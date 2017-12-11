Удивительные события в уфимском матче «Салавата Юлаева» с «Локомотивом» и другие новости хоккея в ежедневном обзоре «Советского спорта».

КУРЬЕЗ ДНЯ

«ЛОКОМОТИВ» ОТКРЫЛ СЧЕТ НА 5 СЕКУНДЕ МАТЧА

Ярославцы в поединке с уфимцами продемонстрировали сверхскорость, забросив первую шайбу уже через пять секунд после стартового вбрасывания.

Причем, этот удивительный гол записал на свой счет 21-летний защитник Александр Елесин, впервые отличившийся заброшенной шайбой в КХЛ.

Как было дело?

Андрей Локтионов выиграл стартовое вбрасывание и отдал пас направо. Елесин, не долго думая, несильно вбросил шайбу в чужую зону. В полете она вертелась и кувыркалась, да так и очутилась в сетке!

Интересно, что второй гол в свои ворота Бен Скривенс пропустил тоже за 5 секунд, но уже до сирены на перерыв. И хотя в нем ничего курьезного уже не было – гости реализовали большинство, благодаря точнейшему броску Брэндона Козуна – тренеры «Салавата» решили не рисковать и заменили вратаря.

Правильно сделали! «Юлаевцы» в итоге победили 3:2.

- Хорошо, что переломили игру, сделали камбек, - прокомментировал победу голкипер «Салавата» Андрей Кареев, который, выйдя на замену с начала второго периода, не пропустил ни одной шайбы. - За счёт характера и самоотдачи переломили ход игры. Я появился на льду при счёте 0:2, но старался не обращать на это внимание.

ДРАКА ДНЯ

ОБОДРАННЫЙ НОС МАКАРОВА В ОБМЕН НА ПОБЕДУ

После матча многие посчитали, что именно эта драка уфимца Игоря Макарова с ярославцем Якубом Накладалом стала переломным моментом в матче, который закончился победой «Салавата» - 3:2.

И с этим трудно спорить. Поскольку Макаров получил за нее 5 минут штрафа, а Накладал – 17. И уже через 11 секунд после возобновления игры, хозяева реализовали большинство и сравняли счет – 2:2.

Причиной для драки стало, как это часто бывает, грубая игра. Сперва ярославцы жестко атаковали Макарова возле борта, сбив его с ног. В ответ уже сам Игорь грубо сыграл против Петри Контиолы. За это на него кинулся Накладал, ну и понеслось.

Сама драка вышла так себе. Голова уфимца почему-то оказалась под свитером ярославца, судьи их разняли, а Макаров поцарапал нос, но серьезно никто не пострадал.

Зато как красиво болела за Игоря в ложе его очаровательная жена Лера Кудрявцева… Когда за тебя переживает такая женщина можно без раздумий ввязаться в драку хоть со всей командой соперников!

- Я провёл чистый силовой приём на Контиоле, а ярославцы побежали вдвоём заступаться за него, - прокомментировал эпизод с дракой Макаров после матча. - Пришлось защищать себя. Там на эмоциях всё было. Подрался с тем, кто первым был. Козун-то не дерётся…

ДЕБЮТ ДНЯ

КОЗЛОВ СТАЛ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «ХИМИКА»

В воскресенье двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов провел первую тренировку в качестве главного тренера своего родного «Химика».

Бесспорно, это весьма знаковое событие для воскресенского хоккея. Ведь Козлов – местный воспитанник, он родился в Воскресенске и там же начал свой путь в большом хоккее в 1988 году.

После окончания игровой карьеры в 2015-м, Козлов успел поработать в тренерском штабе «Спартака». А сейчас впервые решил попробовать себя и в роли главного тренера. Пока – клуба ВХЛ.

Желаем Вячеславу успехов на новом поприще!

НОВОСТЬ ДНЯ

ТОЛВАНЕНА ВКЛЮЧИЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ СУОМИ НА МЧМ-2018

Финский вундеркинд Эли Толванен, как его часто именуют в КХЛ, включен в состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира-2018.

Ну а кто бы сомневался! В свои 18 лет Толванен – единственный игрок в молодежной команде Суоми, кто выступает на столь высоком уровне. И еще как выступает – Эли набрал уже 31 (17+14) очко в 38 матчах за «Йокерит».

Так что одно его присутствие делает сборную Финляндии реальным претендентом на победу в этом турнире.

Желаем юному форварду КХЛ успеха в Буффало. Но болеть будем все же за наших!