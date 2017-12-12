Радулов забил фантастический буллит, упав на колени. Как он это смог?! (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. БУЛЛИТ РАДУЛОВА
Вот умеет Александр Радулов сделать красиво! Смотрите, что он отчебучил в матче с «Рейнджерс» в Madison Square Garden.
Cчет 1:1 и серия послематчевых буллитов. Радулов подхватывает шайбу, начинает разбег и… падает на колени сразу за синей линией! Что там, лед был плохим?
Но Александр тут же вскочил на ноги, продолжил движение и все-таки переиграл вратаря Ондржея Павелеца. Ну знаете, такое исполнение буллита, и чтобы он к тому же оказался результативным, я раньше не видел.
В целом Радулов нанес четыре броска по воротам, сделал один хит и один блок, провел 3:40 минуты в большинстве. «Даллас» в гостях в два раза перебросал «Рейнджерс» (45-25, 17-5 во втором периоде – как вам?) и заслуженно взял два очка, прервав серию из трех поражений.
У хозяев голевую передачу отдал Павел Бучневич, начав атаку, которую завершил Рик Нэш. Но для победы этого не хватило, а решающий буллит забил Джейсон Спецца.
2. МАТЧ ОВЕЧКИНА
В тот же день и час в Нью-Йорке проходил другой матч – «Айлендерс» остановили «Вашингтон». Команда Александра Овечкина не выспалась что ли? Первый гол им был забит через 156 секунд после начала первого периода. Второй – через 36 секунд после начала второго, третий – через 94 секунды. Так что выражение «гол из раздевалки» - не банальный штамп.
Отлично провел матч вратарь «Айлендерс» Ярослав Галак, сделавший 31 сэйв. В семи последних матчах он одержал четыре победы, задвинув в тень Томаса Грайсса.
Что показал Овечкин? Он нанес шесть бросков. Но больше удивило, что Александр Великий не провел ни одного силового приема. Причем за последние четыре матча с Ови это случалось трижды. Он перестал бить всех вокруг, выжигая лед напалмом. Хотя раньше входил в лидеры лиги по количеству хитов. А теперь занимает только 73-е место, сделав 55 хитов в 30 матчах.
О чем это говорит? Надеюсь, не о том, что у Овечкина – травма. Просто он изменил манеру игры. Тут и возраст, и нежелание получить повреждение на ровном месте, или вообще дисквалификацию. И посмотрите, теперь в атаке Александр стал играть разнообразнее.
Евгений Кузнецов сделал два хита и выиграл семь вбрасываний. Защитник Дмитрий Орлов забил гол, когда подключился к атаке и завершил ее эффектным броском на 49-й минуте. Но для победы этого не хватило.
3. ГОЛ КУЛИКОВА
Шайбу забросил и другой защитник – Дмитрий Куликов. Ему удался отличный бросок от синей линии, и голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрем пропустил шайбу между щитков. Ошибка вратаря, конечно. Но и заслуга Куликова, который проводит хороший сезон после кошмара в прошлом году, когда он выступал в «Баффало».
Тут у меня спросили: «А где Наиль Якупов? Почему не играет за «Колорадо»? Куда пропал первый номер драфта-2012?»
Да, Якупов пропустил третий матч подряд. Первые две игры его держали здоровым в запасе, а теперь он еще и приболел. Наиль не забивал в шести матчах подряд, но и игровым временем его особо не награждали, давая по 10 минут на льду.
Евгений Малкин помог отличиться Кесселу, когда перевел шайбу на левый фланг, и оттуда Фил вогнал ее в сетку. С тех пор, как Джино вернулся после травмы, он набирал очки во всех шести матчах. Другое дело, что «пингвины» проиграли три встречи из последних четырех, и сейчас находятся на спаде. Но я уверен, что «Питтсбург» соберется к плей-офф и там задаст всем жару.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Забил буллит в матче с «Рейнджерс» (2:1 бул.)
2** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (5:1)
3*** – Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (1:3)
Общий зачет по сезону*:
31 – Кучеров
29 – Овечкин
28 – Бобровский
27 – Тарасенко
24 – Радулов
22 – Панарин
19 – Бучневич, Малкин
18 – Кузнецов
15 – Василевский
14 – Анисимов
13 – Сергачев
12 – Зайцев
11 – Куликов
10 – Варламов
9 – Наместников, Проворов
8 – Якупов
7 – Дадонов, Худобин
6 – Задоров
5 – Слепышев
4 – Голдобин, Орлов
3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Миронов, Антипин
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Айлендерс – Вашингтон – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Нельсон, Лэдд, Таварес – ОРЛОВ
В: Овечкин (0+0; -1, 0, 6, 22.26)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 19.30)
Орлов (1+0; 0, 0, 4, 21.56)
Питтсбург – Колорадо – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Кессел (МАЛКИН) – Барберио, Комо
П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 20.00)
К: Задоров (0+0; 0, 0, 0, 16.59)
Рейнджерс – Даллас – 1:2 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Нэш (БУЧНЕВИЧ) – Хонка, Спецца (п.бул.)
Р: Бучневич (0+1; +1, 0, 2, 15.26)
Д: Радулов (0+0; +1, 0, 4, 21.28)
Виннипег – Ванкувер – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
КУЛИКОВ, Перро, Элерс, Моррисси, Перро – Бесер
Вин: Куликов (1+0; +2, 0, 1, 18.31)
Ван: Бурмистров (0+0; -1, 0, 0, 17.54)
Детройт – Флорида – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Зеттерберг – Трочек, Матесон
Анахайм – Каролина – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Грант, Силфверберг, Шоу – Уильямс, Раск
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 41 (20+21), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Шенн Сент-Луис – 37 (16+21), Кессел Питтсбург – 37 (15+22), Годро Калгари – 37 (12+25), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), МАЛКИН Питтсбург – 28 (9+19), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), ПАНАРИН Коламбус – 26 (7+19), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 22 (10+12).