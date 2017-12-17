Его репортаж зацепил.

Когда я узнал о том, что матч с Канадой, единственный на турнире, удостоившийся внимания Первого канала, будет комментировать Ларионов, страшно обрадовался и одновременно удивился. Дело в персоне приглашенного эксперта. Хорошо известно, что на первой кнопке критика российской сборной недопустима. На ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге, где «наша дыр-тим поставила страну на колени» (11-е место), за критику хозяев комментатора Евгения Кузнецова сняли с пробега и на один год отлучили от микрофона. Его коллеги Владимир Перетурин и Андрей Голованов страшно перепугались и сделали правильные выводы. Потому и доработали до финала, Чехия – Словакия.

Ларионов славится независимой точкой зрения по всем вопросам, далеко не всегда совпадающей с общепринятой. Еще в середине 1980-х он оказался под колпаком у КГБ, целый год ему запрещали выезжать за границу. В Суперсерии-1985/86 с клубами НХЛ его в звене с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым успешно заменил спартаковец Сергей Шепелев. А чего стоит его открытое письмо в журнале «Огонек» Виктору Тихонову…

Занимая в сезоне-2008/09 руководящую должность в СКА с размытыми полномочиями, Профессор то и дело пускал критические стрелы в КХЛ, чем нервировал ее первого президента Александра Медведева. Хотя тогда КХЛ еще можно было, пусть и с большой натяжкой, назвать лигой равных возможностей.

А совсем недавно, отвечая на вопросы журналистов на открытии в Москве своего ресторана, Ларионов высказался на самую горячую спортивную тему - о допинге в российском спорте. «Покайтесь, грешники, будет проще», - примерно такой совет дал Профессор нашим сочинским олимпийцам. Эту фразу мгновенно растиражировали СМИ.

Тем не менее Ларионов получил приглашение на Первый. Я сгорал от любопытства – изменит ли себе Профессор или продолжит резать правду-матку?

Увы, похоже, он получил установку и ни разу никого не покритиковал. Хотя после первого периода на душе наших болельщиков было тревожно. Даже главный тренер сборной России Олег Знарок признал, что стартовую 20-минутку его подопечные провалили. Потому что «недонастроились». Ларионов же делал хорошую мину при плохой игре. Даже хвалил хозяев. Хотя этого заслуживал разве что вратарь Василий Кошечкин.

Ничего в его репортаже не изменилось и потом. Единственным, кого он не то чтобы не похвалил, а вообще ни разу не упомянул, стал… Знарок и его штаб. Почему?

Рискну предположить, черная кошка между ними пробежала еще в апреле 2016 года, когда наша доблестная сборная готовилась к домашнему чемпионату мира. В команду пригласили из «Эдмонтона» клиента Ларионова (напомню, он хоккейный агент) Наиля Якупова, но потом отцепили. «Из-за травмы», – уверял Знарок. Профессор же настаивал, что Якупов был здоров и готов играть. Кто тогда врал – уже не важно. В любом случае неприятный осадок остался.

Забанив Знарка, Ларионов с удовольствием рассказал о своей беседе с главным тренером олимпийской сборной Канады Уилли Дежарденом, сообщившим, что собирается усилить команду 3-4 игроками из АХЛ и, может быть, с студентами. Упомянул Ларионов тренера Скотта Уокера и, конечно, дедушку Дэйва Кинга.

Жаль только, что Профессор забыл рассказать, как «Красная машина» и он вместе с ней сенсационно проиграла на Призе «Известий» олимпийцам Канады, ведомым будущим «Королем России». Наши уступили 2:3, выигрывая 2:0. Причем вторую шайбу забросил Ларионов, а счет открыл Сергей Светлов, не раз приглашавшийся на Первый канал в качестве комментатора-эксперта. Он, кстати, провел единственный репортаж на прошлогоднем турнире, показанный на первой кнопке.

За три дня до Олимпиады-1988 Красная машина опять оказалась на щите Кинга и вновь 2:3. Но в Калгари разом взяла реванш – 5:0. А Ларионова признали игроком года в СССР. Скорее по совокупности заслуг за много лет.

Конечно, хотелось бы услышать объективную оценку Профессора грязного приема Вадима Шипачева, получившего, если верить диктору на арене, матч-штраф. К слову, этого сезона в КХЛ матч-штраф упразднен.

Нет, не такой экспертизы я ждал от уважаемого Профессора. Вячеслав Фетисов и Светлов работали у микрофона на Первом куда интереснее.