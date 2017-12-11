«У нас есть свои джокеры!» – с таким слоганом в Магнитогорске подошли к матчу с финской командой. В отличие от нижегородцев, на Урале никто облачаться в костюм Бэтмена не стал. Зато медиа-служба «сталеваров» выпустила креативный видеоанонс к матчу. Ролик минималистичен и тем и хорош. На зеленом суконном столе крупье тасует колоду, и в какой-то момент из пачки карт выбрасывают двух джокеров. На Арене «Металлург» в почете десятка – фото Сергея Мозякина выглядит вполне понятным намеком, кто должен обыгрывать финских «шутов».

Однако на утренней раскатке капитан «Магнитки» занимается отдельно от основной группы. Он по-прежнему восстанавливается после удара в колено от Пепеляева в московском матче со «Спартаком». И оптимистичный прогноз, что Сергей вернется на лед под занавес декабрьской двухматчевой домашней серии «Металлурга» оказался слишком оптимистичным.

– У нас приболел Томаш Филиппи, поэтому его нет на льду, – рассказывает и. о. главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов. – Также вне заявки Денис Денисов. Выйдет Николас Шаус. Что ждать от «Йокерита»? Это – хорошая команда, которая лидирует в Западной конференции практически по всем показателям. Будет очень непросто.

А еще накануне игры «джокеров» и «сталеваров» на официальном сайте «Магнитки» выпустили любопытный материал. В интервью с Оскаром Осалой очень мало про хоккей. Зато форвард рассказывает о столетии независимости своей страны. К вековому юбилею пришелся его личный рекорд – 100 очков за «Металлург».

– Я, конечно, не так хорошо разбираюсь в тонкостях истории, – признался Осала. – Но праздник независимости, в том числе, связан с именем Владимира Ленина. Русского революционера у нас знаю и помнят – даже есть музей его имени! День независимости особенно не отмечал. Но победа в матче с «Йокеритом» стала бы хорошим подарком. Для меня эти игры – самые главные в сезоне. В чем ключ к успеху? Надо сыграть лучше соперника в неравных составах!

То, что недаром у «Йокерита» меньшинство – одно из лучших в лиге, гости наглядно демонстрируют в первом периоде. Кивисте дважды дает шанс «Магнитке» на розыгрыш лишнего. Но Рамо в финской раме просто непробиваем. Голкипер «джокеров» делает несколько мегаспасений, заставляя развести руками то Терещенко, то Тимкина, то Казионова…

Чем дальше идет второй период, тем больше он начинает напоминать овертайм – только в формате «5 на 5». «Магнитка» лучше «Йокерита» на вбрасываниях, ощутимо переигрывает финов в силовой борьбе, лишая контроля шайбы. Но голов по-прежнему нет, и кто забьет первым – получит настоящий джокер в свой рукав. И, к расстройству местной публики, за две минуты до второго перерыва Джон Норман с добивания проталкивает-таки шайбу в сетку. Виктор Козлов настаивает: была атака вратаря. Но арбитры после киносеанса у судейского столика указывают на центр – 0:1.

Ассистентом Нормана становится золотой финский мальчик Эли Толванен. Это – его 32-е очко, молодежный рекорд КХЛ среди игроков до 19 лет повторен. Следующий балл Толванена улучшит достижение Кузнецова и впишет имя талантливого финна в историю лиги.

Но случится это уже не в Магнитогорске. До финальной сирены «Йокерит» больше не забивает, несмотря на то, что в третьем периоде трижды играет в большинстве. А вот «Магнитка» свой шанс на розыгрыш лишнего не упускает – Сергей Терещенко дальним броском сравнивает счет. А ведь был прав Осала – все решила игра в неравных составах.

Во второй раз за последние три дня зрители наблюдают буллитную серию. И Кошечкин снова – скала. Он берет все пять бросков, а вот его визави с выстрелом Чибисова не справляется – 2:1 – тяжелая, но очень важная победа для «Магнитки».

– Как удалось забить буллит? – хитро улыбается у раздевалки «сталеваров» Чибисов. – Да я просто зажмурился и бросил. Я часто бью буллиты, и всегда так делаю!

– Мы не дали сопернику много голевых шансов, – Юкка Ялонен, главный тренер «Йокерита» серьезен на пресс-конференции. – И это – хорошо. Плохо, что нас подвела наша реализация. Ключевым моментом стала игра в неравных составах в третьем периоде.