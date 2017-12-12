Первый гол Даниса Зарипова после возвращения в КХЛ и другие главные события нашего хоккея в ежедневном обзоре «Советского спорта».

ЦИФРА ДНЯ

ЗАРИПОВ ЗАБИЛ 200 ШАЙБУ В РЕГУЛЯРКАХ КХЛ

Цифра хоть и круглая, но не бог весть какая. Она лишь подтверждает снайперский талант Зарипова. Если посчитать, сколько голов Данис забил еще и в плей-офф, да приплюсовать сюда, шайбы, заброшенные до образования КХЛ… Куда поболе будет!

Куда важнее, что 36-летний форвард отметился голом после долгого вынужденного перерыва. Он нужен в первую очередь самому Данису – для уверенности.

Шайба влетела в ворота солидного и знакового для «Ак Барса» соперника – московского «Динамо». В последних матчах бело-голубые показали, что обороняться они хорошо умеют. Но звено Зарипова сыграло в пас просто блестяще! Так быстро и напористо, что шансов сопернику просто не оставило.

Казанцы победили со счетом 6:2. А гол Даниса в итоге оказался победным.

– Это хорошо, что забил, но игра далась очень тяжело, – признался Зарипов после победы. – До идеальной формы мне еще грести и грести. К счастью есть перерыв – плодотворно поработаю с командой в эти две недели, а не как пять месяцев отдельно. Спасибо партнерам, конечно, за эту заброшенную шайбу. Это для меня сейчас сравнимо с финальным голом на чемпионате мира.

Ну а динамовцы наверняка расстроены не столько поражением, сколько травмами ведущих игроков. Как минимум до конца года из строя выбыли Михаил Варнаков и Мартиньш Карсумс.

СЕРИЯ ДНЯ

У ЦСКА – 11 ПОБЕДА КРЯДУ

Армейцы в Москве уверенно разобрались с «Барысом» – 4:1. Но казахстанская команда и этим может гордиться – впервые за последние пять матчей ЦСКА пропустил хотя бы одну шайбу. Предыдущим соперникам и этого не удавалось.

В этом матче не принимал участия лучший бомбардир москвичей Кирилл Капризов. На его месте в звене с Сергеем Шумаковым и Максимом Шалуновым сыграл Константин Окулов. И что же?

Эта тройка вновь показала себя явным лидером команды, а каждый из перечисленных форвардов отметился голом. Вот никто меня после этого не переубедит, что связка Шумаков-Шалунов нашей сборной нужна!

– У нас с «Барысом» матчи всегда получаются тяжелые, – прокомментировал исход матча вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин. – Но по мне, чем сильнее соперник, тем лучше. В конкуренции с Юханссоном я опять же расту. И пусть моя сухая серия прервалась, главное, что выиграли. Зато у Ларса она продолжается, так что пожелаем ему успеха.

РЕКОРД ДНЯ

ТОЛВАНЕН НАСТИГ КУЗНЕЦОВА

Финский вундеркинд Эли Толванен вновь заставил говорить о себе. В поединке «Йокерита» с «Магниткой» 18-летний форвард перехватил шайбу в средней зоне, устремился вперед по правому флангу и отдал точный пас на Сами Леписте, начав результативную атаку.

Этот результативный балл оказался рекордным! Сейчас на счету Толванена 32 (17+15) очка в 39 матчах. И ровно столько же – 32 (17+15) баллов – набрал в сезоне 2010/11 челябинский нападающий Евгений Кузнецов, когда ему также было 18 лет.

Таким образом был повторен рекорд результативности КХЛ для игроков до 19 лет. При этом коэффициент полезности у Кузнецова был «+7», а у Толванена сейчас – «+11».

Конечно, у финна еще достаточно времени, чтобы обновить рекорд россиянина. Однако сейчас в чемпионате пауза. Затем Эли, скорее всего, отправится на МЧМ-2018. А там и олимпийский перерыв не за горами. Так что матчей в регулярном чемпионате КХЛ у Толванена не так и много. Что не помешает нам с еще большим интересом наблюдать за его выступлением на всех фронтах.

А в этой встрече «Магнитка» добилась победы по буллитам – 2:1. Отметим, что вратарь Василий Кошечкин, вызванный на Кубок Первого канала, отразил все пять штрафных бросков в ворота уральцев.

– Нам нужно было закончить этот этап чемпионата на мажорной ноте, обыграть такую команду, как «Йокерит», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Магнитки» Виктор Козлов. – Решающий фактор – мы выстояли в меньшинстве в третьем периоде, а сами забили в большинстве. Очень доволен самоотдачей, желанием ребят.

УСПЕХ ДНЯ

ЮРЗИНОВ ВЕРНУЛ «СИБИРИ» ВКУС ПОБЕД

Новосибирцы прервали серию из шести поражений, одолев в Челябинске «Трактор» – 4:3. Напомним, что на днях «Сибирь» возглавил известный специалист Владимир Юрзинов-младший, а экс-наставник команды Павел Зубов остался в штабе его помощником.

В первом поединке под руководством Юрзинова «Сибирь» на равных билась с «Магниткой», но все же уступила 2:3. Но на паузу новосибирцы уходят с победным настроем!

Отметим, что по ходу встречи челябинцы быстро захватили преимущество – 2:0. Однако гости проявили характер, сравняли счет и сами вышли вперед.

– Было непросто после первого периода, когда проигрывали 0:2, – признался после трудной победы Владимир Юрзинов. – Нашли в себе силы и смогли выровнять игру, вырвать победу. Важно на этом этапе получить уверенность. Хорошо, что сейчас наступает перерыв, где мы можем поработать, подтянуть какие-то моменты.

БИТВА ДНЯ

«ЭТА ИГРА СТОИЛА БОЛЬШЕ ТРЕХ ОЧКОВ»

Пожалуй, самый принципиальный матч понедельника состоялся в Сочи. Хозяева принимали «Спартак» с которым ведут упорнейшую борьбу за попадание в зону плей-офф.

Такие встречи часто называют «битвой за шесть очков». И это совершенно справедливо. Действительно порой от их исхода на финише регулярки один из соперников пробивается в Кубок Гагарина, а другой отправляется в отпуск.

«Спартак» эту битву проиграл. Пожалуй, все решилось на 38-й минуте, когда москвичи сравняли счет, но тут же сами пропустили ответную шайбу. Сомневаться, кто в доме хозяин, не приходилось. И после окончания поединка главный тренер красно-белых не скрывал своего огорчения.

– Эта игра сама по себе и по турнирной таблице не за три, а за большее количество очков, – честно признал Вадим Епанчинцев. – К сожалению, наша команда, мягко сказать, не выполнила тренерскую установку. Не было стремления, желания. Возможно, ребята устали – 11-я игра через день. По физическим кондициям было видно, что соперник выглядит намного свежее. Во втором периоде было четыре удаления подряд у сочинцев, но ни одного гола. Это решило исход матча. Сейчас пауза, подзарядим батареечки – и опять в бой. Легких путей не ищем.

Благодаря этой победе ХК Сочи обошел «Спартак» в турнирной таблице, сместив москвичей на восьмое место. На девятом идет «Северсталь», которая отстает от «гладиаторов» всего на один балл.