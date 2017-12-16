1. ГОЛ РАДУЛОВА

Трудно отмечать кого-то из россиян в этот вечер, который для наших игроков получился блеклым. Но все-таки гол у Радулова получился на загляденье, хотя его команда проиграла 2:5.

Александр при счете 1:2 рванул по правому флангу, подлетел к воротам, заложил вираж и переиграл голкипера Кори Шнайдера. Другое дело, что «Нью-Джерси» дожал нестабильный «Даллас». Первой звездой стал гренадер Брайан Бойл, который сделал дубль, отдал передачу и получил 12 минут штрафа за грубость. Считается ли это за хет-трик Горди Хоу? Там было 10-минутное удаление за неспортивное поведение, а не чистая драка.

И я напомню, что перед этим сезоном мы узнали, что у Бойла обнаружили разновидность рака. Он мог вообще завершить карьеру. Но остался в хоккее и посмотрите, что сейчас творит на кураже. Между прочим, человек еще забил победный гол и забросил 100-ю шайбу за карьеру в НХЛ. А в последних 11 матчах у него семь голов. Для обычного силовика это невероятная статистика.

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ АНТИПИНА

Порадовало, что в состав «Баффало» вернулся защитник Виктор Антипин, пропустивший три матча. Да, его просто сажали в запас. Шлифовали под НХЛ, воспитывали, ставили на вид за какие-то мелочи.

Может, это и правильно, тренеру виднее. Я вижу, как Антипин старался после возвращения. Нанес четыре броска, заработал «+2» за полезность в матче с «Каролиной», где первый хет-трик в карьере сделал Джек Айкел. Да, «Баффало» в итоге опять проиграл. Но какие могут быть претензии к Вите?

А ситуация у него такая, что небольшой контракт заканчивается после этого сезона. Дальше Антипин будет решать, что делать дальше. Или возвращаться в «Магнитку», или цепляться за призрачный шанс в НХЛ. Я пока не вижу, как Антипин выстрелит в этой лиге, пройдет по пути Проворова, Сергачева, Зайцева. А если ты в такой роли, то лучше вернуться в «Металлург» и быть там ведущим защитником, получая больше денег и ярче реализуя себя в любимом деле.

Ну да, попробовал силы в НХЛ. Сделай выводы в межсезонье. И прими правильное решение, чтобы карьера шла только вверх.

3. ВЕЛИЧИЕ ОВЕЧКИНА

НХЛ закругляется с отмечанием своего столетия, которое растянулось на целый год. Ключевая дата – 19 декабря, когда был сыгран первый матч в истории лиги.

В последнее время мы видим очень много хоккейных рейтингов. И вот еще один – от TSN, который составил топ-25 лучших игроков в истории лиги.

Первый – понятно, Уэйн Гретцки. Второй – космический защитник Бобби Орр. Далее следуют Горди Хоу, Марио Лемье, Морис Ришар, Дуг Харви…

Из действующих игроков восьмым назван Сидни Кросби, и это серьезный аванс. Так, он обогнал Яромира Ягра (№23), Марка Мессье (№13), Бобби Халла (№9). Но у Сида есть три Кубка Стэнли и два подряд «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф). Ну а №16 – Овечкин, у которого таких призов даже на горизонте нет. Но вот как уважают Александра Великого в НХЛ за его талант снайпера.

…И да, я думаю, что Ягра сильно недооценили.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Нью-Джерси» (2:5)

2** – Виктор АНТИПИН (Баффало)

Нанес 4 броска при полезности «+2» в матче с «Каролиной» (4:5 ОТ)

3*** – Александр БУРМИСТРОВ (Ванкувер)

Два хита и один блок в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

35 – Кучеров

31 – Овечкин

30 – Радулов

28 – Бобровский

27 – Тарасенко

23 – Панарин

21 – Бучневич

20 – Кузнецов

19 – Малкин

18 – Василевский

14 – Анисимов

13 – Сергачев

12 – Зайцев

11 – Куликов

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Орлов, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Ванкувер – Сан-Хосе – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Гранлунд, Гранлунд, Бесер, Ганье – Бернс, Соренсен, Бернс

В: Бурмистров (0+0; 0, 2, 0, 12.51)

Голдобин (0+0; 0, 2, 1, 11.12)

Нью-Джерси – Даллас – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Сантини, Коулман, Бойл, Лаппин, Бойл – Ханзал, РАДУЛОВ

Д: Радулов (1+0; -1, 0, 4, 19.23)

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Крайдер, Хэйз, Нэш, Миллер – Габорик, Митчелл

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 13.11)

Баффало – Каролина – 4:5 ОТ (0:0, 1:1, 3:3, 0:1)

Айкел, Маккейб, Айкел, Айкел – Уильямс, Д.Стаал, Райан, Линдхольм, Славин

Б: Антипин (0+0; +2, 0, 4, 14.59)

Детройт – Торонто – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Декайзер, Дэйли, Татар – Боргман

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 1, 20.25)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 44 (22+22) очка, Стэмкос Тампа-Бэй – 43 (12+31), Годро Калгари – 39 (13+26), Макдэвид Эдмонтон – 39 (12+27), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Бэйли Айлендерс, Уилер Виннипег – по 38 (8+30), Ворачек Филадельфия – 38 (7+31)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 35 (22+13), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 35 (10+25), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 33 (14+19), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 28 (13+15), МАЛКИН Питтсбург – 28 (9+19), ПАНАРИН Коламбус – 28 (7+21), РАДУЛОВ Даллас – 27 (11+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 23 (11+12).