НХЛ в дни своего столетия решила назвать 25 лучших капитанов в истории лиги. Спойлер: русских среди них нет.

Это не значит, что россияне никогда не носили букву «С» в НХЛ. Алексей Яшин был капитаном «Оттавы» и «Айлендерс», Павел Буре капитанил во «Флориде», Алексей Жамнов – в «Чикаго», Александр Овечкин уже много лет – капитан «Вашингтона». Правда, команда никак не может взять Кубок Стэнли, и это тоже отражается на рейтинге.

NHL Network свела воедино 25 лучших капитанов в истории лиги. Итак, обратный отсчет…

25. Даниель Альфредссон («Оттава»)

Обладатель рекорда среди европейцев – Альф капитанил 14 лет (с 1999 по 2013 годы).

24. Саку Койву («Монреаль»)

О характере этого финского парня говорит то, что Саку победил рак и вернулся в большой хоккей. Его обожали в Монреале, Койву был капитаном 10 лет, но «Канадиенс» в итоге обменяли кумира в «Анахайм».

23. Дит Клаппер («Бостон»)

Правый край из тройки «Линия-Динамит», играл в трех чемпионских командах «Брюинз» (1929, 1939, 1941).

22. Пьер Пилот («Чикаго»)

Этот защитник служил капитаном семь сезонов, три раза подряд брал «Норрис Трофи». Железный человек – выдал серию из 376 матчей подряд.

21. Дериан Хэтчер («Даллас»)

Мощный защитник, король силовых приемов стал первым американским капитаном, который привел команду к Кубку Стэнли – в 1999 году.

20. Морис Ришар («Монреаль»)

В его честь назван приз лучшему снайперу лиги, Ришар первым сумел забить 50 голов в 50 матчах.

19. Здено Хара («Бостон»)

Защитник-гигант (206 см / 110 кг), самый высокий в истории НХЛ. Только третий словак-капитан в лиге после Петера Штястны и Стэна Микиты. Стал капитаном в 2006 году, заменив Джо Торнтона – и носит букву «С» до сих пор.

18. Тед Линдсей («Детройт»)

А его именем назван приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата, которого выбирают сами игроки. Завоевал четыре Кубка Стэнли, выходил в тройке с Сидом Абелем и Горди Хоу.

17. Иван Курнуайе («Монреаль»)

Его хорошо запомнили в СССР по Суперсерии. Капитаном «Канадиенс» он стал в 1975 году, заменив завершившего карьеру Анри Ришара. За четыре сезона, когда Курнуайе был капитаном, «Монреаль» взял четыре Кубка Стэнли.

16. Рон Фрэнсис («Каролина» и «Питтсбург»)

Второй в истории НХЛ по передачам (1249), лучше только у Гретцки. Был шесть лет капитаном с «Хартфордом», что тоже стоило зачесть в списке. После обмена попал в «Питтсбург», где завоевал два Кубка Стэнли. И дважды становился капитаном в «Пенс», подменяя Лемье. А потом вернулся в «Хартфорд», который уже переехал в Северную Каролину – и был капитаном команды, которая в 2002 году вышла в финал Кубка Стэнли.

15. Джо Сакик («Колорадо»)

Провел всю карьеру (21 сезон) в одном клубе – в «Квебеке», который переехал в Денвер в 1995 году. Был капитаном с 1992 по 2009 годы, завоевал два Кубка Стэнли.

14. Сил Эппс («Торонто»)

Удивительный спортсмен, сначала выступавший в прыжках с шестом. Эппс даже занял шестое место на Олимпиаде-1936 Берлине. Два года спустя перешел в хоккей. Десять лет играл центром за «Торонто». Причем с 1943 по 1945 годы не выступал, потому что ушел на фронт с канадской армией. Потом вернулся и завоевал два подряд Кубка Стэнли.

13. Денис Потвин («Айлендерс»)

Получил букву «С» в 1979 году от Кларка Гиллиса. Защитник, с которым «островитяне» завоевали четыре подряд Кубка Стэнли. Оставался капитаном до 1987 года.

