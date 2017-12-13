1. МАТЧ КУЧЕРОВА

Забавно смотреть, как Никита Кучеров и Стивен Стэмкос рубятся за первое место в споре лучших бомбардиров лиги. Вот сейчас Куч забил гол и вышел в лидеры и по очкам, и по голам, также опередив Александра Овечкина. Стэмкос же в гостевом матче против «Сент-Луиса» не набрал ничего.

Кучеров отличился в третьем периоде, когда получил передачу от защитника Михаила Сергачева и нанес абсолютно идеальный бросок. Шайба вонзилась в левую девятку. И я сразу представил, как вот так же летом Никита швырял шайбы в своем гараже, где постелил синтетический лед. Ту работу мы видим сейчас.

А по победам в НХЛ лидирует Андрей Василевский, который отразил 32 броска и сделал уже третий сухарь в сезоне. Жаль, Вася отказался от общения с российской прессой. Когда к нему подошел корреспондент «Советского спорта», говорить Андрей не захотел. Но мы уверены, что Василевский мог бы рассказать много интересного. Он проводит фантастический сезон и может взять «Везина Трофи». Тем более его главные конкуренты – Сергей Бобровский и Джонатан Куик – этой ночью пропустили по пять шайб, провалив свои матчи.

Кстати, Василевский стал всего шестым голкипером в истории, кому удалось одержать 20 побед в 25 стартовых матчах. Из игроков нашего поколения это делали Брэйден Холтби из «Вашингтона» и Эндрю Хэммонд из «Оттавы».

2. ТРИ ОЧКА КУЗНЕЦОВА

Василевский признан второй звездой дня в НХЛ, первой назвали капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида – он набрал 4 (1+3) очка и разорвал несчастный «Коламбус» (7:2), который попал под горячую руку. А заодно скакнул с девятого на третье место в гонке лучших бомбардиров лиги.

А вот третья звезда дня в лиге – форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который сделал три голевые передачи в матче с «Колорадо».

Уже на шестой минуте Кузя отдал передачу на Якуба Врану. Грамотно перевел шайбу налево, и партнер расстрелял пустой угол ворот.

На шестой минуте уже третьего периода отличился Бретт Коннолли, и эту комбинацию тоже вел Кузнецов. Абсолютно такой же момент, и теперь слева в пустой угол бросил другой партнер. Похоже, это у «Вашингтона» домашняя заготовка.

А под занавес матча Кузнецов вообще сотворил невообразимое, когда выкатился к штанге, но вместо броска внезапно отдал пас назад, под точный бросок Мэтту Нисканену.

Представляю, как трудно защитникам играть против Евгения Кузнецова. Он абсолютно непредсказуемый.

Александр Овечкин сделал три силовых приема, получил «+2» за полезность, нанес два броска. Но остался в тени. Тут сказалось и то, что «Вашингтон» провел в большинстве меньше минуты. «Колорадо» играл очень дисциплинированно, но гостям это не помогло.

3. ДАДОНОВ ВЕРНУЛСЯ

Из других событий отметим возвращение Евгения Дадонова, который пропустил восемь матчей из-за травмы. И это очень большой сюрприз, потому что ожидалось, что Женя будет лечиться шесть недель. А вместо этого он уложился в две.

Дадонов занимался в тройке с Джейми Макгинном и Винсентом Трочеком, это второе звено «Флориды». Очки не набрал, а его команда уступила в овертайме. Там отличился Патрик Кейн, но все сделал Артем Анисимов, сыгравший в защите как зверь. Он одного соперника технично уложил на лед, отобрав шайбу, от другого ушел – и отдал Кейну пас на ход. А такого шустрика попробуй-ка догнать. Улетел как ветер и забил.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 32 сэйва в гостевом матче с «Сент-Луисом» (3:0)

2** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Колорадо» (5:2)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Сент-Луисом» (3:0)

Общий зачет по сезону*:

32 – Кучеров

29 – Овечкин

28 – Бобровский

27 – Тарасенко

24 – Радулов

22 – Панарин

20 – Кузнецов

19 – Бучневич, Малкин

18 – Василевский

14 – Анисимов

13 – Сергачев

12 – Зайцев

11 – Куликов

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин, Орлов

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Пойнт, КУЧЕРОВ (СЕРГАЧЕВ), Джонсон

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 7, 22.12)

Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 10.10)

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 3, 19.55)

Наместников (0+0; +1, 0, 1, 20.46)

Сергачев (0+1; +1, 0, 2, 21.30)

в Василевский (32-32; 100%, 60.00)

Вашингтон – Колорадо – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Врана (КУЗНЕЦОВ), Карлсон, Коннолли (КУЗНЕЦОВ), Нисканен (КУЗНЕЦОВ), Смит-Пелли – Уилсон, Джост

В: Овечкин (0+0; +2, 0, 2, 15.18)

Кузнецов (0+3; +2, 2, 0, 14.10)

Орлов (0+0; +1, 0, 0, 23.39)

К: Задоров (0+0; +1, 0, 2, 16.45)

в Варламов (26-22; 84,6%, 59.48)

Коламбус – Эдмонтон – 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Бьоркстранд, Джонсон – Кассиан (СЛЕПЫШЕВ), Нюджент-Хопкинс, Беннинг, Лучич, Летесту, Пулюярви, Макдэвид

К: Панарин (0+0; -2, 0, 2, 17.26)

в Бобровский (26-21; 80,8%, 40.00)

Э: Слепышев (0+1; +2, 0, 0, 12.53)

Филадельфия – Торонто – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Жиру, Конечны (ПРОВОРОВ), Кутюрье, Лотон – Марло, ван Римсдайк

Ф: Проворов (0+1; +1, 0, 3, 24.08)

Т: Зайцев (0+0; -2, 0, 2, 21.58)

Чикаго – Флорида – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Саад, Тэйвз, Кейн (АНИСИМОВ) – Бьюгстад, Трочек

Ч: Анисимов (0+1; 0, 0, 1, 20.29)

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 0, 16.38)

Баффало – Оттава – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Пульо, Окпосо, Э.Кейн – Сеси, Брассар

Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Зэйджак, Холл, Холл, Бойл, Гиббонс – Митчелл

Миннесота – Калгари – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Каллен, Гранлунд (п.бул.) – Ферланд

Вегас – Каролина – 2:3 бул. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Энгелланд, Р.Смит – Крюгер, Тревор ван Римсдайк, Ди Джузеппе (п.бул.)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 42 (21+21) очка, Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30),Макдэвид Эдмонтон – 39 (12+27), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Годро Калгари – 38 (12+26), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Шенн Сент-Луис – 37 (16+21), Кессел Питтсбург – 37 (15+22), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 34 (10+24), ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), МАЛКИН Питтсбург – 28 (9+19), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), ПАНАРИНКоламбус – 26 (7+19), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 22 (10+12).