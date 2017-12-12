- Евгений, вот уже есть решение МОК – дисквалифицировать Россию. Но наши нейтральные спортсмены могут поехать в Пхенчхан под белым флагом и с олимпийским гимном. Многие спорят об этом, мнения разделились – ехать или нет? А что думаете вы?

- Конечно, я – на стороне спортсменов. Печально и досадно видеть то, что происходит.

Вообще можно долго говорить на эту тему. О том, что не было никакой доказательной базы. Сначала эти независимые комиссии пытались всех убедить, что существовала государственная программа в России по употреблению допинга. Потом эту версию не подтвердили. Как же можно так бросаться словами?

Допинг – это вообще индивидуальный процесс. Личное дело каждого. Есть много примеров, когда разные спортсмены принимали по одиночке запрещенные препараты. Но дисквалифицировать всю страну? Это же какой-то бред.

И это звонок для нас. Для России, для наших чиновников и государства в целом. Надо защищать и своих спортсменов, и своих ветеранов... Всю страну. В любые моменты жизни. Что мы только о спортсменах говорим? Наши дедушки и бабушки, наши солдаты – что, не достойны защиты? Надо делать, как американцы. Они за любого своего гражданина встают горой.

А в этом допинг-скандале мы опять были наивными, когда все началось, и этот Родченков сбежал за границу. Мы же до последнего не верили, что такое может произойти. Надеюсь, для нас это будет последний звоночек. И следующие Олимпиады пройдут для нас под российским флагом, с гимном России.

Слушайте, это же такая гордость, когда на церемонии открытия идет наша делегация с российским флагом. Флаг впереди, все идут за ним. Я слышал, на церемонии закрытия в Пхенчхане могут разрешить наш флаг. Хорошо бы! Все обязательно будем поддерживать наших спортсменов. Громадной им удачи.

- Как вы оцениваете шансы хоккейной команды России на этой Олимпиаде?

- Я за всех наших спортсменов буду болеть. А шансы у хоккеистов очень высокие. Надо ехать в Пхенчхан, забывать все скандалы. Сейчас уже ничего не вернуть. Нужно тренироваться, настраиваться, выходить и доказывать.

Понимаю, что наши ребята будут злыми из-за этой истории. Но главное – не перегореть. Надо подойти грамотно к первому матчу. Да, будет сильное давление на команду, когда пойдут игры. Не удивлюсь, если возникнут вопросы по судейству. Нужно это учитывать – и быть на голову сильнее. Легкой жизни нам не дадут, это понятно.

- Слушайте, но даже при Сталине нашу делегацию не отстраняли от Олимпиад. Почему именно сейчас?

- Потому что мы были сильными. Вообще это не мое время, хотя я родился в СССР. Мало что помню. Но когда наша страна занимала одну шестую часть суши, то Советский Союз просто боялись. А сейчас мы дали слабину. В лихие 90-е начали разворовывать страну. Большая держава распалась, возникла куча проблем.

Но теперь, после таких звоночков, мы обязаны исправлять ситуацию внутри страны. Нам нужно быть сильнее на всех уровнях – и армия, и экономика… Я не слишком силен в этих вопросах, но очень хочу, чтобы Россия жила хорошо.

Однако мы снова под давлением. И решения принимаются не в нашу пользу. Опять этот Родченков всплывает. Но он сам о себе писал в дневниках, что сидел в психушке. Это о многом говорит. Как можно прислушиваться к такому человеку?

- Будем надеться на светлое будущее.

- До последнего не верилось, что МОК так поступит с Россией. С другой стороны, у меня не было никаких иллюзий. Не первый раз с нами так обращаются.

- Вы разговаривали с ребятами, которые собираются ехать в Пхенчхан? Какое у них настроение?

- Переписываюсь с Илюхой Ковальчуком. Конечно, все хотят ехать. И знаете, что вам скажу? Лучше, чем Олимпиада, ничего не было в моей спортивной жизни. Этот олимпийский дух, когда все вместе живут в деревне, питаются в одной столовой… Новые знакомые, спортсмены, разные страны. Видишься со всеми, поздравляешь их.

Две недели ты живешь под большим впечатлением. Отличная организация, дружелюбные волонтеры – мальчики и девочки всем помогают. Это такое восхищение! И ты знаешь, что весь мир наблюдает за твоим выступлением.

Повторю: три Олимпиады, в которых я участвовал – лучше не было ничего в моей жизни. Они запомнятся навсегда.

- Вы не завоевали ни одной медали.

- К огромному сожалению! Может быть, в следующий раз?