- Илья, Илья, дайте интервью! – кричали Ковальчуку в микст-зоне.

- Да что я? Вы с Васей Кошечкиным поговорите. Вот кто настоящий герой, - говорил капитан сборной России, показывая на двухметрового вратаря, который шагал за ним следом.

- Вася, Вася, дайте интервью! – начали кричать Кошечкину.

- Нет, - отрезал вратарь и прошагал дальше.

А они хорошо устроились! Как мне потом объяснили, Кошечкин ненавидит давать интервью еще сильнее, чем Сергей Мозякин. Капитана «Магнитки» еще как-то можно разговорить, Васю – бесполезно. Хотя он пропустил только одну шайбу в двух матчах и сделал серьезную заявку на то, чтобы стать первым номером сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

Простите, не России – а как она там будет называться – но вы поняли.

- Не знаю, что с нами случилось поначалу, - говорил Сергей Плотников. – Может, были немного не готовы. Может, чуть-чуть испугались Канаду. Но хорошо, что мы добавили по игре. Наверное, в следующем матче эта уверенность нам поможет.

- Вы в августе играли против канадцев в составе СКА. Они прибавили с тех пор?

- Сложно говорить, потому что это был летний хоккей, предсезонка. Все были под нагрузкой, и другой взгляд на Канаду. А сейчас видно, что их команда готова, играет неплохо.

- Матч России с Канадой не мог обойтись без потасовок.

- Сам хоккей не должен обходиться без таких вещей. Встретились два хороших соперника, никто не хочет уступать. Поэтому каждый до конца борется за шайбу.

- Что нам мешало? Неточные передачи, - говорит Кирилл Капризов. – Большинства было много, в зону не могли зайти. Надо улучшать игру в большинстве. Оно сейчас многое решает.

- Важно, что вы не уступили Канаде в стычках.

- Да всегда такие игры с канадцами получаются, на любом уровне. И мне это нравится.

- Василий Кошечкин сыграл гениально…

- Мы при любом вратаре себя уверенно чувствуем. Что Сорока, что Шестера, что Вася. Он здорово сегодня подтащил, очень много моментов. Просто красавчик!