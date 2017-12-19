Коллеги с официального сайта НХЛ спросили у меня, что будет с лигой и вообще с хоккеем в ближайшие 100 лет?

Я имел право только на одну фантазию. На пару абзацев. Но тема настолько интересная и захватывающая, что я решил посвятить этому целую колонку, оттолкнувшись от исторического матча «Оттава» - «Монреаль». Он состоялся 19 декабря 1917 года. Ревущие бурные годы. Финляндия провозгласила независимость. В Иркутске шла борьба за советскую власть. Немцы и Османская империя воевали с британцами за Иерусалим. А в Канаде начали играть в хоккей – в НХЛ.

Во-первых, думаю, Европа создаст мощную хоккейную лигу, куда войдут сильнейшие команды Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Швейцарии, Германии и конечно, России. Президент ИИХФ Рене Фазель уже говорил об этом на Международном хоккейном форуме в Москве. Конечно, реализовать идею крайне сложно. Но рано или поздно, в старушке Европе к этому придут. Всем нужен качественный хоккей. Даже КХЛ взяла курс на сокращение. Глобализация идет в Старом Свете, шенгенской зоной уже никого не удивишь. И только в хоккее пока нет единения. Но мы должны увидеть ЕХЛ – Европейскую хоккейную лигу.

Во-вторых, возобновятся регулярные матчи между клубами НХЛ и Европой. Североамериканцы давно заглядываются на новые рынки. Так, в этом сезоне «Оттава» и «Колорадо» провели между собой два матча в Стокгольме. Но мы вернемся к клубным суперсериям. И ничто не мешает проводить финал из трех или пяти матчей между действующим обладателем Кубка Стэнли и Кубка Фазеля, назовем его так – для чемпиона ЕХЛ.

В-третьих, Александр Овечкин все-таки должен обогнать Уэйна Гретцки (894 шайбы), побить его вечный рекорд. Их разделяют всего 313 голов, и две трети пути Ови уже прошел. А ему всего 32 года. Вообще Александр Великий должен перед собой ставить другую цель – 1000 голов за карьеру. Что сделал в футболе великий Пеле и к чему так стремился другой бразилец – Ромарио.

В-четвертых, все-таки НХЛ станет более открытой лигой и пустит к себе русский бизнес. Вот Михаил Прохоров стал же владельцем клуба НБА, развернулся на Бруклине. Почему это не сделать в НХЛ? А там уже – большой простор для фантазии. Тренер команды Сергей Гончар, генеральный менеджер Вячеслав Фетисов, капитан Овечкин или Малкин в составе, базовый клуб сборной России. Тут фантазия может улететь очень далеко.

В-пятых, в хоккей должна плотно включиться Азия. Не просто так зимние Олимпиады проходили в Японии (Нагано-1998), теперь будут в Южной Корее (Пхенчхан-2018) и Китае (Пекин-2022). Корейцы уже ворвались в элиту чемпионата мира, выбив оттуда Казахстан. И это только начало. Я сам видел, например, как раньше Китай был очень слаб в водном поло. Но через несколько лет китаянки уже взяли серебро на чемпионате мира-2011 в Шанхае. Или вот китайцы были слабы в прыжках в воду. А потом заболели этим видом спорта – и теперь выносят в них всех.

Олимпиада в Пекине – повод крепко полюбить хоккей. И если партия прикажет, а государственная машина заработает в этом направлении, то Китай может стать и чемпионом мира по хоккею. Конечно, это случится не в ближайшие 10-15 лет. Но через полвека – да, и я в этом почти уверен.