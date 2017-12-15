1. ГОЛ КУЧЕРОВА

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал еще два очка, отдав передачу и забив гол в матче с «Аризоной» (4:1).

Можно сказать, что в том моменте Кучерову повезло. После его броска шайба срикошетила от чужих коньков, изменила направление и влетела в сетку.

Но вы посмотрите, Кучеров упрочил лидерство в гонке лучших бомбардиров лиги. 22 гола, 22 передачи, 44 очка. Он – первый среди снайперов (эту позицию делит с Овечкиным). Человек реально идет на «Харт Трофи», как самый ценный хоккеист чемпионата.

Победная серия «Тампы» составляет уже шесть матчей. Команда не проигрывает в декабре вообще. А клубный рекорд – девять побед (18 февраля – 5 марта 2016 года), и он не за горами.

Андрей Василевский сделал 32 сэйва, у него уже 21-я победа в сезоне. Я тут недавно спорил, может ли Вася завоевать «Везина Трофи». Мне говорили, что в лиге есть вратари сильнее. Я ответил, что если Василевский одержит 40 побед, а «Тампа» станет первой по итогам регулярки («Президент Трофи»), это будет безусловный выбор. Андрей эту награду получит автоматом, тем более лауреата выбирают генменеджеры лиги, а не журналисты.

2. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Александр Великий тоже набрал два очка, как и Кучеров. Свою шайбу Овечкин забросил в пустые ворота «Бостона». Но я не скажу, что сделать это было проще. Потому что капитан «Вашингтона» наносил бросок из своей зоны. У него было полсекунды на то, чтобы прицелиться, при этом его накрывал соперник. Но Овечкин исхитрился пустить шайбу в противоположный борт, от которого она точно отскочила прямо в пустые ворота. Это было очень похоже на трюк из снукера, который потом становится хитом ютуба.

А передачу Овечкин отдал в большинстве, когда подключил к атаке Евгения Кузнецова, и тот с правого фланга прострелил на дальнюю штангу, и там Никласу Бэкстрему можно было даже не подставлять клюшку – все равно от него случился бы рикошет в ворота.

Dmitry Orlov to Brad Marchand: Cross-checks to my back WILL NOT BE TOLERATED pic.twitter.com/yKvKK2S0pt — Ian Oland (@ianoland) 15 декабря 2017 г.

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился потасовкой с Брэдом Маршаном, когда тот его пихнул клюшкой в спину, Орлов ответил тем же, но в грудь, и все это превратилось в какое-то фехтование. За драку это не считается, однако момент колоритный. Тем более в этом сезоне Маршану регулярно достается от русских.

3. ДВА ПАСА ПАНАРИНА

Об остальных событиях дня. Семен Варламов был очень хорош в матче с «Флоридой», сделав 32 сэйва и принеся победу «Колорадо».

Еще двумя передачами отметился форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, который на днях дал большое интервью «Советскому спорту». Есть одна тема, о которой Панарин не сказал, да и не мог сказать.

Вот смотрите, Артемий в прошлом сезоне в «Чикаго» забил 31 гол и отдал 43 передачи. То есть баланс между шайбами и пасами составлял 40/60. И это понятно, потому что в тройке с Панариным был великолепный партнер – Патрик Кейн. Да и Анисимов не жадничал.

А что теперь? Панарин лидирует среди всех игроков «Коламбуса», оторвавшись на восемь очков. Но теперь у Артемия – 7 голов и 19 передач. Говорит это о том, что партнеры вообще не играют на Панарина или очень плохо его понимают. Таким темпом наш Хлебушек превратится в элитного диспетчера, а вот о 30 голах за сезон забудет. Но как говорит Панарин, сейчас он делает инвестиции в свое будущее, получая много игрового времени и инициативы на льду. Никто не мешает через полтора сезона стать неограниченно свободным агентом и перейти в наилучший клуб, который ему нравится.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:1)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (5:3)

3*** – Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Айлендерс» (6:4)

Общий зачет по сезону*:

35 – Кучеров

31 – Овечкин

28 – Бобровский

27 – Тарасенко, Радулов

23 – Панарин

21 – Бучневич

20 – Кузнецов

19 – Малкин

18 – Василевский

14 – Анисимов

13 – Сергачев

12 – Зайцев

11 – Куликов

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин, Орлов, Емелин

3 – Шипачев, Бурмистров, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Бостон – Вашингтон – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Бержерон, Крейчи, Бержерон – Врана, Бэкстрем (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), Шиассон, Шиассон, ОВЕЧКИН

Б: в Худобин (21-17; 81%, 58.53)

В: Овечкин (1+1; +2, 0, 4, 20.45)

Кузнецов (0+1; +2, 0, 2, 17.39)

Орлов (0+0; +2, 2, 2, 21.33)

Аризона – Тампа-Бэй – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Келлер – НАМЕСТНИКОВ (КУЧЕРОВ), Пойнт, КУЧЕРОВ, Джонсон

ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 4, 19.10)

Наместников (1+0; +1, 0, 1, 15.31)

Сергачев (0+0; +1, 2, 4, 17.37)

в Василевский (33-32; 97%, 60.00)

Колорадо – Флорида – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Маккиннон, Маккиннон – Барков

К: Задоров (0+0; 0, 0, 1, 17.10)

в Варламов (33-32; 97%, 59.57)

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 2, 17.08)

Коламбус – Айлендерс – 6:4 (3:0, 2:3, 1:1)

Веренски (ПАНАРИН), Нутиваара, Дюбуа (ПАНАРИН), Джонс, Фолиньо, Андерсон – Бэйли, Сизикас, Бэйли, Бэйли

К: Панарин (0+2; +1, 0, 4, 18.52)

в Бобровский (25-21; 84%, 59.54)

Сент-Луис – Анахайм – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Берглунд – Коглиано, Руа, Руа

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 4, 22.46)

Барбашев (0+0; -1, 0, 0, 12.03)

Виннипег – Чикаго – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Элерс – Хиностроза, Уингелс, Шмальц, П.Кейн, Кемпни

В: Куликов (0+0; -2, 0, 1, 20.08)

Ч: Анисимов (0+0; +2, 0, 1, 18.19)

Эдмонтон – Нэшвилл – 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Оберг, Фиала, Террис, Йоси

Э: Слепышев (0+0; -1, 0, 0, 13.06)

Н: Емелин (0+0; 0, 4, 1, 19.06)

Филадельфия – Баффало – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Занхайм, Филппула – О’Райлли

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 4, 27.55)

Миннесота – Торонто – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Эннис, Гранлунд

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 0, 17.01)

Вегас – Питтсбург – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Нил, Меррилл – Коул

П: Малкин (0+0; -1, 0, 2, 20.56)

Монреаль – Нью-Джерси – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шоу, Плеканец – Нейсен

Калгари – Сан-Хосе – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Фролик, Годро – Мейер, Тирни, Донской

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 44 (22+22) очка, Стэмкос Тампа-Бэй – 43 (12+31), ГодроКалгари – 39 (13+26), Макдэвид Эдмонтон – 39 (12+27), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Бэйли Айлендерс, Уилер Виннипег – по 38 (8+30), Ворачек Филадельфия – 38 (7+31)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 35 (22+13), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 35 (10+25), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 28 (13+15), МАЛКИН Питтсбург – 28 (9+19), ПАНАРИНКоламбус – 28 (7+21), РАДУЛОВ Даллас – 26 (10+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 23 (11+12).