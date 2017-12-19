1. ГОЛ МАЛКИНА

«Питтсбург» снова на спаде. Действующий обладатель Кубка Стэнли в последних семи матчах победил только дважды – «Айлендерс» в овертайме у себя дома (4:3 ОТ) и «Аризону» в гостях (2:4). Но кто не справится со слабейшим клубом лиги? А в остальном у «Пингвинз» пропала игра. Точнее, она не появлялась с начала чемпионата, что объяснялось коротким летом, двумя подряд тяжелыми сезонами и всякое-прочее. Но пора уже собираться – «Питтсбург» не входит в зону плей-офф. И не войдет туда до тех пор, пока показывает такой невзрачный хоккей.

К началу третьего периода «Пенс» горели в Денвере со счетом 1:3. Интригу внес Евгений Малкин, у которого получился превосходный бросок с очень острого угла.

Кстати, спойлер. Евгений Малкин признан спортсменом 2017 года по версии «Советского спорта». За него проголосовало больше всего наших журналистов. Так что Джино держит уровень. А сам «Питтсбург» - не особо в эти дни. Четвертую шайбу гостям забили уже в пустые ворота.

Второй звездой матча признан голкипер «Колорадо» Семен Варламов, совершивший 30 сэйвов. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров сделал пять хитов, три блока и получил четыре минуты штрафа за то, что слишком сильно прессовал игроков «Питтсбурга». Наш русский Терминатор.

2. РАЗГРОМ «КОЛАМБУСА»

Вообще тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла выстраивает игру своей команды так, чтобы защита поменьше пропускала, да и вратарь Сергей Бобровский будет тащить, а в атаке свое как-нибудь забьем. Там вон гениальный диспетчер Артемий Панарин есть, другие форварды.

Но в течение недели эта схема дала сбой дважды – сначала «Коламбус» получил 2:7 от «Эдмонтона» на своей поляне, а теперь с тем же счетом 7:2 их в гостях разгромил «Бостон».

После первого фиаско Торторелла отказал журналистам в пресс-конференции, поговорив с ними только 12 секунд. Так вот, теперь Торторелла говорил больше трех минут. Мораль из его слов: нам нужно использовать этот шанс, чтобы учиться, как выходить с честью из трудных ситуаций.

Тренер не стал менять звездного вратаря Сергея Бобровского, и тот испил чашу горести до дна, пропустив все семь шайб. Вообще это унижение для любого основного голкипера. Вспомните, как был взбешен Патрик Руа, когда его в 1995 году бросили под расстрел в матче с «Детройтом» (1:11), заменив только после девятой шайбы. Тогда Руа сказал прямо, что ноги его больше в том «Монреале» не будет. И через два дня был обменен в «Колорадо».

…Но при этом Боб сделал 38 сэйвов! Представляете, как его бросили защитники? Статистика у Бобровского подорвана, в последних четырех матчах он пропустил 18 шайб. Его шансы на то, чтобы получить еще одну «Везина Трофи», резко упали. Теперь главный претендент на звание лучшего вратаря лиги – Андрей Василевский из «Тампы».

Многие обозреватели сошлись во мнении, что это был худший матч Бобровского в сезоне. При этом Сергей оставался на классе – не ломал клюшки об штангу, не орал на свою оборону. Он был капитаном на палубе «Титаника» и с достоинством наблюдал, как корабль идет на дно.

Кстати, Бобровский впервые в карьере пропустил семь шайб в одном матче. До этого были четыре игры с шестью пропущенными голами.

3. СЛЕПЫШЕВ – В АХЛ

В состав «Эдмонтона» после травмы вернулся ведущий защитник Адам Ларссон, и в АХЛ был отправлен форвард Антон Слепышев. Ему снова не нашлось места в команде.

Без россиянина «Ойлерз» разобрались с «Сан-Хосе» (5:3), а одним из героев стал форвард «Эдмонтона» Патрик Марун. Он сначала подергал за бороду защитника «Шаркс» Брента Бернса, а потом забил победный гол. Интересно, говорил ли Марун при этом что-то вроде «трах-тибидох»?

Слепышев же в этом сезоне провел только 15 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. То ему травмы мешают, то в АХЛ отправляют. Контракт новичка на $0,925 тыс. заканчивается после этого сезона. Нет ни одной причины у Антона для того, чтобы остаться в НХЛ. Я просто не вижу его в первых двух звеньях «Ойлерз». А вот в «Салавате Юлаеве» его ждут, и там бы Слепышев стал очень крепким игроком основы, лидером команды.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 30 сэйвов в матче с «Питтсбургом» (4:2)

2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Колорадо» (2:4)

3*** – Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Сделал пять хитов и три блока в матче с «Питтсбургом» (4:2)

Общий зачет по сезону*:

35 – Кучеров

34 – Овечкин

30 – Радулов

28 – Бобровский, Тарасенко

23 – Панарин

21 – Малкин, Бучневич

20 – Кузнецов

18 – Василевский

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев

11 – Куликов

9 – Наместников, Проворов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Задоров

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Орлов, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Питтсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Бэрри, Бэрри, Комфер, Рантанен – Раведел, МАЛКИН

К: Якупов (0+0; -1, 0, 1, 7.32)

Задоров (0+0; +1, 4, 0, 19.20)

в Варламов (32-30; 93,8%, 60.00)

П: Малкин (1+0; +1, 0, 7, 16.55)

Бостон – Коламбус – 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)

Маршан, Бэккес, Макэвой, Хайнен, Круг, Бержерон, Дебраск – Андерсон, Джонс

К: Панарин (0+0; -2, 0, 0, 17.48)

в Бобровский (45-38; 84,4%, 60.00)

Филадельфия – Лос-Анджелес – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Ворачек – Мартинес, Льюис, Кемпе, Тоффоли

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 1, 23.39)

Нью-Джерси – Анахайм – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

Вуд, Вуд, Братт, Нейсен, Нейсен – Гецлаф, Силфверберг, Хенрик

Эдмонтон – Сан-Хосе – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Летестю, Стром, Ньюджент-Хопкинс, Марун, Стром – Павелски, Хертл, Соренсен

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 46 (23+23) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 43 (12+31), Ворачек Филадельфия – 41 (8+33), Таварес Айлендерс – 40 (19+21), Годро Калгари – 40 (13+27),Макдэвид Эдмонтон – 40 (12+28), Бэйли Айлендерс – 40 (9+31), Копитар Лос-Анджелес – 39 (17+22), Уилер Виннипег – 39 (8+31)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 37 (23+14), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 36 (11+25), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 35 (15+20), МАЛКИН Питтсбург – 31 (11+20), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 28 (13+15), ПАНАРИНКоламбус – 28 (7+21), РАДУЛОВ Даллас – 27 (11+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 23 (11+12), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).