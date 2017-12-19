Удивительное происшествие с игроком хорватской команды, еще в прошлом сезоне выступавшей в КХЛ.

Сильнейший клуб Хорватии «Медвешчак» четыре года выступал в КХЛ. Но как вы помните, в прошлом сезоне у клуба появились большие финансовые проблемы. По ходу чемпионата он распродавал игроков, прощался с тренером и весной покинул нашу лигу.

Куда податься с более скромным бюджетом? Хорваты предпочли продолжать выступать в Австрийской лиге. А почему нет? Лига старинная, основана еще аж в 1923 году.

А в современную эпоху (возможно по примеру КХЛ) решила тоже стать международной. И теперь там кроме восьми австрийских клубов выступают еще «Олимпия» из Словении, «Фехервар» из Венгрии, «Орли Зноймо» из Чехии и «Больцано» из Италии. И вот в эту европейскую компанию влился и еще недавно наш «Медвешчак».

Казалось бы – все здорово. Альпы, культура, традиции… Играй и наслаждайся жизнью! Это тебе не Россия с ее огромными расстояниями, крепкими сибирскими морозами и суровыми челябинскими мужиками.

Но не тут то было! На днях с игроком «Медвешчака» произошел инцидент, которого он в КХЛ, наверное, и никогда представить себе не мог.

Том Заноски готовился дать интервью после матча. В подтрибунном фойе рядом с ним уже стоял репортер с микрофоном, включили камеру… И в это время на игрока «Медвешчака» с кулаками налетел соперник из «Больцано».

An off-ice fight between Chris DeSousa (HC Bolzano) and Tom Zanoski (Medvescak Zagreb) in the Austrian #EBEL league. pic.twitter.com/Rgn7bvY2YB — Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) 18 декабря 2017 г.

Журналист попытался удержать Заноски в кадре, но куда там! Сам едва не получил клюшкой по лицу. Игроки на остро отточенных коньках мотали и дубасили друг друга, потом завалились на пол…

Интересно, что Заполски при это сразу оказался в окружении итальянских игроков. Но никто из них даже не подумал остановить потасовку. Только один все время нервно оглядывался. Вероятно, опасался, что на помощь Тому прибегут товарищи по команде.

Не спешили вмешаться в рукопашную и подошедшие секьюрити арены. Чем там все закончилось – так и не ясно. Надеемся, что никто серьезно не пострадал.

Вот такие порядки в Австрийской лиге. Вот вам и Европа…