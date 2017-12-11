1. ГОЛ ТАРАСЕНКО

А вы знаете о том, что Владимир Тарасенко стал рекордсменом «Сент-Луиса» по голам в овертайме? В матче с «Баффало» он забросил свою восьмую такую шайбу в карьере, обогнав Павола Демитру (7), не говоря уже о Кейте Ткачуке (6) и Бретте Халле (5).

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Гол у Тарасенко получился обалденный, в духе Павла Буре. Вот ехал человек с шайбой в своей зоне, а потом ускорился, включив реактивную передачу, и оставил всех за спиной. Классика!

Вообще в этом матче Владимир очень старался, нанес восемь бросков (и еще шесть были заблокированы). Отдал голевую передачу на Пола Штястны в конце второго периода.

Ну как отдал? Протащил шайбу к воротам, нанес бросок – там был отскок от борта, и Штястны успел на добивание.

Кстати, у «Сент-Луиса» на шесть недель из-за травмы выбыл Джейден Шварц, с которым Тарасенко долго выступал в одной тройке в этом сезоне. Но теперь Владимир выходит в звене с Штястны и Владимиром Соботкой. Во второй же тройке выступают Александр Стин – Брэйден Шенн – Дмитрий Яшкин.

2. ШАНС БАРБАШЕВА

Травма Шварца освободила место в составе для Ивана Барбашева, которого поставили на левый край третьего звена – к Патрику Берглунду и Магнусу Поаярви.

Что интересно, это был третий матч за три дня для Барбашева. Он еще недавно выступал за «Чикаго» в АХЛ. И что же? Ваня за 12:36 минуты провел четыре силовых приема, дважды бросил по воротам, отработал 1:13 минуты в меньшинстве. Очень даже хорошо! Тренер Майк Йео похвалил Барбашева за то, что он отлично катается, здорово разыгрывает шайбу и показывает агрессивный хоккей.

Заметим гол Артема Анисимова – эта шайба для «Чикаго» стала победной и переломной в матче с «Аризоной». Наш форвард отличился на 56-й минуте, при счете 1:1. Получил классный пас от Патрика Кейна и нанес превосходный бросок.

Защитник «Баффало» Виктор Антипин отсидел в запасе игру против «Питтсбурга», вышел еще на два матча, и вот теперь исчез в поединке против «Сент-Луиса». Все-таки стабильно в основе «Сэйбрз» его пока не видят. Да и статистика – 4 (0+4) очка в 22 играх при полезности «-5» - не слишком впечатляет.

В составе «Торонто» снова не появился Никита Сошников. Вроде бы подняли его из АХЛ, опустить обратно не могут (иначе потеряют на драфте отказов), но и играть не дают. Видимо, в межсезонье Сошников все-таки покинет «Мэйпл Лифс». Или его обменяют перед дедлайном.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЕЧНИКОВА

Снова был хорош защитник «Торонто» Никита Зайцев. Он выиграл свой микроматч со счетом 1:0, не позволил «Эдмонтону» не забить ничего (1:0), хотя «Ойлерз» перебросали «Мэйпл Лифс» в два раза (41-23), здорово отпахал в меньшинстве (5:33), сделал два блока, закрывал Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля… В общем, герой невидимого фронта.

И еще важное. Андрей Свечников после перелома руки вернулся в состав «Бэрри Колтс» (юниорская лига Онтарио) и уже начал набирать очки. Вот такую голевую передачу, например, он отдал на Алексея Липанова, после чего на лед полетел град плюшевых мишек.

В трех матчах после возвращения Свечников набрал 3 (1+2) очка. На драфте НХЛ-2018 его могут выбрать под первым или вторым номером. А впереди – молодежный чемпионат мира в Баффало, на котором Андрей может и должен стать нашим лидером. Это такой же знаковый игрок для турнира, кем в свое время были Овечкин, Малкин, Кузнецов…

Теперь смотреть молодежный чемпионат мира будет еще интереснее.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (3:2 ОТ)

2** – Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Аризоной» (3:1)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Сделал два блока при полезности «+1» в матче с «Эдмонтоном» (1:0)

Общий зачет по сезону*:

31 – Кучеров

29 – Овечкин

28 – Бобровский

27 – Тарасенко

22 – Панарин

21 – Радулов

19 – Бучневич, Малкин

18 – Кузнецов

15 – Василевский

14 – Анисимов

13 – Сергачев

12 – Зайцев

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов, Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Сент-Луис – Баффало – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Шенн, Штястны (ТАРАСЕНКО), ТАРАСЕНКО – Родригес, Родригес

СЛ: Тарасенко (1+1; +1, 0, 8, 22.41)

Барбашев (0+0; 0, 0, 2, 12.36)

Торонто – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Хаймэн

Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 1, 23.08)

Чикаго – Аризона – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Уингелс, АНИСИМОВ, Шмальц – Дюклер

Ч: Анисимов (1+0; +2, 0, 2, 17.29)

Сан-Хосе – Миннесота – 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Бернс, Бернс, Гертл – Мерфи, Э.Стаал, Э.Стаал, Нидеррайтер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 41 (20+21), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Шенн Сент-Луис – 37 (16+21), Годро Калгари – 37 (12+25), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30), Кессел Питтсбург – 36 (14+22)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), МАЛКИН Питтсбург – 27 (9+18), ПАНАРИН Коламбус – 26 (7+19), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11).