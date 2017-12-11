Обнадежил голкипер красно-синих Илья Сорокин. В сборную он едет во всеоружии.

Если кто-то считает афишу ЦСКА – «Барыс» не яркой, то ошибается. Несмотря на траурную для казахстанцев историю встреч с армейцами в Москве – четыре года без побед. Зато в Астане «барсы» устраивают красно-синим выволочки. В прошлом сезоне не только разгромили москвичей 4:0, но и раскололи их канадца Бада Холлоуэя. На глазах проглотившего свисток арбитра. Армейский легионер после того адового приема в себя не пришел и вскоре покинул ЦСКА.

А месяц назад перед паузой «барсы» наколотили в армейские ворота пять шайб (пропустив три), четырежды огорчив голкипера сборной России Илью Сорокина. В его владения залетело, кажется, все. Свирепствовала «канадская» тройка и особенно центрфорвард Линден Вей, оформивший хет-трик. Это главному боссу нечистой силы Вию надо было поднимать веки, чтобы тот мог видеть. У Вея же глаза на затылке, такие передачи-конфетки раздает, искусно дирижируя партнерами. И подобно Вию убивает соперников взглядом. Вряд ли без его посредничества капитан «Барыса» Найджел Досус лидировал бы в снайперской гонке чемпионата.

Та ноябрьская победа над ЦСКА сродни лучику света для «Барыса» на последнем отрезке. Потерпев в последних девяти матчах восемь поражений, золушка Восточной конференции превратилась в замарашку. И теперь подумывает не о лидерстве, а о том, как бы сохранить прописку в зоне плей-офф. А ведь совсем недавно Евгения Корешкова «Советский спорт» поставил в авангард рейтинга тренеров КХЛ.

Расклеился вратарь-гренадер Хенрик Карлссон, сник Доус. Возможно от того, что не сможет примерить канадскую форму на Олимпиаде в Пхенчхане. В отличие от своих партнеров Вея и Мэтта Фрэттина, приглашенных в сборную на Кубок Первого канала.

УДАР ИЗ БЕНДИ

6 ноября армейцев обыграл молодой вратарь Сергей Кудрявцев, однако на этот раз Корешков сделал ставку на шведа. И напрасно. Карлссон в первом периоде пропустил две легкие шайбы. Сначала Константин Окуловударом из арсенала бенди открыл счет. А потом Максим Шалунов доел на пятачке момент, подкараулив отскок от голкипера.

Нет, гости не сложили клюшки, они со стартового вбрасывания вышли воевать. И даже сравняли счет благодаря настойчивости на пятачке защитника (!) Алексея Маклюкова и нерасторопности пары сборников Богдан Киселевич – Алексей Марченко. Так прервалась сухая серия армейцев, четыре предыдущих матча сохранявших ворота на замке.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед Кубком Первого канала дал отдохнуть главному бомбардиру и снайперу команды Кириллу Капризову и бросил в бой давно не игравшего Константина Окулова. Выпустив его с земляками из Новосибирска.

Тройка сибиряков задавала тон, каждый из них не ушел с площадки без гола. Лез из кожи вон и Доус. Во втором периоде он добивал шайбу в пустые ворота, но на ее пути выросла клюшка лежащего Сорокина. Капитану гостей с досады оставалось качать головой. Сокрушался на лавке и Корешков. Не спокойно на душе у Доуса. Чем еще объяснить его грубый толчок в номер Романа Любимова? Армеец только с помощью партнеров поднялся со льда. В начале третьего периода Доус поймал шайбу зубами и с окровавленным лицом ушел в раздевалку.

Хозяева словно решили загрузить работой Сорокина, беспричинно нарушая правила и оставаясь в меньшинстве. Всем ведь известно, какая плодовитая у «Барыса» бригада большинства. Вратарь сборной России в трудные минуты выстоял, разоружив не только Доуса, но и атаковавшего с убойной дистанции Вея. Странно, что компетентная комиссия КХЛ по определению лучших игроков не спешит его отмечать. В отличие от одноклубника Ларса Юханссона, названного первым вратарем прошлой игровой недели.

Гол в большинстве Валерия Ничушкина снял вопросы о победителе. Хотя забей в третьем периоде Павел Акользин, выйдя с глазу на глаз с Сорокиным, гости могли бы вернуться в игру. Но снова выручил вратарь.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) – Барыс (Астана) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). 3186 зрителей.

Голы: 1:0 Окулов 4 (Шумаков, Шалунов, 5.06), 1:1 Маклюков 1 (Райт, Старченко, 6.13), 2:1 Шалунов 12 (Шумаков, Блажиевский, 7.14), 3:1 Ничушкин 12 (Робинсон, Киселевич, 34.58, б.), 4:1 Шумаков 12 (Окулов, Шалунов, 49.48).

Вратари: Сорокин – Карлссон.

Штраф: 8-12.