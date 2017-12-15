Капитан сборной СССР, участник первого московского турнира в 1967 году, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов критически оценил игру сборной России со шведами.

- Хочу поблагодарить организаторов за внимание к ветеранам, - начал Михайлов. - Нас, капитанов сборной, пригласили на лед, потом выделили просторную ложу. Было приятно в такой душевной обстановке наблюдать за игрой.

- Она впечатлила?

- Нет. Впечатлил результат. Впрочем, победа остается победой, а детали забываются. А так игра сборной России изобиловала браком. Во всем – в контроле шайбы, передачах, бросках. Порой наши игроки прижимались к воротам, позволяя атаковать с близкой дистанции, пусть и с углов.

- Вас не удивил состав сборной? Со шведами вышли два сдерживающих звена…

- За результат отвечает тренер. Ему виднее, кого приглашать в команду. Своих игроков Знарок знает лучше, чем чужих. Понимает, как использовать их сильные стороны. Так что воздержусь от комментариев состава. По мне в этой сборной есть туристы. Имена, разумеется, называть не стану.

- Но Кошечкина вряд ли можно назвать туристом?

- Нет, Кошечкин сыграл очень прилично. Забей в первом периоде шведы вторую шайбу, нам бы пришлось крайне тяжело. Но Василий выручил.

- Чего ждете от матча со сборной Канады?

- Видел канадцев в игре с Кореей. Ничего особенного. В мое время такого шума Канада не вызывала. На Приз «Известий» приезжали профессионалы – «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом и «Квебек Нордикс» с Марком Тардифом из ВХА, потом команда будущих звезд НХЛ с известным шведским вратарем Ёраном Хегюстой, который дважды обыграл нашу сборную на чемпионате мира-1977 в Вене. Мы этих соперников без проблем побеждали. А европейские канадцы вряд ли чем-то удивят. Хотя они боевиты, и лет 15-17 назад даже побеждали сборную России в Евротуре.

- Неужели в этой канадской команде нет больших мастеров?

- А откуда им взяться? Все эти игроки не сумели закрепилиться в НХЛ и в поисках заработка ринулись в Европу, в КХЛ. В низших ведь лигах Канады платят копейки. А здесь можно заработать.