12. Никлас Лидстрем («Детройт»)

Лучший европейский защитник в истории НХЛ. Четыре Кубка Стэнли, семь «Норрис Трофи». Стал новым капитаном «Детройта» в 2006 году, когда Айзерман ушел из хоккея. Играл в «Ред Уингз» до 2012 года.

11. Марио Лемье («Питтсбург»)

Супермарио, Великолепный, Туз – уже по прозвищам понятно, какой это был игрок. В одном абзаце Лемье не описать. Но важно то, что Марио был вожаком «Питтсбурга» не только на льду, взяв два Кубка Стэнли. Он еще спас команду от банкротства и переезда в другой город, став ее владельцем.

10. Сидни Кросби («Питтсбург»)

Первые годы карьеры Кросби жил дома у Лемье – это была такая передача «эстафетной палочки». Стал капитаном 31 мая 2007 года в возрасте 19 лет 297 дней. В истории НХЛ были только два более молодых капитана – Габриэль Ландеског и Коннор Макдэвид.

9. Уэйн Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»)

Странно, что Великого поставили так низко. Но может, все дело в том, что Гретцки был капитаном «Ойлерз» только пять сезонов (1983-1988). Но за это время «Эдмонтон» взял четыре Кубка Стэнли. А потом Уэйн был обменян в «Кингз» и поднимал хоккей в Калифорнии, что тоже считается за подвиг.

8. Джордж Армстронг («Торонто»)

Провел 21 год в НХЛ, из них 13 – в роли капитана. Завоевал четыре Кубка Стэнли. Заслужил репутацию образцового трудяги и командного игрока.

7. Джонатан Тэйвз («Чикаго»)

Удивительно, что Тэйвз стоит выше Лемье и Гретцки. Но в НХЛ ценят, что капитан Джонатан и его партнеры возродили былую славу «Чикаго», завоевав три Кубка Стэнли.

6. Бобби Кларк («Филадельфия»)

Все 15 сезонов провел за «Флайерз», был капитаном с 1973 по 1979 годы – как раз когда «Филадельфия» завоевала два Кубка Стэнли. Потом снова получил букву «С» (1982-1984). Легенда клуба, работал генменеджером, выбирал Эрика Линдроса на драфте.

5. Рэй Бурк («Бостон»)

Возможно, лучший защитник в истории НХЛ (да, еще был Бобби Орр, но его карьеру сгубили травмы). Обладатель кучи рекордов, но свой Кубок Стэнли завоевал в последний год карьеры, когда уже перешел в «Колорадо».

4. Скотт Стивенс («Нью-Джерси»)

Не просто жестокий, а жесточайший защитник. Вспомните, как Стивенс в финале Кубка Стэнли-2003 приложил Пола Карию. А как он сломал Линдроса? Символ «Нью-Джерси» и его оборонительных капканов, привел команду к трем чемпионским титулам.

3. Стив Айзерман («Детройт»)

Всю карьеру провел в «Ред Уингз» – с 1983 года, когда его выбрали на драфте. А капитаном стал в октябре 1986-го, когда Стиву был 21 год и 151 день. Привел «Детройт» к первому Кубку Стэнли за 42 года.

2. Жан Беливо («Монреаль»)

За 18 сезонов выиграл 10 Кубков Стэнли. В те годы «Канадиенс» были непобедимы. Отличался не только высокой результативностью, но и лидерскими качествами. Икона канадского хоккея.

1. Марк Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс»)

То, что Мессье – идеал хоккейного капитана, стало уже штампом. И ломать этот стереотип никто не будет. Даже приз лучшему лидеру сезона в НХЛ назван в честь Мессье. Человек на льду умел все – катание, силовые приемы, пасы, важные голы, драки и даже обещания в прессе: «Этот матч вы возьмем с гарантией». Так было в 1994 году, когда «Рейнджерс» вытащили серию с «Нью-Джерси», а потом взяли первый за 54 года Кубок Стэнли.