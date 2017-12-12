1. БУЛЛИТ РАДУЛОВА

Вот умеет Александр Радулов сделать красиво! Смотрите, что он отчебучил в матче с «Рейнджерс» в Madison Square Garden.

Cчет 1:1 и серия послематчевых буллитов. Радулов подхватывает шайбу, начинает разбег и… падает на колени сразу за синей линией! Что там, лед был плохим?

Но Александр тут же вскочил на ноги, продолжил движение и все-таки переиграл вратаря Ондржея Павелеца. Ну знаете, такое исполнение буллита, и чтобы он к тому же оказался результативным, я раньше не видел.

В целом Радулов нанес четыре броска по воротам, сделал один хит и один блок, провел 3:40 минуты в большинстве. «Даллас» в гостях в два раза перебросал «Рейнджерс» (45-25, 17-5 во втором периоде – как вам?) и заслуженно взял два очка, прервав серию из трех поражений.

У хозяев голевую передачу отдал Павел Бучневич, начав атаку, которую завершил Рик Нэш. Но для победы этого не хватило, а решающий буллит забил Джейсон Спецца.

2. МАТЧ ОВЕЧКИНА

В тот же день и час в Нью-Йорке проходил другой матч – «Айлендерс» остановили «Вашингтон». Команда Александра Овечкина не выспалась что ли? Первый гол им был забит через 156 секунд после начала первого периода. Второй – через 36 секунд после начала второго, третий – через 94 секунды. Так что выражение «гол из раздевалки» - не банальный штамп.

Отлично провел матч вратарь «Айлендерс» Ярослав Галак, сделавший 31 сэйв. В семи последних матчах он одержал четыре победы, задвинув в тень Томаса Грайсса.

Что показал Овечкин? Он нанес шесть бросков. Но больше удивило, что Александр Великий не провел ни одного силового приема. Причем за последние четыре матча с Ови это случалось трижды. Он перестал бить всех вокруг, выжигая лед напалмом. Хотя раньше входил в лидеры лиги по количеству хитов. А теперь занимает только 73-е место, сделав 55 хитов в 30 матчах.

О чем это говорит? Надеюсь, не о том, что у Овечкина – травма. Просто он изменил манеру игры. Тут и возраст, и нежелание получить повреждение на ровном месте, или вообще дисквалификацию. И посмотрите, теперь в атаке Александр стал играть разнообразнее.

Евгений Кузнецов сделал два хита и выиграл семь вбрасываний. Защитник Дмитрий Орлов забил гол, когда подключился к атаке и завершил ее эффектным броском на 49-й минуте. Но для победы этого не хватило.

3. ГОЛ КУЛИКОВА

Шайбу забросил и другой защитник – Дмитрий Куликов. Ему удался отличный бросок от синей линии, и голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрем пропустил шайбу между щитков. Ошибка вратаря, конечно. Но и заслуга Куликова, который проводит хороший сезон после кошмара в прошлом году, когда он выступал в «Баффало».

Тут у меня спросили: «А где Наиль Якупов? Почему не играет за «Колорадо»? Куда пропал первый номер драфта-2012?»

Да, Якупов пропустил третий матч подряд. Первые две игры его держали здоровым в запасе, а теперь он еще и приболел. Наиль не забивал в шести матчах подряд, но и игровым временем его особо не награждали, давая по 10 минут на льду.

Евгений Малкин помог отличиться Кесселу, когда перевел шайбу на левый фланг, и оттуда Фил вогнал ее в сетку. С тех пор, как Джино вернулся после травмы, он набирал очки во всех шести матчах. Другое дело, что «пингвины» проиграли три встречи из последних четырех, и сейчас находятся на спаде. Но я уверен, что «Питтсбург» соберется к плей-офф и там задаст всем жару.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Забил буллит в матче с «Рейнджерс» (2:1 бул.)

2** – Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Ванкувером» (5:1)

3*** – Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (1:3)

Общий зачет по сезону*:

31 – Кучеров

29 – Овечкин

28 – Бобровский

27 – Тарасенко

24 – Радулов

22 – Панарин

19 – Бучневич, Малкин

18 – Кузнецов

15 – Василевский

14 – Анисимов

13 – Сергачев

12 – Зайцев

11 – Куликов

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин, Орлов

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Айлендерс – Вашингтон – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Нельсон, Лэдд, Таварес – ОРЛОВ

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 6, 22.26)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 19.30)

Орлов (1+0; 0, 0, 4, 21.56)

Питтсбург – Колорадо – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Кессел (МАЛКИН) – Барберио, Комо

П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 20.00)

К: Задоров (0+0; 0, 0, 0, 16.59)

Рейнджерс – Даллас – 1:2 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Нэш (БУЧНЕВИЧ) – Хонка, Спецца (п.бул.)

Р: Бучневич (0+1; +1, 0, 2, 15.26)

Д: Радулов (0+0; +1, 0, 4, 21.28)

Виннипег – Ванкувер – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

КУЛИКОВ, Перро, Элерс, Моррисси, Перро – Бесер

Вин: Куликов (1+0; +2, 0, 1, 18.31)

Ван: Бурмистров (0+0; -1, 0, 0, 17.54)

Детройт – Флорида – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Зеттерберг – Трочек, Матесон

Анахайм – Каролина – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Грант, Силфверберг, Шоу – Уильямс, Раск

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 41 (20+21), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Шенн Сент-Луис – 37 (16+21), Кессел Питтсбург – 37 (15+22), Годро Калгари – 37 (12+25), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), МАЛКИН Питтсбург – 28 (9+19), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), ПАНАРИН Коламбус – 26 (7+19), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 22 (10+12).