. Мы вышли побеждать…