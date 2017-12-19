Духом прошлого пропиталась арена «Крыльев». Ретроформа, полные трибуны, символическое вбрасывание, и вот на льду, как и семь десятилетий назад схлестнулись московские команды «Спартак» и «Крылья Советов», только уже молодежные. Трибуны не утихали на протяжении всего матча, любимые команды пришло поддержать 5200 зрителей. В свой юбилей «Крылья Советов» побили собственный рекорд по посещаемости матчей Молодежной хоккейной лиги.

В каждом углу арены красовалась красно-сине-белая символика, а очередь за атрибутикой не становилась меньше. Праздничных дух дерби поддерживали видеопоздравления лучших российских хоккеистов: Александр Радулов, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Никита Беспалов.

Дважды чемпионы СССР, трижды - обладатели кубка страны и это далеко не все достижения клуба, который по праву можно считать «кузницей» хоккейных талантов.

«Крылья Советов» сейчас - команда Молодежной хоккейной лиги. Они возродились в 2016 году, и, не смотря на все сложности, жаждут вернуться в большой хоккей. Управляющий директор МХЛ и по совместительству президент клуба Алексей Морозов говорит, что для воплощения в жизнь мечты болельщиков и игроков нужны средства.

- Желание огромное есть, - сказал Морозов, - хочется возродить «Крылья Советов» на высшем уровне нашего хоккейного сообщества, но на данный момент и в финансовом плане, и в инфраструктуре мы уступаем. Пока будем делать то, что можем.

Разве можно представить день рождения без подарков? Конечно, нет, тем более в такую солидную дату. Перед началом дерби болельщикам показали фильм об истории любимого клуба. Каждый перерыв тоже был неповторимым.

После первой и достаточно напряженной двадцатиминутки (команды ушли на перерыв со счетом 0:0) в фойе арены состоялось открытие Музея хоккейной славы клуба «Крылья Советов». Маленькие хоккеисты вместе с мамами изучали многочисленные награды и фотографировались на фоне кубков.

Во втором перерыве Леонид Рейзер презентовал свою книгу «Крылья», историю о двух легендарных наставниках клуба Владимире Егорове и Игоре Дмитриеве.

- Во многих аспектах клуб уникальный. Если ЦСКА – это армия, «Динамо» – силовые ведомства специального назначения, «Спартак» – народная профсоюзная команда. А «Крылья Советов» – команда изначально заводская, по своей структуре, по духу, - поделился Леонид. - В мегаполисе команда представляет собой сконцентрированный регион, со своей неповторимой атмосферой.

Во втором периоде удача была на стороне гостей. Первую шайбу в ворота противника отправил Алексей Трещалин. За три минуты до конца периода спартаковцы забили «Крыльям» еще дважды.

Расстраиваться как игрокам, так и болельщикам было рано. В третьем периоде ворота красно-белых распечатал Артем Дмитричев. Следом шайбу отправил Кирилл Лялин, а дубль Дмитричева за 20 секунд до окончания матча, означал, что овертайму быть.

Под громогласный вой трибун, победу все-таки одержали спартаковцы. Но омрачить этот день именинникам не удалось ничем. Болельщики еще долго не отпускали игроков, да и сами хоккеисты не спешили уходить в раздевалку.

- Отыграться с 0 до 3, да еще и с такой сильной командой, это тоже многого стоит, – поделился автор дубля Артем Дмитричев. – Хотели, конечно, подарить своим болельщикам в этот день победу, но, к сожалению, не удалось. Для меня сегодня вообще особенный день, приехала мама из Ярославля поддержать, да и вообще все близкие люди сегодня рядом.

Порой самое главное – поддержка близких, а для любого клуба вера и поддержка болельщиков несмотря на жизненные перипетии. К сожалению, день рождения только раз в году, но 21 декабря эти команды сойдутся вновь, а это значит - встретимся там же. С днем рождения, «Крылышки»!