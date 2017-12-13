– В сборной почти все игроки из ЦСКА и СКА? Ну и что? Состав-то хороший, – сразу отмел сомнения журналистов опытный боец сборной России Сергей Андронов. – Это даже удобнее – все хорошо друг друга знают, меньше времени уйдет на притирку. Так что это, наоборот, большой плюс.

– Не боитесь, что болельщики на сборную будут ворчать? Ведь со всей Восточной конференции одного Кошечкина на турнир пригласили.

– Не знаю, посмотрим… Но мы же будем биться за всю страну. По-моему, тут никакого негатива быть не может.

– В КХЛ ЦСКА и СКА – главные конкуренты. В сборной у вас продолжается заочное соревнование между клубами?

– Нет, тут у нас одна общая задача. И цвета клубов отходят на второй план. Все внимание на победу сборной.

– Игроки сборной, выступая за ЦСКА и СКА в чемпионате КХЛ зачастую не испытывают достойного сопротивления от соперников. В сборной вам это не помешает?

– Я даже не очень ваш вопрос понимаю, – растерялся Андронов. – У нас в ЦСКА задача – побеждать в каждом матче. А для того, чтобы выиграть всегда надо по максимуму выкладываться.

– Хорошо представляете силу соперников? Ведь многие из них играют в КХЛ.

– Плотно составы еще не разбирали. Но в принципе все понятно, хотя нам без разницы, если честно – откуда игроки.

– На ЧМ-2017 в Кельне у вас в сборной была роль бойца из сдерживающего звена. Она сейчас не изменилась?

– Я всегда готов делать в сборной любую работу. Лишь бы она была на пользу команде. Потасовки, стычки, голы… Что тренеры скажут делать, то и будем. Понятно, что у каждого игрока есть свои сильные качества. И в сборной их надо в первую очередь проявлять.

– У вас в команде будет еще одна дополнительная и почетная роль – ассистент капитана.

– Для меня это большая честь. Буду делать все возможное, чтобы ее оправдать – и капитану помогать, и команде.

– В субботу наша команда сыграет против Канады. Можно ли будет считать этот матч своеобразным реваншем за поражения на чемпионатах мира?

– В эмоциональном плане, пожалуй. Но в любом случае это будет матч, который нам обязательно надо выигрывать.

– Согласны с мнением, что декабрьский турнир – генеральная репетиция перед Олимпиадой?

– Так и есть. Потом ведь у нас крупных турниров уже не будет. Только тренировки и контрольные матчи.

Напомним, что на Кубке Первого канала сборная России проведет три матча. В четверг – против шведов, в субботу – против канадцев и в воскресенье – против Финляндии.